Додано: Пон 14 сер, 2023 05:08

freeze написав: ( Одного относительно высокого хмыренка в плен взяли, может оф.спикеры скажут, ну а нет так нет. ( Одного относительно высокого хмыренка в плен взяли, может оф.спикеры скажут, ну а нет так нет.

Интервью с майором томовым которого взяли на казачьих лагерях ЛБ Херсонской области(Не про него ли говорил фриз?)Сам уже давно не смотрю интервью с пленными, в них нет ничего кроме лжи. Всё это раскаяние и осуждение войны - ложь. И тому много доказательств. После поражения РФ всё их общество будет говорить то же самое, что сейчас на камеру говорит этот майор.Диктатура ломает людей, превращает их в бесхребетных червяков, меняющих цвет по ситуации. Собственно это и есть главна причина войны, сломленный народ без морали и человеческих ценностей, готовый ради подачки от своего хозяина убивать мирняк, включая детей. Им насрать какие цели у сво. Рабы не должны ни о чём таком думать, только выполнять приказы.