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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 12 сер, 2023 19:27
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Успіх
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Додано: Суб 12 сер, 2023 19:34
После прочтения заголовка есть ощущение,что автор видео хочет собрать максимум просмотров.
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hume
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Додано: Суб 12 сер, 2023 19:37
Успіх написав:
[youtube]
Точно!
Закупайте срочно плавки, чтобы в Ялте было не стыдно на пляж выйти.
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antey1969
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Додано: Суб 12 сер, 2023 19:37
pesikot написав: Успіх написав:
Я, напевно, не можу і про свої сни зараз писати... - так?
- ні про те, чи дістаємо ми до козачих лагерів, чи не дістаємо))
- ні про інтенсивність бою за останні дні))
- ні про успіхи, якщо вони є))
Просто позитивно промовчу
От бачишь, я так і казав про те, що наші хлопці роблять свою справу
І що закінчення війни відбудеться на полях боїв
Ти лише підтвердив мою думку, хоча сам того і не зрозумів
Ну, я більше хотів натякнути на те, що безпосередньо в цьому участь бере Успіх і мої побратими!
Так би мовити - творимо історію
Ну але нехай... - піхота нам передала велику подяку за підтримку, то ми і цьому раді! Раді допомогти!👍
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Успіх
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Додано: Суб 12 сер, 2023 19:37
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Додано: Суб 12 сер, 2023 19:40
Всі помітили, що після хамства у Вільнюсі до найвеличнішого доси не приїхав жоден лідер союзників ???
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Додано: Суб 12 сер, 2023 19:53
Василь-Рівне написав:
справу проти телеканалу "Прямий" відкрили за заявою Андрія Портнова
Цинізм зелених - не має меж! Зрадник портнов досі має вплив на судову та правоохоронну систему - а Данілов каже, що по ньому не має матеріалів!
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Додано: Суб 12 сер, 2023 20:09
барабашов написав:
Су-шка опять упала, потому что по Задорнову "была тяжелее воздуха"? Или всё ж биндеровцев работа?
Під час виконання навчально-тренувального польоту винищувач впав у Черняхівському районі Калінінградської області. За їхніми даними, екіпаж загинув, бо не встиг катапультуватись.
Перед падінням СУ-30 пішов на зниження, пізніше пролунав вибух в повітрі, літак нахилився і впав. Винищувач практично повністю згорів.
Джерело: російський телеграм-канал "112"
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Додано: Суб 12 сер, 2023 20:16
hume написав:После прочтения заголовка есть ощущение,что автор видео хочет собрать максимум просмотров.
Они все наживаются и хайпуют. Им чем дольше, тем лучше.эти заголовки тошнят уже.
По десятому кругу пуйло сдох уже
Боец, блин, березовец
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Додано: Суб 12 сер, 2023 20:23
maxprofit написав:
Всі помітили, що після хамства у Вільнюсі до найвеличнішого доси не приїхав жоден лідер союзників ???
Не бачу ніякої зради. 24-го у нас День Незалежності - побачимо, як привітають. А у вересні наче щось заплановано - черговий саміт чи шось подібне, де знову всі зустрінуться. До речі, "парламентські канікули" (зазвичай липень-серпень) хіба нє?
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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