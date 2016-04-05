1. Армія РФ має повернутися на межі 23.02.2022 2. Низка держав дають Україні гарантії безпеки 3. Ці гарантії не поширюються на Крим та ОРДЛО 4. Україна та РФ починають переговори щодо статусу Криму
Мабуть, пункт, в якому найбільше "зради":
5.Україна гарантує свій невступ до НАТО або інших військових союзів, обіцяє змінити для цього Конституцію. Київ пропонує записати в договір заборону на розміщення в Україні іноземного контингенту, а військові навчання можна проводити лише за згоди держав-гарантів (включно з РФ та Китаєм).
Але часи тоді були такі. Та й Росії навіть цього було мало.
Не вірю в це. Цілковина лапша(брехня) для народу. На таких умовах московія не почала б ніяких перемовин, для мене це очевидно.
pesikot 1. Починали з 30% бюджету на війну, зараз 50%. Повна сила це понад 100% на війну (всі надходження + резерв) а народ на продуктові картки 2. Мобілізація на паузі вже 9 місяців. Повна сила це неперервна мобілізація і поставки м'яса х3 від поточних.
Дюрі-бачі написав:pesikot 1. Починали з 30% бюджету на війну, зараз 50%. Повна сила це понад 100% на війну (всі надходження + резерв) а народ на продуктові картки 2. Мобілізація на паузі вже 9 місяців. Повна сила це неперервна мобілізація і поставки м'яса х3 від поточних.
А скільки коштують продуктові картки для 97% населення? Як мінімум - 50% ВВП Гроші для бізнесу - те саме що кров для організму... Не можна забрати 100% грошей з бізнесу , точно так само як не можна спустити 100% крові з організму..
Для організму критично втрати 60% крові...це смерть
Для тих хто думає що не можна повязувати людину і економіку Держави - нехай просто проведе маленький екскурс в гугль.. Кров становить біля 10% від ваги людини Податки/збори становлять 30% ВВП...або приблизно 10% від того що існує в Україні
fler написав:Як бачимо, спрацьовує, хоч і не завжди.
мотивации нет. вы когда-то брали на работу человека без мотивации? мне таких навязывали, разве что за пивом бегать оно сгодится. И то половину разобьёт разольёт.
Знаю кількох чоловіків, позиція яких така: "якщо мене "зловлять", то піду воювати, ніяких хабарів давати не буду". Той знайомий, про якого написала вище, один з таких. Я б теж воліла, щоб за нас воювали найманці з інших країн, але мабуть є причини, чому цього масово немає((.
ПС. З'являються гарні новини (особливо для yanyura). Мовчу, нехай відписує freeze у межах дозволеного.
Востаннє редагувалось fler в Нед 13 сер, 2023 21:08, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Якщо не ходять по вулицям ? то як пакують ?
Бо пакувати тих, хто пройшов мимо - такоє себе
це загальновідома тактика ТЦК ще з січня-лютого 2023, але на цьому форумі стадія прийняття як бачимо триває півроку. Вагную що на контрнаступ "весна 2024" будуть набирати виламуючи двері квартир і будинків. Скріньте
Дюрі-бачі написав:pesikot 1. Починали з 30% бюджету на війну, зараз 50%. Повна сила це понад 100% на війну (всі надходження + резерв) а народ на продуктові картки 2. Мобілізація на паузі вже 9 місяців. Повна сила це неперервна мобілізація і поставки м'яса х3 від поточних.
А скільки коштують продуктові картки для 97% населення? Як мінімум - 50% ВВП Гроші для бізнесу - те саме що кров для організму... Не можна забрати 100% грошей з бізнесу , точно так само як не можна спустити 100% крові з організму..
Для організму критично втрати 60% крові...це смерть
Для тих хто думає що не можна повязувати людину і економіку Держави - нехай просто проведе маленький екскурс в гугль.. Кров становить біля 10% від ваги людини Податки/збори становлять 30% ВВП...або приблизно 10% від того що існує в Україні
Як функціонували економіки воюючих країн у часи WWII - ось це була викладка на 100%. Воєнна економіка