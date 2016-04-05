Успіх, ти молодець. Вірніше твої побратими, які їздять і стріляють. Ну добре, і ти теж. 😀
В будь якому разі дякую за позитивні новини. Зараз по всьому півдню розминають тили.
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Додано: Суб 12 сер, 2023 20:31
Успіх, ти молодець. Вірніше твої побратими, які їздять і стріляють. Ну добре, і ти теж. 😀
В будь якому разі дякую за позитивні новини. Зараз по всьому півдню розминають тили.
Додано: Суб 12 сер, 2023 20:47
Успіх ЗСУ!))
Чекай, чекай!
Якби я погано/не точні передавав показники бусолі на БМ і пізніше, передавав по рації погано/не чітко приціл і кутомір на БМ - то і результат був би поганим!
А так - все пучком!👍
Тож що?
Правильно - ВСІ молодці!👍
Додано: Суб 12 сер, 2023 21:07
морской бой
Додано: Суб 12 сер, 2023 21:17
Привет .
Всем Здоровья и Удачи !
Хороших выходных.
Вернулся ......
Через руки прошел и идет постоянно результат наступления .
Наши ребята очень крепкие физически и морально .
Им нет равных.
Работы много , к сожалению.....
Проехался по городу (по служебным) ....напуган !
ТАААКОЕ количество идиотов на дороге я еще не встречал .
Переселенцы возле подьезда стали еще толще и наглее .
Машину пришлось ставить на паркинг, так как во дворе мест свободных нет .
А некоторые спросили кто я такой .,?....
Очень удивились когда я вышел в форме .
Глаза не поднимаю .Так и хожу с опущенной головой.
Додано: Суб 12 сер, 2023 21:28
А потім вони ще скажуть -"а ми вас нє прасілі!"
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