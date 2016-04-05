RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4837483848394840>
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 20:47

Успіх ЗСУ!))

  Hotab написав:Успіх, ти молодець. Вірніше твої побратими, які їздять і стріляють. Ну добре, і ти теж. 😀
В будь якому разі дякую за позитивні новини. Зараз по всьому півдню розминають тили.

Чекай, чекай!
Якби я погано/не точні передавав показники бусолі на БМ і пізніше, передавав по рації погано/не чітко приціл і кутомір на БМ - то і результат був би поганим!
А так - все пучком!👍 :D
Тож що?
Правильно - ВСІ молодці!👍
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5181
З нами з: 18.03.21
Подякував: 206 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 21:07

морской бой

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18684
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2178 раз.
Подякували: 3127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 21:17

  Успіх написав:Я, напевно, не можу і про свої сни зараз писати... - так? :)
- ні про те, чи дістаємо ми до козачих лагерів, чи не дістаємо))
- ні про інтенсивність бою за останні дні))
- ні про успіхи, якщо вони є))

Просто позитивно промовчу :D


Привет .
Всем Здоровья и Удачи !
Хороших выходных.
Вернулся ......
Через руки прошел и идет постоянно результат наступления .
Наши ребята очень крепкие физически и морально .
Им нет равных.

Работы много , к сожалению.....

Проехался по городу (по служебным) ....напуган !
ТАААКОЕ количество идиотов на дороге я еще не встречал .
Переселенцы возле подьезда стали еще толще и наглее .
Машину пришлось ставить на паркинг, так как во дворе мест свободных нет .
А некоторые спросили кто я такой .,?....
Очень удивились когда я вышел в форме .
Глаза не поднимаю .Так и хожу с опущенной головой.
холява
2
 
Повідомлень: 3671
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4004 раз.
Подякували: 4362 раз.
 
Профіль
4
19
1
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 21:28

А потім вони ще скажуть -"а ми вас нє прасілі!"

  холява написав:Переселенцы возле подьезда стали еще толще и наглее

:D Привіт! Весело сказано :D ☝️
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5181
З нами з: 18.03.21
Подякував: 206 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 21:54

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:..........
Більше того! "Хтось" проводив перемовини в Турції в березні 2022 року. І все офіційно і відкрито.
Закритими залишились тільки які "мирні пропозиції" пропонувала Україна тоді. Мені особисто це дуже цікаво.

Значно цікавіше, чому вони зірвалися.

Це якраз елементарно - очевидно ще не домовились. Очевидно що хотєлки Москви були зависокі для нас.
А ось з яким "мирним планом" приїхала Україна - це надзвичайно цікаво.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5011
З нами з: 11.11.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 22:11

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:..........
Більше того! "Хтось" проводив перемовини в Турції в березні 2022 року. І все офіційно і відкрито.
Закритими залишились тільки які "мирні пропозиції" пропонувала Україна тоді. Мені особисто це дуже цікаво.

Значно цікавіше, чому вони зірвалися.

Це якраз елементарно - очевидно ще не домовились. Очевидно що хотєлки Москви були зависокі для нас.
А ось з яким "мирним планом" приїхала Україна - це надзвичайно цікаво.

кордони 1991
Путін - Гаага

що незрозуміло? :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4022
З нами з: 29.09.19
Подякував: 484 раз.
Подякували: 1132 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 22:40

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:..........
Більше того! "Хтось" проводив перемовини в Турції в березні 2022 року. І все офіційно і відкрито.
Закритими залишились тільки які "мирні пропозиції" пропонувала Україна тоді. Мені особисто це дуже цікаво.

Значно цікавіше, чому вони зірвалися.

Це якраз елементарно - очевидно ще не домовились. Очевидно що хотєлки Москви були зависокі для нас.
А ось з яким "мирним планом" приїхала Україна - це надзвичайно цікаво.


