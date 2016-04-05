Успіх написав:

Дюрі-бачі написав: Успіх написав: М-менталітет, чи настільки всі "втомились від війни"?

Бо рік тому - дуууууже слабо таке проглядалось/майже такого не було!!! М-менталітет, чи настільки всі "втомились від війни"?Бо рік тому - дуууууже слабо таке проглядалось/майже такого не було!!!

Не знаю як на війні, а в ІТ така ситуація- прямий наслідок поганого менеджменту.

ИМХО основна причина - "відсутність світла в кінці тоннелю", тобто неправильно сформульована ціль. Щоб народ працював дружно в команді - потрібно чітко розписати дрібні кроки і особистий вклад кожного для досягнення загальної мети.

Вас би мали відвести на ротацію на місяць-другий кудись в тил і одразу б полегшало. Вас би мали відвести на ротацію на місяць-другий кудись в тил і одразу б полегшало.

На рахунок виділеного - цілком погоджуюсь! Так і є - не сформовані чіткі цілі/чіткі задачі кожного... - "нема світла в кінці тунелю"...А от на рахунок НЕ виділеного - то вже сумніваюсь, що це якось позитивно вплине.Якщо б це рік тому (наприклад, минулої осені) провести ротацію на місяць-другий кудись в тил - то може це вилилось би у якийсь позитив.А тепер?А тепер всі просто хочуть тільки додому і сенс їм просто десь в казармах/палатках за 200-300км від фронту перебувати/служити? Щоб ще більше бухати?(та вже і так занадто)Ще хіба, якщо відвести нас в "рідну область"(а нас тут 90% з ЗУ), і там пускати щоразу/двічі на місяць додому на 3дні - ну тоді так, позитив би був.В іншому разі - зовсім не бачу сенсу відведення нас на 200-300км.