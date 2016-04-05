Відстань 900км
Ризиковість(як один мій побратим каже - я не хочу ризикувати життям своєї дружини!)
А так, то хто молодший і бездітний - то до них приїжджає раз на місяць-два на 3дні дружина. Навіть, в тилове село(де всі ми можемо знаходитись) і де прилітають/дістають ланцети/гради... - знімають собі сільську хату і "гойра" 3дні - комбат дозволяє... як і дозволяє поїхати на 3дні в Херсон, чи Миколаїв, якщо туди приїхала ваша дружина.
Але це одиниці таке роблять!
Так як не всі молоді - одружені і бездітні!
А так, то на 3дні 900км ніхто з дружин не їде, якщо вони мають дітей, чи тримають господарку(кури/свині/корови) або мають вади здоров'я...
Коротше, були б ми на Волині, як на початках - зовсім було б по-іншому