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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4836483748384839
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 20:31

Успіх, ти молодець. Вірніше твої побратими, які їздять і стріляють. Ну добре, і ти теж. 😀
В будь якому разі дякую за позитивні новини. Зараз по всьому півдню розминають тили.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 20:47

Успіх ЗСУ!))

  Hotab написав:Успіх, ти молодець. Вірніше твої побратими, які їздять і стріляють. Ну добре, і ти теж. 😀
В будь якому разі дякую за позитивні новини. Зараз по всьому півдню розминають тили.

Чекай, чекай!
Якби я погано/не точні передавав показники бусолі на БМ і пізніше, передавав по рації погано/не чітко приціл і кутомір на БМ - то і результат був би поганим!
А так - все пучком!👍 :D
Тож що?
Правильно - ВСІ молодці!👍
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 21:07

морской бой

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 21:17

  Успіх написав:Я, напевно, не можу і про свої сни зараз писати... - так? :)
- ні про те, чи дістаємо ми до козачих лагерів, чи не дістаємо))
- ні про інтенсивність бою за останні дні))
- ні про успіхи, якщо вони є))

Просто позитивно промовчу :D


Привет .
Всем Здоровья и Удачи !
Хороших выходных.
Вернулся ......
Через руки прошел и идет постоянно результат наступления .
Наши ребята очень крепкие физически и морально .
Им нет равных.

Работы много , к сожалению.....

Проехался по городу (по служебным) ....напуган !
ТАААКОЕ количество идиотов на дороге я еще не встречал .
Переселенцы возле подьезда стали еще толще и наглее .
Машину пришлось ставить на паркинг, так как во дворе мест свободных нет .
А некоторые спросили кто я такой .,?....
Очень удивились когда я вышел в форме .
Глаза не поднимаю .Так и хожу с опущенной головой.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 21:28

А потім вони ще скажуть -"а ми вас нє прасілі!"

  холява написав:Переселенцы возле подьезда стали еще толще и наглее

:D Привіт! Весело сказано :D ☝️
Успіх
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