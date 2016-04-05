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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4842484348444845
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 09:28

За крок до перевороту думок!©

  fler написав:Знаю кількох чоловіків, позиція яких така: "якщо мене "зловлять", то піду воювати, ніяких хабарів давати не буду". Той знайомий, про якого написала вище, один з таких.
Я б теж воліла, щоб за нас воювали найманці з інших країн, але мабуть є причини, чому цього масово немає
Коли ТЦК стукають у двері сусіда - то все "ок", все нормально!)) А от коли стукають у твої двері - то тоді "приходить розуміння"... :wink:
  Letusrock написав:на ТЦК спустили зверху задачу набирати ХХ людей в місяць, а мотивація то вже буде головна біль командирів в/ч
Такссссс:
- чекаю демобілізацію/ротацію(викреслюю) :mrgreen:
- чекаю закон "18міс"(викреслюю) :mrgreen:
Так, а що залишається для мене/для солдат, які вже майже 1,5р. на фронті?
Яка мотивація? І звідки її далі черпати хоч по чайній ложці, якщо демобілізація/ротація/закон про "18міс" - НЕ світить???!
І завершення війни цього року - теж! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 09:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:P.S. США на другу світову витрачали по 250% бюджету
Так і ми витрачаємо сьогодні на війну 125% ДОВОЄННОГО бюджету...але всього 50% сьогоднішнього
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 09:53

в Одессе полностью сгорел фоззи

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 14 сер, 2023 09:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 09:54

  Успіх написав:
  fler написав:Знаю кількох чоловіків, позиція яких така: "якщо мене "зловлять", то піду воювати, ніяких хабарів давати не буду". Той знайомий, про якого написала вище, один з таких.
Я б теж воліла, щоб за нас воювали найманці з інших країн, але мабуть є причини, чому цього масово немає
Коли ТЦК стукають у двері сусіда - то все "ок", все нормально!)) А от коли стукають у твої двері - то тоді "приходить розуміння"... :wink:
  Letusrock написав:на ТЦК спустили зверху задачу набирати ХХ людей в місяць, а мотивація то вже буде головна біль командирів в/ч
Такссссс:
- чекаю демобілізацію/ротацію(викреслюю) :mrgreen:
- чекаю закон "18міс"(викреслюю) :mrgreen:
Так, а що залишається для мене/для солдат, які вже майже 1,5р. на фронті?
Яка мотивація? І звідки її далі черпати хоч по чайній ложці, якщо демобілізація/ротація/закон про "18міс" - НЕ світить???!
І завершення війни цього року - теж! :mrgreen:

А яка ще мотивація тут зосталась крім того шо відчуваєш відповідальність за своїх побратимів? На цьому армія й тримається зараз. В нас ті хто більше всіх кричав про патріотизм вже давно в тилу або й дома. Зосталось хіба вище керівництво, но для них війна це ситні урожайні роки. https://www.youtube.com/watch?v=cO4ceFFzm8o
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 10:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Так і ми витрачаємо сьогодні на війну 125% ДОВОЄННОГО бюджету...але всього 50% сьогоднішнього

Добре, згоден з Вами, що 125% бюджету, 60% ВВП. Це вже схоже на "воювати по серйозному". Але от всі ці бруківки і барабани показують, що єкуди додавати.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 14 сер, 2023 10:02, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 10:01

  Ukrainian написав:Ну є відео гелікоптер сідає на корабль
https://www.thedrive.com/the-war-zone/u ... bound-ship

брехня
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 10:17

Зрозуміти б незрозуміле!©

  Banderlog написав:А яка ще мотивація тут зосталась крім того шо відчуваєш відповідальність за своїх побратимів? На цьому армія й тримається зараз.
Ой, та про побратимів можна цілу дисертацію писати))
Але тут, напевно, "не на часі" таке писати, то...
То я напишу СОН))
Мені наснилось, що...
Це в піхоті (на скільки я чув) більш дружніші і діє правило "один за всіх і всі - за одного!"© І то є трохи нюанси...
А в нас - то взагалі, якийсь треш!
По-перше - аватаризм проблема номер 1
По-друге - хлопці "поділились по кучках"(по 2-4-6чол) і так дружать між собою.
При тому, що до решта(більшості) можуть ставитись "нейтрально", а з 3-7чол. "вічний конфлікт"/ставляться досить вороже/агресивно...

Тому... тут один з піхоти до нас прийшов (вже більше півроку тому) і йому просто дико бачите таке - як деякі "побратими" швидше втоплять один другого при першій нагоді, ніж витягнуть тебе з-під обстрілів ...
Дивно, звідки така агресія, якщо їм неодноразово кажуть (і командування також) - що ворог там - по ту сторону лінії фронту, а не твій побратим!

Я розумію, що аватаризм дуже сприяє цьому "розбрату", ну але все ж таки в кожного в голові щось і своє мусить бути!

М-менталітет, чи настільки всі "втомились від війни"?
Бо рік тому - дуууууже слабо таке проглядалось/майже такого не було!!!
А тепер, чуть не на кожному кроці таке...
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 10:25

  Успіх написав:Дивно, звідки така агресія, якщо їм неодноразово кажуть (і командування також) - що ворог там - по ту сторону лінії фронту, а не твій побратим!
даже на форуме агрессии почти нет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 10:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:М-менталітет, чи настільки всі "втомились від війни"?
Бо рік тому - дуууууже слабо таке проглядалось/майже такого не було!!!

Не знаю як на війні, а в ІТ така ситуація- прямий наслідок поганого менеджменту.
ИМХО основна причина - "відсутність світла в кінці тоннелю", тобто неправильно сформульована ціль. Щоб народ працював дружно в команді - потрібно чітко розписати дрібні кроки і особистий вклад кожного для досягнення загальної мети.
Вас би мали відвести на ротацію на місяць-другий кудись в тил і одразу б полегшало.
Дюрі-бачі
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