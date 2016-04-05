fler написав:Знаю кількох чоловіків, позиція яких така: "якщо мене "зловлять", то піду воювати, ніяких хабарів давати не буду". Той знайомий, про якого написала вище, один з таких. Я б теж воліла, щоб за нас воювали найманці з інших країн, але мабуть є причини, чому цього масово немає
Коли ТЦК стукають у двері сусіда - то все "ок", все нормально!)) А от коли стукають у твої двері - то тоді "приходить розуміння"...
Letusrock написав:на ТЦК спустили зверху задачу набирати ХХ людей в місяць, а мотивація то вже буде головна біль командирів в/ч
Такссссс: - чекаю демобілізацію/ротацію(викреслюю) - чекаю закон "18міс"(викреслюю) Так, а що залишається для мене/для солдат, які вже майже 1,5р. на фронті? Яка мотивація? І звідки її далі черпати хоч по чайній ложці, якщо демобілізація/ротація/закон про "18міс" - НЕ світить???! І завершення війни цього року - теж!
fler написав:Знаю кількох чоловіків, позиція яких така: "якщо мене "зловлять", то піду воювати, ніяких хабарів давати не буду". Той знайомий, про якого написала вище, один з таких. Я б теж воліла, щоб за нас воювали найманці з інших країн, але мабуть є причини, чому цього масово немає
Коли ТЦК стукають у двері сусіда - то все "ок", все нормально!)) А от коли стукають у твої двері - то тоді "приходить розуміння"...
Letusrock написав:на ТЦК спустили зверху задачу набирати ХХ людей в місяць, а мотивація то вже буде головна біль командирів в/ч
Такссссс: - чекаю демобілізацію/ротацію(викреслюю) - чекаю закон "18міс"(викреслюю) Так, а що залишається для мене/для солдат, які вже майже 1,5р. на фронті? Яка мотивація? І звідки її далі черпати хоч по чайній ложці, якщо демобілізація/ротація/закон про "18міс" - НЕ світить???! І завершення війни цього року - теж!
А яка ще мотивація тут зосталась крім того шо відчуваєш відповідальність за своїх побратимів? На цьому армія й тримається зараз. В нас ті хто більше всіх кричав про патріотизм вже давно в тилу або й дома. Зосталось хіба вище керівництво, но для них війна це ситні урожайні роки. https://www.youtube.com/watch?v=cO4ceFFzm8o
Тому... тут один з піхоти до нас прийшов (вже більше півроку тому) і йому просто дико бачите таке - як деякі "побратими" швидше втоплять один другого при першій нагоді, ніж витягнуть тебе з-під обстрілів ... Дивно, звідки така агресія, якщо їм неодноразово кажуть (і командування також) - що ворог там - по ту сторону лінії фронту, а не твій побратим!
Я розумію, що аватаризм дуже сприяє цьому "розбрату", ну але все ж таки в кожного в голові щось і своє мусить бути!
М-менталітет, чи настільки всі "втомились від війни"? Бо рік тому - дуууууже слабо таке проглядалось/майже такого не було!!! А тепер, чуть не на кожному кроці таке...
Успіх написав:М-менталітет, чи настільки всі "втомились від війни"? Бо рік тому - дуууууже слабо таке проглядалось/майже такого не було!!!
Не знаю як на війні, а в ІТ така ситуація- прямий наслідок поганого менеджменту. ИМХО основна причина - "відсутність світла в кінці тоннелю", тобто неправильно сформульована ціль. Щоб народ працював дружно в команді - потрібно чітко розписати дрібні кроки і особистий вклад кожного для досягнення загальної мети. Вас би мали відвести на ротацію на місяць-другий кудись в тил і одразу б полегшало.