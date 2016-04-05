Успіх написав:А тепер всі просто хочуть тільки додому хіба, якщо відвести нас в "рідну область"
Шо заважає винаймати житло в кавуневому місті, куди "заселятись" з дружиною, а іноді з дружиною та дітьми?
Відстань 900км Ризиковість(як один мій побратим каже - я не хочу ризикувати життям своєї дружини!)
А так, то хто молодший і бездітний - то до них приїжджає раз на місяць-два на 3дні дружина. Навіть, в тилове село(де всі ми можемо знаходитись) і де прилітають/дістають ланцети/гради... - знімають собі сільську хату і "гойра" 3дні - комбат дозволяє... як і дозволяє поїхати на 3дні в Херсон, чи Миколаїв, якщо туди приїхала ваша дружина. Але це одиниці таке роблять! Так як не всі молоді - одружені і бездітні! А так, то на 3дні 900км ніхто з дружин не їде, якщо вони мають дітей, чи тримають господарку(кури/свині/корови) або мають вади здоров'я...
Коротше, були б ми на Волині, як на початках - зовсім було б по-іншому
фозі був одним з перших великих гіпермаркетів (відкрився десь 20 років тому), МETRO може на рік-два після нього (фото за фозі офис-Бизнес, там е фірма від якої два конкракти зробив у 2010/2011) суки вони кончені
Успіх написав:Відстань 900км Ризиковість(як один мій побратим каже - я не хочу ризикувати життям своєї дружини!) А так, то на 3дні 900км ніхто з дружин не їде, якщо вони мають дітей, чи тримають господарку(кури/свині/корови) або мають вади здоров'я...
А особисто вам без чого погано, без дружини, без дітей, або без господарства? Переїджають, якщо немає великого хУзяйства, локального бізнесу і живуть десь у Новій Одесі. Діти до школи(або онлайн), садочка. Батя раз на тиждень приїхав "уроки" перевірить.
Це хороший спосіб для популіста типу Мосійчук. Для влади цей спосіб не хороший. Хороший спосіб - зробити виїзд платним(офіційно). Десь $10000 норм по-моєму. Але на це не підуть бо популісти будуть кричати що багатим - за кордон, бідним - війна. І "бідні" їх підтримають. Тому залишиться так як є - багаті будуть платити хабарі, бідні воювати, казна одержить 0. Чого бідні - бо дурні, чого дурні - бо бідні.
andrijk777 написав:е хороший спосіб для популіста типу Мосійчук. Для влади цей спосіб не хороший. Хороший спосіб - зробити виїзд платним(офіційно). Десь $10000 норм по-моєму. Але на це не підуть бо популісти будуть кричати що багатим - за кордон, бідним - війна. І "бідні" їх підтримають. Тому залишиться так як є - багаті будуть платити хабарі, бідні воювати, казна одержить 0. Чого бідні - бо дурні, чого дурні - бо бідні.
Було ж в них нормальне рішення минулого року: лишаєш завдаток 200к грн., якщо не повернувся - держава його забирає на користь ЗСУ. Жаль не працює.