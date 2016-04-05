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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4840484148424843
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 17:41

О кассетниках (не магнитофонах)

путин соврал, что россия якобы не применяет кассетные снаряды в Украине, но может это сделать
Президент россии владимир путин заявил, что российская армия якобы не применяет кассетные боеприпасы в войне против Украины. Однако Украине известны такие факты.

О неприменении кассетных снарядов путин заявил в интервью для российского пропагандистского телеканала, передает российский «Интерфакс».

Президент россии убеждает, что оккупационная армия не использовала кассетные снаряды «несмотря на нехватку боеприпасов».

Касетний обстріл центру Чернігова у березні 2022-го: розслідування, висновок експертизи та історія постраждалої родини
Експертиза підтвердила, що росіяни використали саме касетні снаряди під час обстрілу Чернігова 17 березня 2022 року. Тоді загинули щонайменше 13 людей і отримали поранення як мінімум 17. Про це Суспільному розповів начальник відділу протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Чернігівської обласної прокуратури Кирило Пугачов.
...
За його словами, наразі триває досудове розслідування. Вдалося встановити, що по центру Чернігова російські військові запустили касетні снаряди з реактивної системи залпового вогню "Ураган".
...
"Численні свідчення очевидців – людей, які проживали і в Лукашівці, і в Слободі – говорили, що росіяни часто практикували обстріли Чернігова з центрів їхніх сіл або селищ".

І це тільки один єпізод з багатьох ...
pesikot
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