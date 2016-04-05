Hotab написав:Успіх, ти молодець. Вірніше твої побратими, які їздять і стріляють. Ну добре, і ти теж. 😀 В будь якому разі дякую за позитивні новини. Зараз по всьому півдню розминають тили.
Чекай, чекай! Якби я погано/не точні передавав показники бусолі на БМ і пізніше, передавав по рації погано/не чітко приціл і кутомір на БМ - то і результат був би поганим! А так - все пучком!👍 Тож що? Правильно - ВСІ молодці!👍
Успіх написав:Я, напевно, не можу і про свої сни зараз писати... - так? - ні про те, чи дістаємо ми до козачих лагерів, чи не дістаємо)) - ні про інтенсивність бою за останні дні)) - ні про успіхи, якщо вони є))
Просто позитивно промовчу
Привет . Всем Здоровья и Удачи ! Хороших выходных. Вернулся ...... Через руки прошел и идет постоянно результат наступления . Наши ребята очень крепкие физически и морально . Им нет равных.
Работы много , к сожалению.....
Проехался по городу (по служебным) ....напуган ! ТАААКОЕ количество идиотов на дороге я еще не встречал . Переселенцы возле подьезда стали еще толще и наглее . Машину пришлось ставить на паркинг, так как во дворе мест свободных нет . А некоторые спросили кто я такой .,?.... Очень удивились когда я вышел в форме . Глаза не поднимаю .Так и хожу с опущенной головой.
andrijk777 написав:.......... Більше того! "Хтось" проводив перемовини в Турції в березні 2022 року. І все офіційно і відкрито. Закритими залишились тільки які "мирні пропозиції" пропонувала Україна тоді. Мені особисто це дуже цікаво.
Значно цікавіше, чому вони зірвалися.
Це якраз елементарно - очевидно ще не домовились. Очевидно що хотєлки Москви були зависокі для нас. А ось з яким "мирним планом" приїхала Україна - це надзвичайно цікаво.
andrijk777 написав:.......... Більше того! "Хтось" проводив перемовини в Турції в березні 2022 року. І все офіційно і відкрито. Закритими залишились тільки які "мирні пропозиції" пропонувала Україна тоді. Мені особисто це дуже цікаво.
Значно цікавіше, чому вони зірвалися.
Це якраз елементарно - очевидно ще не домовились. Очевидно що хотєлки Москви були зависокі для нас. А ось з яким "мирним планом" приїхала Україна - це надзвичайно цікаво.
andrijk777 написав:.......... Більше того! "Хтось" проводив перемовини в Турції в березні 2022 року. І все офіційно і відкрито. Закритими залишились тільки які "мирні пропозиції" пропонувала Україна тоді. Мені особисто це дуже цікаво.
Значно цікавіше, чому вони зірвалися.
Це якраз елементарно - очевидно ще не домовились. Очевидно що хотєлки Москви були зависокі для нас. А ось з яким "мирним планом" приїхала Україна - це надзвичайно цікаво.
Це ж було відомо, Дзеркало тижня викладало:
НАТО - ні, Євросоюз - ні, узкій язик - державний, мракобісна секта - так, армія - 50000 солдатів, міжнародні навчання армії - з дозволу виродків(тобто, ніколи з НАТОвськими військовими) , лугандону - асобий статус, крим - расєя . Отже, повзуча капітуляція ...
andrijk777 написав:А ось з яким "мирним планом" приїхала Україна - це надзвичайно цікаво.
Це ж було відомо, Дзеркало тижня викладало:
НАТО - ні, Євросоюз - ні, узкій язик - державний, мракобісна секта - так, армія - 50000 солдатів, міжнародні навчання армії - з дозволу виродків(тобто, ніколи з НАТОвськими військовими) , лугандону - асобий статус, крим - расєя . Отже, повзуча капітуляція ...
Цікавить мирний план України, а не РФ!!! Іншими словами чим(може і територіями) готова була поступитись влада України (на той момент) заради припинення війни.
трохи не в тему, але на цій гілці часто піднімаються питання, які обговорюються в цьому інтерв'ю. та й на автора інколи посилаються.
але друга книга у нього важка, тяжко читається
У цьому сенсі Україна має одну надзвичайну перевагу та один дуже суттєвий недолік. Перевага – сильне громадянське суспільство. Це не випадковість, що Україна фактично стала батьківщиною «кольорових революцій» проти автократичних режимів. Громадський протест очолювала молодь, середній клас, медіа.
Але недолік – вплив і тінь Росії. Не лише через геополітичне сприйняття двох країн, а й через олігархів. Могутність деяких із них залежала від відносин з РФ.
До речі, у цьому сенсі Україна дещо нагадує Сполучені Штати на рубежі XIX та XX сторіч. Там теж були потужні олігархічні клани, слабкий федеральний центр і сильне й організоване суспільство, що могло вимагати змін.
Звичайно, така комбінація не дає жодних гарантій на майбутнє. Але це може бути для вас прикладом руху у правильний бік і доказом того, що українське статус-кво може перетворитися на дійсно дієву модель. До того ж перевагою є розуміння помилок, скоєних за останні 100 років. До речі, це є тільки зайвим доказом того, що такий процес не швидкий.
Коли ми говоримо про індустріальну політику, варто розподіляти це поняття на три типи.
Перший – дистрибутивна, коли уряд вирішує, які компанії є прибутковими. Цей тип все ще зустрічається подекуди в Європі, й це дуже погана історія, особливо в країнах, що страждають від проблем з корупцією. Другий – інфраструктурна. Наприклад, відбувається надання певним галузям податкових канікул чи надається пріоритет розбудовуванню доріг чи освітньої інфраструктури. Так робили свого часу США та європейські країни. І це те, чого відчайдушно потребує Україна, майбутнє якої суттєво залежатиме від притоку прямих іноземних інвестицій. Третій тип – уряд обирає технології, що на його думку приноситимуть якомога більше користі суспільству, та підтримує їх. Наприклад, відновлювальні джерела енергії або охорона здоровʼя, куди зараз багато інвестують у Штатах та Європі.
Я не проти другого типу, але особливо підтримую третій.