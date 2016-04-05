RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4842484348444845
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 21:58

  freeze написав:Держимся. Успех, Арта, издалека, на мой взгляд, поскольку издалека, оптимистичней чуть больше чем надо. Потери.
Но отхода нет, хер вам. Лагеря под орками, пока, не верьте блогерам Репке и тд

Потери сколько?
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12190
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1830 раз.
Подякували: 2644 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 22:03

freeze
Перед вашими сняли шляпу - https://t.me/hueviy_kherson/416
yanyura
 
Повідомлень: 6912
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1563 раз.
 
Профіль
7
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 22:04

  Zebra написав:
  freeze написав:Держимся. Успех, Арта, издалека, на мой взгляд, поскольку издалека, оптимистичней чуть больше чем надо. Потери.
Но отхода нет, хер вам. Лагеря под орками, пока, не верьте блогерам Репке и тд

Потери сколько?

одна зебра из Оскании Нова...
Прохожий
 
Повідомлень: 13181
З нами з: 05.06.13
Подякував: 902 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 23:19

Сегодня, 13 августа, МО РФ сообщило, что около 6:40 экипаж патрульного корабля ЧФ РФ «Василий Быков» якобы принудительно остановил в Черном море сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, который следовал в украинский порт Измаил. Россияне написали в своем официальном тлг-канале якобы принудили корабль застопорить ход предупредительной стрельбой и с вертолета Ка-29 высадили на него свою досмотровую команду.

По данным объективного контроля, который предоставили InformNapalm моряки одного из судов, наблюдавшие за происходящим, МО РФ солгало об успешном досмотре судна. Как указали моряки, судно «Сукра Окан» не подчинилось требованиям рашистов застопорить ход, а просто изменило курс по направлению берега, территориальных вод Турции. Никакого вертолёта не было и предупредительных выстрелов тоже. Были только угрозы россиян в радиоэфире. На борту «Сукра Окан» находился турецкий экипаж, который положил болт на россиян и не подчинился их требованиям, поэтому россияне остались ни с чем, а для СМИ выкатили текстовую сводку, солгав про успешный досмотр.




14 минут видео:
"Отношение местного населения было негативное, к нам относились, как к захватчикам": допит полоненого майора Томова

Про втрати окупантів, перспективи в цій війні, про відношення місцевих жителів в Херсонській області до нього і про багато іншого.

https://t.me/censor_net/35207


fler - спасибо :!:
yanyura
 
Повідомлень: 6912
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1563 раз.
 
Профіль
7
  #<1 ... 4842484348444845
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119073
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 495271
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6034
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (9097)
13.08.2023 23:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.