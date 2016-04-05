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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4844484548464847>
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 11:30

  Успіх написав:
  Letusrock написав:на ТЦК спустили зверху задачу набирати ХХ людей в місяць, а мотивація то вже буде головна біль командирів в/ч
Такссссс:
- чекаю демобілізацію/ротацію(викреслюю) :mrgreen:
- чекаю закон "18міс"(викреслюю) :mrgreen:
Так, а що залишається для мене/для солдат, які вже майже 1,5р. на фронті?
Яка мотивація? І звідки її далі черпати хоч по чайній ложці, якщо демобілізація/ротація/закон про "18міс" - НЕ світить???!
І завершення війни цього року - теж! :mrgreen:


повністю вас розумію. Але реальний шанс більш-менш потрапляти додому надовго, в т.ч. на ротації . це або зниження інтенсивності війни в 2-3 рази (таке собі АТО-2), або щось з галузі фантастики типу перемиря / мирний договір / літак путіна з усіма соратниками розбивається у смоленську.

На вашому місці я б теж напевне вимагав прямо зараз мобілізувати 500тис людей і замінити всіх воюючих більше року. Але де буде це лінія фронту з 500тис новачків до кінця відпустки Успіхів, питання риторичне
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 11:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️Число українських чоловіків, яких затримали при спробі виїхати за кордон, еквівалентне п'яти бригадам ЗСУ — Financial Times

За даними української прикордонної служби, 13 600 осіб було спіймано при спробі перетнути кордон за межами КПП, ще 6 100 осіб було заарештовано за використання підроблених документів на кордоні.


Ого
beee
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 11:53

  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:М-менталітет, чи настільки всі "втомились від війни"?
Бо рік тому - дуууууже слабо таке проглядалось/майже такого не було!!!

Не знаю як на війні, а в ІТ така ситуація- прямий наслідок поганого менеджменту.
ИМХО основна причина - "відсутність світла в кінці тоннелю", тобто неправильно сформульована ціль. Щоб народ працював дружно в команді - потрібно чітко розписати дрібні кроки і особистий вклад кожного для досягнення загальної мети.
Вас би мали відвести на ротацію на місяць-другий кудись в тил і одразу б полегшало.

На рахунок виділеного - цілком погоджуюсь! Так і є - не сформовані чіткі цілі/чіткі задачі кожного... - "нема світла в кінці тунелю"...
А от на рахунок НЕ виділеного - то вже сумніваюсь, що це якось позитивно вплине.
Якщо б це рік тому (наприклад, минулої осені) провести ротацію на місяць-другий кудись в тил - то може це вилилось би у якийсь позитив.
А тепер?
А тепер всі просто хочуть тільки додому і сенс їм просто десь в казармах/палатках за 200-300км від фронту перебувати/служити? Щоб ще більше бухати?(та вже і так занадто)
Ще хіба, якщо відвести нас в "рідну область"(а нас тут 90% з ЗУ), і там пускати щоразу/двічі на місяць додому на 3дні - ну тоді так, позитив би був.
В іншому разі - зовсім не бачу сенсу відведення нас на 200-300км.

В мене зара роботине. Там не побухаєш. Я 14 днів з контуженими одбув, вже виписаний, жду поки заберуть. Так от чули б ви як вони описують звуки бою ) то ціла симфонія))) но настрої паршиві, ніхто вже не тішить себе ілюзіями що це скінчиться. Їм говорили шо москалі побіжуть. Шо за півмісяця максимум за місяць будем на азовському морі а потом крим. Шоб було понятніше ми пройшли 18 км. Це мали пролетіти як лом через гімно. Не затримуючись на зачистку) І щось не видно в ефірі солдатів героїв війни ...де савченки? Де привиди києва? Показують тільки залужного й буданова. Живі герої річ неудобна)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 12:07

  beee написав:️Число українських чоловіків, яких затримали при спробі виїхати за кордон, еквівалентне п'яти бригадам ЗСУ — Financial Times

За даними української прикордонної служби, 13 600 осіб було спіймано при спробі перетнути кордон за межами КПП, ще 6 100 осіб було заарештовано за використання підроблених документів на кордоні.


