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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 13 сер, 2023 09:24
Hotab написав:beee самое интересное, что эта публика высмеивающая и унижающая в своих юморных шоу и сериалах Украину , даже не понимает, что так же приближала эту войну.
Потому что этот мас-продукт с одной стороны формировал у украинцев комплекс неполноценности, и с другой убеждал кацапов что мы украинцы какое-то малозначимое недоразумение, которые за 3 дня само сдастся. Если не сдастся, то продастся.
Лучше и не скажешь
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Додано: Нед 13 сер, 2023 09:38
ПВК "Вагнер" зіткнулася з фінансовими проблемами через небажання Росії надалі спонсорувати потреби найманців після червневого заколоту засновника організації Євгена Пригожина.
Ймовірно, наразі ПВК "Вагнер" знаходиться на межі скорочень та реконфігурації внутрішньої структури, щоб заощадити витрати на зарплату персоналу в "важкий" для себе період, вважає британська розвідка.
Там підкреслюють, що після спроби бунту зі сторони Пригожина у червні 2023 року, РФ розпочала "війну" проти бізнесів колишнього кухаря Путіна. Можливо, тепер фінансуванням ПВК "Вагнер" займається Білорусь.
повна маячня...звідки у ригорича гроші? з макцви...
то яке може бути фінансування які пишуть " організацію фінансує інша країна"
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Додано: Нед 13 сер, 2023 09:42
Hotab написав:
Это быдло до сих не может перестроить мозг, что в полную силу уже давно. Никакой новой силы нет.
От тут абсолютно не згідний.
В повну силу вони реально не починали і навряд чи почнуть воювати, бо війна в повну силу завершитись повним крахом.
Зокрема, в них на воєнні потреби йде всього 50% від бюджету, мобілізація на паузі, купа військ розкидана по всьому кордону і навіть закордоном не кажучи вже про ядерну зброю.
До речі, ми теж воюємо на пів сили.
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