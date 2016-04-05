Президент россии владимир путин заявил, что российская армия якобы не применяет кассетные боеприпасы в войне против Украины. Однако Украине известны такие факты.
О неприменении кассетных снарядов путин заявил в интервью для российского пропагандистского телеканала, передает российский «Интерфакс».
Президент россии убеждает, что оккупационная армия не использовала кассетные снаряды «несмотря на нехватку боеприпасов».
Експертиза підтвердила, що росіяни використали саме касетні снаряди під час обстрілу Чернігова 17 березня 2022 року. Тоді загинули щонайменше 13 людей і отримали поранення як мінімум 17. Про це Суспільному розповів начальник відділу протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Чернігівської обласної прокуратури Кирило Пугачов.
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За його словами, наразі триває досудове розслідування. Вдалося встановити, що по центру Чернігова російські військові запустили касетні снаряди з реактивної системи залпового вогню "Ураган".
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"Численні свідчення очевидців – людей, які проживали і в Лукашівці, і в Слободі – говорили, що росіяни часто практикували обстріли Чернігова з центрів їхніх сіл або селищ".
І це тільки один єпізод з багатьох ...