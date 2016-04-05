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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 13 сер, 2023 19:54
fler написав: pesikot написав:
Якщо не ходять по вулицям ? то як пакують ?
Не ходять, а їздять. Відповідно, не підходять, а під'їжджають, коли бачать, що "клієнт" йде пішки.
pesikot написав:
Бо пакувати тих, хто пройшов мимо - такоє себе
Як бачимо, спрацьовує, хоч і не завжди.
Ви того, осєтра урежьте ...
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pesikot
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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