Це ж було відомо, Дзеркало тижня викладало:

НАТО - ні, Євросоюз - ні, узкій язик - державний, мракобісна секта - так, армія - 50000 солдатів, міжнародні навчання армії - з дозволу виродків(тобто, ніколи з НАТОвськими військовими) , лугандону - асобий статус, крим - расєя .
Отже, повзуча капітуляція ...
maxprofit
 
Повідомлень: 1297
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1313 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 23:00

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:А ось з яким "мирним планом" приїхала Україна - це надзвичайно цікаво.

кордони 1991
Путін - Гаага

що незрозуміло? :D

Не зрозуміло чому вони обговорювали ваш план 3 дні?
Думаю після такого "плану України" переговори тривали б 5 хв.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5011
З нами з: 11.11.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 23:03

  maxprofit написав:
  andrijk777 написав:А ось з яким "мирним планом" приїхала Україна - це надзвичайно цікаво.


Це ж було відомо, Дзеркало тижня викладало:

НАТО - ні, Євросоюз - ні, узкій язик - державний, мракобісна секта - так, армія - 50000 солдатів, міжнародні навчання армії - з дозволу виродків(тобто, ніколи з НАТОвськими військовими) , лугандону - асобий статус, крим - расєя .
Отже, повзуча капітуляція ...

Цікавить мирний план України, а не РФ!!!
Іншими словами чим(може і територіями) готова була поступитись влада України (на той момент) заради припинення війни.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5011
З нами з: 11.11.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 23:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«В Україні є елементи неспроможної держави, але натомість існує потужне громадянське суспільство». Автор бестселера «Чому нації занепадають» Дарон Аджемоглу про складні стосунки політитки та економіки.

трохи не в тему, але на цій гілці часто піднімаються питання, які обговорюються в цьому інтерв'ю. та й на автора інколи посилаються.

але друга книга у нього важка, тяжко читається :oops:
У цьому сенсі Україна має одну надзвичайну перевагу та один дуже суттєвий недолік. Перевага – сильне громадянське суспільство. Це не випадковість, що Україна фактично стала батьківщиною «кольорових революцій» проти автократичних режимів. Громадський протест очолювала молодь, середній клас, медіа.

Але недолік – вплив і тінь Росії. Не лише через геополітичне сприйняття двох країн, а й через олігархів. Могутність деяких із них залежала від відносин з РФ.

До речі, у цьому сенсі Україна дещо нагадує Сполучені Штати на рубежі XIX та XX сторіч. Там теж були потужні олігархічні клани, слабкий федеральний центр і сильне й організоване суспільство, що могло вимагати змін.

Звичайно, така комбінація не дає жодних гарантій на майбутнє. Але це може бути для вас прикладом руху у правильний бік і доказом того, що українське статус-кво може перетворитися на дійсно дієву модель. До того ж перевагою є розуміння помилок, скоєних за останні 100 років. До речі, це є тільки зайвим доказом того, що такий процес не швидкий.

Коли ми говоримо про індустріальну політику, варто розподіляти це поняття на три типи.

Перший – дистрибутивна, коли уряд вирішує, які компанії є прибутковими. Цей тип все ще зустрічається подекуди в Європі, й це дуже погана історія, особливо в країнах, що страждають від проблем з корупцією.
Другий – інфраструктурна. Наприклад, відбувається надання певним галузям податкових канікул чи надається пріоритет розбудовуванню доріг чи освітньої інфраструктури. Так робили свого часу США та європейські країни. І це те, чого відчайдушно потребує Україна, майбутнє якої суттєво залежатиме від притоку прямих іноземних інвестицій.
Третій тип – уряд обирає технології, що на його думку приноситимуть якомога більше користі суспільству, та підтримує їх. Наприклад, відновлювальні джерела енергії або охорона здоровʼя, куди зараз багато інвестують у Штатах та Європі.

Я не проти другого типу, але особливо підтримую третій.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4022
З нами з: 29.09.19
Подякував: 484 раз.
Подякували: 1132 раз.
 
Профіль
2
3
  #<1 ... 4837483848394840>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119068
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 495262
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6033
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.