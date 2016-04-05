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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4842484348444845>
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 21:23

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:pesikot
1. Починали з 30% бюджету на війну, зараз 50%. Повна сила це понад 100% на війну (всі надходження + резерв) а народ на продуктові картки
2. Мобілізація на паузі вже 9 місяців. Повна сила це неперервна мобілізація і поставки м'яса х3 від поточних.
А скільки коштують продуктові картки для 97% населення?
Як мінімум - 50% ВВП
Гроші для бізнесу - те саме що кров для організму...
Не можна забрати 100% грошей з бізнесу , точно так само як не можна спустити 100% крові з організму..

Для організму критично втрати 60% крові...це смерть

Для тих хто думає що не можна повязувати людину і економіку Держави - нехай просто проведе маленький екскурс в гугль..
Кров становить біля 10% від ваги людини
Податки/збори становлять 30% ВВП...або приблизно 10% від того що існує в Україні :D


Як функціонували економіки воюючих країн у часи WWII - ось це була викладка на 100%.
Воєнна економіка
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у русских заканчиваются пилоты, берут даже детей

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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 22:03

freeze
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 23:19

Сегодня, 13 августа, МО РФ сообщило, что около 6:40 экипаж патрульного корабля ЧФ РФ «Василий Быков» якобы принудительно остановил в Черном море сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, который следовал в украинский порт Измаил. Россияне написали в своем официальном тлг-канале якобы принудили корабль застопорить ход предупредительной стрельбой и с вертолета Ка-29 высадили на него свою досмотровую команду.

По данным объективного контроля, который предоставили InformNapalm моряки одного из судов, наблюдавшие за происходящим, МО РФ солгало об успешном досмотре судна. Как указали моряки, судно «Сукра Окан» не подчинилось требованиям рашистов застопорить ход, а просто изменило курс по направлению берега, территориальных вод Турции. Никакого вертолёта не было и предупредительных выстрелов тоже. Были только угрозы россиян в радиоэфире. На борту «Сукра Окан» находился турецкий экипаж, который положил болт на россиян и не подчинился их требованиям, поэтому россияне остались ни с чем, а для СМИ выкатили текстовую сводку, солгав про успешный досмотр.




14 минут видео:
"Отношение местного населения было негативное, к нам относились, как к захватчикам": допит полоненого майора Томова

Про втрати окупантів, перспективи в цій війні, про відношення місцевих жителів в Херсонській області до нього і про багато іншого.

https://t.me/censor_net/35207


fler - спасибо :!:
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 23:51

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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 00:13

  Schmit написав:
  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:pesikot
1. Починали з 30% бюджету на війну, зараз 50%. Повна сила це понад 100% на війну (всі надходження + резерв) а народ на продуктові картки
2. Мобілізація на паузі вже 9 місяців. Повна сила це неперервна мобілізація і поставки м'яса х3 від поточних.
А скільки коштують продуктові картки для 97% населення?
Як мінімум - 50% ВВП
Гроші для бізнесу - те саме що кров для організму...
Не можна забрати 100% грошей з бізнесу , точно так само як не можна спустити 100% крові з організму..

Для організму критично втрати 60% крові...це смерть

Для тих хто думає що не можна повязувати людину і економіку Держави - нехай просто проведе маленький екскурс в гугль..
Кров становить біля 10% від ваги людини
Податки/збори становлять 30% ВВП...або приблизно 10% від того що існує в Україні :D
Як функціонували економіки воюючих країн у часи WWII - ось це була викладка на 100%.
Воєнна економіка
Приведенна Вами стаття просто підтвердила мої викладки
У розпал Другої світової війни витрати держав на армію становили дуже велику частку ВВП – 42% у США, 55% у Великобританії, 70% у Німеччині та 74% в Японії.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 02:24

  yanyura написав:
Сегодня, 13 августа, МО РФ сообщило, что около 6:40 экипаж патрульного корабля ЧФ РФ «Василий Быков» якобы принудительно остановил в Черном море сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, который следовал в украинский порт Измаил. Россияне написали в своем официальном тлг-канале якобы принудили корабль застопорить ход предупредительной стрельбой и с вертолета Ка-29 высадили на него свою досмотровую команду.

По данным объективного контроля, который предоставили InformNapalm моряки одного из судов, наблюдавшие за происходящим, МО РФ солгало об успешном досмотре судна. Как указали моряки, судно «Сукра Окан» не подчинилось требованиям рашистов застопорить ход, а просто изменило курс по направлению берега, территориальных вод Турции. Никакого вертолёта не было и предупредительных выстрелов тоже. Были только угрозы россиян в радиоэфире. На борту «Сукра Окан» находился турецкий экипаж, который положил болт на россиян и не подчинился их требованиям, поэтому россияне остались ни с чем, а для СМИ выкатили текстовую сводку, солгав про успешный досмотр.




Ну є відео гелікоптер сідає на корабль
https://www.thedrive.com/the-war-zone/u ... bound-ship
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 05:08

Интервью с майором томовым которого взяли на казачьих лагерях ЛБ Херсонской области

https://t.me/ToBeOr_Official/12850

(Не про него ли говорил фриз?)
  freeze написав:( Одного относительно высокого хмыренка в плен взяли, может оф.спикеры скажут, ну а нет так нет.

Сам уже давно не смотрю интервью с пленными, в них нет ничего кроме лжи. Всё это раскаяние и осуждение войны - ложь. И тому много доказательств. После поражения РФ всё их общество будет говорить то же самое, что сейчас на камеру говорит этот майор.

Диктатура ломает людей, превращает их в бесхребетных червяков, меняющих цвет по ситуации. Собственно это и есть главна причина войны, сломленный народ без морали и человеческих ценностей, готовый ради подачки от своего хозяина убивать мирняк, включая детей. Им насрать какие цели у сво. Рабы не должны ни о чём таком думать, только выполнять приказы.
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 08:14


Ех, якби не провтикали купу часу з 2019 по 2022...
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 09:09

  budivelnik написав:
У розпал Другої світової війни витрати держав на армію становили дуже велику частку ВВП – 42% у США, 55% у Великобританії, 70% у Німеччині та 74% в Японії.

Зараз видатки москалів на війну - 50% бюджету (десь 170 млрд. $), від ВВП це 9%. Погана для нас тенденція в тому, що минулого року це було 4.5%. Тобто видатки ростуть і їм є ще куди рости...
P.S. США на другу світову витрачали по 250% бюджету (все, що заробили + брали в борг чи друкували кошти на війну) От це мається на увазі під "воювати по справжньому".
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