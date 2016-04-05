freeze написав:Держимся. Успех, Арта, издалека, на мой взгляд, поскольку издалека, оптимистичней чуть больше чем надо. Потери. Но отхода нет, хер вам. Лагеря под орками, пока, не верьте блогерам Репке и тд
freeze написав:Держимся. Успех, Арта, издалека, на мой взгляд, поскольку издалека, оптимистичней чуть больше чем надо. Потери. Но отхода нет, хер вам. Лагеря под орками, пока, не верьте блогерам Репке и тд
Сегодня, 13 августа, МО РФ сообщило, что около 6:40 экипаж патрульного корабля ЧФ РФ «Василий Быков» якобы принудительно остановил в Черном море сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, который следовал в украинский порт Измаил. Россияне написали в своем официальном тлг-канале якобы принудили корабль застопорить ход предупредительной стрельбой и с вертолета Ка-29 высадили на него свою досмотровую команду.
По данным объективного контроля, который предоставили InformNapalm моряки одного из судов, наблюдавшие за происходящим, МО РФ солгало об успешном досмотре судна. Как указали моряки, судно «Сукра Окан» не подчинилось требованиям рашистов застопорить ход, а просто изменило курс по направлению берега, территориальных вод Турции. Никакого вертолёта не было и предупредительных выстрелов тоже. Были только угрозы россиян в радиоэфире. На борту «Сукра Окан» находился турецкий экипаж, который положил болт на россиян и не подчинился их требованиям, поэтому россияне остались ни с чем, а для СМИ выкатили текстовую сводку, солгав про успешный досмотр.
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