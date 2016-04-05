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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4841484248434844>
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 18:32

  pesikot написав:путин соврал, что россия якобы не применяет кассетные снаряды в Украине, но может это сделать

а в цьому взагалі хтось сумнівався?
  andrijk777 написав:Цікавить мирний план України, а не РФ!!!
Іншими словами чим(може і територіями) готова була поступитись влада України (на той момент) заради припинення війни

вже тоді була інформація про українські пропозиції: https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 0/7136915/
1. Армія РФ має повернутися на межі 23.02.2022
2. Низка держав дають Україні гарантії безпеки
3. Ці гарантії не поширюються на Крим та ОРДЛО
4. Україна та РФ починають переговори щодо статусу Криму

Мабуть, пункт, в якому найбільше "зради":
5.Україна гарантує свій невступ до НАТО або інших військових союзів, обіцяє змінити для цього Конституцію. Київ пропонує записати в договір заборону на розміщення в Україні іноземного контингенту, а військові навчання можна проводити лише за згоди держав-гарантів (включно з РФ та Китаєм).

Але часи тоді були такі. Та й Росії навіть цього було мало.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 18:57

  thenewepic написав:
  pesikot написав:путин соврал, что россия якобы не применяет кассетные снаряды в Украине, но может это сделать

а в цьому взагалі хтось сумнівався?

Я не сумнівався, залишив тут докази
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 19:25

Військові стратеги на Заході вже починають замислюватися про наступ ЗСУ навесні 2024 року — WSJ
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/585 ... 4-roku-wsj

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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 19:28

  Ukrainian написав:Військові стратеги на Заході вже починають замислюватися про наступ ЗСУ навесні 2024 року — WSJ
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/585 ... 4-roku-wsj

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тогда хотаб окажется прав, что военная помощь не закончится в 2023. кажется в продолжении войны в 2024 уже никто не сомневается. Во всяком случае я не встречал серьезную аналитику что есть шансы в 2023 всё закончить.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 13 сер, 2023 19:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 19:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:Hotab

Нет, Урожайное, это Бердянское направление. Таврийское это новое:

Небезпечніше для орків виглядає ситуація в Роботиному.
Справа в тому, що від поточної лінії фронту до траси Бердянськ-Мелітополь відстань 80 км.
Мости через річку Молочна біля Мелітополя та Корсак потрапляють в дальність ураження ракет GMLRS комплексу HIMARS.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 19:32

  vitaliiangel написав:
  Ukrainian написав:Військові стратеги на Заході вже починають замислюватися про наступ ЗСУ навесні 2024 року — WSJ
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/585 ... 4-roku-wsj

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тогда хотаб окажется прав, что военная помощь не закончится в 2023.

Я давно об этом пишу
Это же ты адепт "военная помощь только до лета"
Уже лето заканчивается, но не помощь
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 19:33

Після піврічної підготовки в Україну з Великобританії повертається приблизно 900 українських морських піхотинців. Про це 13 серпня повідомила пресслужба Генерального штабу України.
Королівські морські піхотинці і спецпризначенці британських сухопутних військ навчали українських морських піхотинців вести десантні операції на малих човнах, зокрема висаджування на узбережжя. Вони навчалися 5 тижнів у фахівців королівської морської піхоти й армійських спецпризначенців за підтримки міжнародних партнерів.

ПС. У Мико триває "полювання" на чоловіків, але змінилася тактика. Тепер по вулицям не ходять, щоб вручити повістки, а "пакують" у автівки чи буси. Нещодавно так загребли знайомого 30+, коли він вийшов з дому до магазину неподалік. Одразу відвезли на медкомісію, а потім "оформили" куди треба.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 19:36

  vitaliiangel написав:Во всяком случае я не встречал серьезную аналитику что есть шансы в 2023 всё закончить.

Да что ты говоришь ...
Пока ты слушал Арестовича

Я говорил в начале 2023 года, что война к концу 2023 года не закончится
Тогда же я говорил про войну на 2024 год
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 19:42

  fler написав:ПС. У Мико триває "полювання" на чоловіків, але змінилася тактика. Тепер по вулицям не ходять, щоб вручити повістки, а "пакують" у автівки чи буси. Нещодавно так загребли знайомого 30+, коли він вийшов з дому до магазину неподалік. Одразу відвезли на медкомісію, а потім "оформили" куди треба.

Якщо не ходять по вулицям ? то як пакують ?

Бо пакувати тих, хто пройшов мимо - такоє себе
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 19:48

  pesikot написав:Якщо не ходять по вулицям ? то як пакують ?

Не ходять, а їздять. Відповідно, не підходять, а під'їжджають, коли бачать, що "клієнт" йде пішки.
  pesikot написав: Бо пакувати тих, хто пройшов мимо - такоє себе

Як бачимо, спрацьовує, хоч і не завжди.
fler
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