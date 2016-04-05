Додано: Пон 14 сер, 2023 10:17

Banderlog написав: А яка ще мотивація тут зосталась крім того шо відчуваєш відповідальність за своїх побратимів? На цьому армія й тримається зараз. А яка ще мотивація тут зосталась крім того шо відчуваєш відповідальність за своїх побратимів? На цьому армія й тримається зараз.

Ой, та про побратимів можна цілу дисертацію писати))Але тут, напевно, "не на часі" таке писати, то...То я напишу СОН))Мені наснилось, що...Це в піхоті (на скільки я чув) більш дружніші і діє правило "один за всіх і всі - за одного!"© І то є трохи нюанси...А в нас - то взагалі, якийсь треш!По-перше - аватаризм проблема номер 1По-друге - хлопці "поділились по кучках"(по 2-4-6чол) і так дружать між собою.При тому, що до решта(більшості) можуть ставитись "нейтрально", а з 3-7чол. "вічний конфлікт"/ставляться досить вороже/агресивно...Тому... тут один з піхоти до нас прийшов (вже більше півроку тому) і йому просто дико бачите таке - як деякі "побратими" швидше втоплять один другого при першій нагоді, ніж витягнуть тебе з-під обстрілів ...Дивно, звідки така агресія, якщо їм неодноразово кажуть (і командування також) - що ворог там - по ту сторону лінії фронту, а не твій побратим!Я розумію, що аватаризм дуже сприяє цьому "розбрату", ну але все ж таки в кожного в голові щось і своє мусить бути!М-менталітет, чи настільки всі "втомились від війни"?Бо рік тому - дуууууже слабо таке проглядалось/майже такого не було!!!А тепер, чуть не на кожному кроці таке...