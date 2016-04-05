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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4837483848394840
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 09:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:beee самое интересное, что эта публика высмеивающая и унижающая в своих юморных шоу и сериалах Украину , даже не понимает, что так же приближала эту войну.
Потому что этот мас-продукт с одной стороны формировал у украинцев комплекс неполноценности, и с другой убеждал кацапов что мы украинцы какое-то малозначимое недоразумение, которые за 3 дня само сдастся. Если не сдастся, то продастся.
Лучше и не скажешь
beee
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 09:38

ПВК "Вагнер" зіткнулася з фінансовими проблемами через небажання Росії надалі спонсорувати потреби найманців після червневого заколоту засновника організації Євгена Пригожина.

Ймовірно, наразі ПВК "Вагнер" знаходиться на межі скорочень та реконфігурації внутрішньої структури, щоб заощадити витрати на зарплату персоналу в "важкий" для себе період, вважає британська розвідка.

Там підкреслюють, що після спроби бунту зі сторони Пригожина у червні 2023 року, РФ розпочала "війну" проти бізнесів колишнього кухаря Путіна. Можливо, тепер фінансуванням ПВК "Вагнер" займається Білорусь.


повна маячня...звідки у ригорича гроші? з макцви...
то яке може бути фінансування які пишуть " організацію фінансує інша країна"
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 09:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Это быдло до сих не может перестроить мозг, что в полную силу уже давно. Никакой новой силы нет.

От тут абсолютно не згідний.
В повну силу вони реально не починали і навряд чи почнуть воювати, бо війна в повну силу завершитись повним крахом.
Зокрема, в них на воєнні потреби йде всього 50% від бюджету, мобілізація на паузі, купа військ розкидана по всьому кордону і навіть закордоном не кажучи вже про ядерну зброю.
До речі, ми теж воюємо на пів сили.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 10:40

Исторически сложилось так, что каждый конфликт всегда в конце концов решается за столом переговоров. Китай не является ни причиной, ни участником кризиса. Как ответственный член Совета Безопасности ООН, мы всегда на стороне мира. Именно поэтому наш Председатель Си Цзиньпин уже разъяснил четыре момента, которые объясняют нашу позицию: суверенитет и территориальная целостность должны уважаться, принципы Устава ООН должны уважаться, а законные озабоченности безопасности должны уважаться всеми субъектами. Кроме того, следует поддерживать любые попытки найти мирный выход из кризиса. Мы направили специальных посланников в Россию, Украину и Европу, включая Германию, для обсуждения возможных политических решений. С некоторых пор в мире все чаще звучат рациональные голоса о выходе из кризиса. Нам нужны усилия со всех сторон, включая Соединенные Штаты.

Вернемся к России: разве президент Си Цзиньпин не мог просто позвонить президенту Путину и сказать: «Остановите войну и просто внесите предоплату в качестве знака». То же самое было с Кеннеди и Хрущевым. Когда американцы сказали, что мы забираем наши ракеты из Турции, русские сказали: «Хорошо, мы собираемся вывести наши с Кубы». Именно потому, что русские вторглись в Украину, было бы очевидно, что они сделают первый шаг. Разве президент Си Цзиньпин не мог сказать: давай, Путин, мы, как Евразийское экономическое пространство, делаем первый шаг?

Этот кризис в первую очередь затрагивает интересы европейской безопасности, и европейцы и американцы должны сыграть в этом решающую роль. Если они не будут играть активную роль, конца кризису в ближайшее время не будет, как бы ни действовал Китай. Отношения между Россией и Китаем – это добрососедские отношения.


https://www.berliner-zeitung.de/wirtsch ... -li.377993
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 11:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:В повну силу вони реально не починали
Ви використовуєте можливості свого організму десь на 10%
Олімпійський чемпіон - десь на 30-50% при досягненні рекорду...
У випадку використання можливостей на 70% - пройдуть незворотні зміни, після яких організм загине.

Так само і економіка
Якщо на фронті 3% , а в тилу 97% - то 100% віддати фронту просто неможливо.

Таким чином
Педераційники воюють на ту повну силу яку можуть

А те що теоретично вони думають що можуть сильніше - так і ви куме кажіть....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 11:43

Дюрі-бачі ,
купа військ розкидана по всьому кордону і навіть закордоном


По кордону вони і повинні там бути. Як і у нас і вздовж Білорусі, і вздовж Придністровʼя, і вздовж одеського чорноморського побережжя. Бо другий фронт теоретично може відкритись будь де. Як ми, так і вони не можуть собі дозволити прибрати звідти. В Сирії? А скільки там всього і скільки з них штурмовиків?? Це мізер в порівнянні зі вже задіяними силами на українському фронті.

Ядерна за дужками. Її застосують лише якщо будемо штурмувати Рейхстаг (Кремль). Тобто не будуть.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 12:04

Ночью DeepStateUA впервые написало о Таврийском направлении:

Зведення на фронті станом на кінець доби 12 серпня 2023 року
...
▶️ Таврійський відтинок — операція триває, варто утриматися від передчасних коментарів і чекати інформацію від офіційної особи, яка дійсно володіє ситуацією.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 12:07

yanyura , ну наче Урожайне орки визнали страченим. Наші поки мовчать.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 12:16

  Starikan написав:
  somilitark написав:
  Xenon написав:Все простіше

Все ще простіше, вказаний вами сайт це фактично примітивна фонанка з доненом сру, під крилом кдб "журналісти" нагнітають зневіру і паніку, це фактично хотєлки рашистів і крапка(((
Будемо молитись, щоб вся необхідна зброя була поставлена і рашизм був вигнаний з нашої землі...

Ну дуже аргументована відповідь 8)

Шеремети, зрадіо просто так там не працюють, задача цього сайта нагнітання і всепропальство, плюс пару відсотків відвертої рашадези.
Неодноразово ця помойка була помічена в публікуванні "новин" прикормленими фсб сайтами з Заходу, вони дуже активно маскуються, у них 80% "правди", але тільки негатив і до 20% відверто кремлівських наративів про "перемир'я", втомленості захода від війни, про втрати з нашого боку і ні слова про то, що орків подохло і рази більше і хто саме розв'язав цю кляту війну, і хто в ній агресор!
Ви по природі комуніст, ви змужніли в совку і ви є продуктом радянської пропаганди, тому вам дуже добре заходить і нова рашистська "реальність".
Може ви і не винні на всі 100%, але "радянські" люди одразу відчуваються, їм чудово заходить ця болотна брехня і їх тіпає від всього українського(((
Востаннє редагувалось somilitark в Нед 13 сер, 2023 12:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 12:18

  Hotab написав:yanyura , ну наче Урожайне орки визнали страченим. Наші поки мовчать.

Дай Бог щоб пробили вже ту першу лінію і взялися за другу...
somilitark
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