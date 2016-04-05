1. Армія РФ має повернутися на межі 23.02.2022 2. Низка держав дають Україні гарантії безпеки 3. Ці гарантії не поширюються на Крим та ОРДЛО 4. Україна та РФ починають переговори щодо статусу Криму
Мабуть, пункт, в якому найбільше "зради":
5.Україна гарантує свій невступ до НАТО або інших військових союзів, обіцяє змінити для цього Конституцію. Київ пропонує записати в договір заборону на розміщення в Україні іноземного контингенту, а військові навчання можна проводити лише за згоди держав-гарантів (включно з РФ та Китаєм).
Але часи тоді були такі. Та й Росії навіть цього було мало.
тогда хотаб окажется прав, что военная помощь не закончится в 2023. кажется в продолжении войны в 2024 уже никто не сомневается. Во всяком случае я не встречал серьезную аналитику что есть шансы в 2023 всё закончить.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 13 сер, 2023 19:30, всього редагувалось 1 раз.
Нет, Урожайное, это Бердянское направление. Таврийское это новое:
Небезпечніше для орків виглядає ситуація в Роботиному. Справа в тому, що від поточної лінії фронту до траси Бердянськ-Мелітополь відстань 80 км. Мости через річку Молочна біля Мелітополя та Корсак потрапляють в дальність ураження ракет GMLRS комплексу HIMARS.
Після піврічної підготовки в Україну з Великобританії повертається приблизно 900 українських морських піхотинців. Про це 13 серпня повідомила пресслужба Генерального штабу України. Королівські морські піхотинці і спецпризначенці британських сухопутних військ навчали українських морських піхотинців вести десантні операції на малих човнах, зокрема висаджування на узбережжя. Вони навчалися 5 тижнів у фахівців королівської морської піхоти й армійських спецпризначенців за підтримки міжнародних партнерів.
ПС. У Мико триває "полювання" на чоловіків, але змінилася тактика. Тепер по вулицям не ходять, щоб вручити повістки, а "пакують" у автівки чи буси. Нещодавно так загребли знайомого 30+, коли він вийшов з дому до магазину неподалік. Одразу відвезли на медкомісію, а потім "оформили" куди треба.
fler написав:ПС. У Мико триває "полювання" на чоловіків, але змінилася тактика. Тепер по вулицям не ходять, щоб вручити повістки, а "пакують" у автівки чи буси. Нещодавно так загребли знайомого 30+, коли він вийшов з дому до магазину неподалік. Одразу відвезли на медкомісію, а потім "оформили" куди треба.