Ого

Скоро будуть тюрми переповнені, це при тому що ще ухилянтам дають по 3 роки.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 12:07

  beee написав:️Число українських чоловіків, яких затримали при спробі виїхати за кордон, еквівалентне п'яти бригадам ЗСУ — Financial Times

За даними української прикордонної служби, 13 600 осіб було спіймано при спробі перетнути кордон за межами КПП, ще 6 100 осіб було заарештовано за використання підроблених документів на кордоні.


Ого


а скільки виїхало (нелегально, по липовим довідкам, з оформленою за день-два опікою, по хабарям і т.д.), як мінімум це десятки тисяч
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 12:08

Текст/закони по-дибільному написані©

  Letusrock написав:На вашому місці я б теж напевне вимагав прямо зараз мобілізувати 500тис людей і замінити всіх воюючих більше року. Але де буде це лінія фронту з 500тис новачків до кінця відпустки Успіхів, питання риторичне
Бо знову ж таки - треба було раніше думати(як і з преміями - не треба було зразу такі бабки давати, як і також півроку тому - їх обрізати!)
Треба було ще минулого літа по-трошки робити заміни(а не зразу умовних 500 міняти на 500)
Тобто - одного місяця замінили 50К, наступного 50К і так далі...
А через рік-півтора-два - знову, тих, що замінили першими - знову на фронт по 50К... і так щомісяця замінювати...
От тоді була б і мотивація!
І всі б бачили ЧІТКІ правила гри!
І менша втомленість(а може і зменшення аватаризму - так як солдати б бачили "СВІТЛО в кінці тунелю!")

А так що - "посадили у в'язницю відкритого типу" БЕЗСТРОКОВО і сидіть незнати скільки...
Та тут сам Папа Римський почне налягати на Кагор! :mrgreen: :roll:
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 12:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Letusrock написав:
  beee написав:️Число українських чоловіків, яких затримали при спробі виїхати за кордон, еквівалентне п'яти бригадам ЗСУ — Financial Times

За даними української прикордонної служби, 13 600 осіб було спіймано при спробі перетнути кордон за межами КПП, ще 6 100 осіб було заарештовано за використання підроблених документів на кордоні.


Ого


а скільки виїхало (нелегально, по липовим довідкам, з оформленою за день-два опікою, по хабарям і т.д.), як мінімум це десятки тисяч
Не десятки а сотни тысяч
beee
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 12:13

  Успіх написав:А тепер всі просто хочуть тільки додому хіба, якщо відвести нас в "рідну область"

Шо заважає винаймати житло в кавуневому місті, куди "заселятись" з дружиною, а іноді з дружиною та дітьми?
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 12:14

Якби ви знали паничі(чиновники)...!©

  Banderlog написав:настрої паршиві, ніхто вже не тішить себе ілюзіями що це скінчиться. Їм говорили шо москалі побіжуть. Шо за півмісяця максимум за місяць будем на азовському морі а потом крим. Шоб було понятніше ми пройшли 18 км. Це мали пролетіти як лом через гімно. Не затримуючись на зачистку) І щось не видно в ефірі солдатів героїв війни ...де савченки? Де привиди києва? Показують тільки залужного й буданова. Живі герої річ неудобна)
Так отож!
І я про те ж!
Ніхто не чує простих солдат...
Не хочуть чути...
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 12:19

  beee написав:
Letusrock написав:
  beee написав:️Число українських чоловіків, яких затримали при спробі виїхати за кордон, еквівалентне п'яти бригадам ЗСУ — Financial Times


а скільки виїхало (нелегально, по липовим довідкам, з оформленою за день-два опікою, по хабарям і т.д.), як мінімум це десятки тисяч
Не десятки а сотни тысяч


це я свідомо применшив щоб не слухати про "розганяєш зраду і т.д." - народ просить позитиву)
Letusrock
 
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