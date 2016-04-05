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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4845484648474848>
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 12:32

17годин тільки добиратись в одну сторону!!!

  Water написав:
  Успіх написав:А тепер всі просто хочуть тільки додому хіба, якщо відвести нас в "рідну область"

Шо заважає винаймати житло в кавуневому місті, куди "заселятись" з дружиною, а іноді з дружиною та дітьми?

Відстань 900км :mrgreen:
Ризиковість(як один мій побратим каже - я не хочу ризикувати життям своєї дружини!)

А так, то хто молодший і бездітний - то до них приїжджає раз на місяць-два на 3дні дружина. Навіть, в тилове село(де всі ми можемо знаходитись) і де прилітають/дістають ланцети/гради... - знімають собі сільську хату і "гойра" 3дні :mrgreen: - комбат дозволяє... як і дозволяє поїхати на 3дні в Херсон, чи Миколаїв, якщо туди приїхала ваша дружина.
Але це одиниці таке роблять!
Так як не всі молоді - одружені і бездітні!
А так, то на 3дні 900км ніхто з дружин не їде, якщо вони мають дітей, чи тримають господарку(кури/свині/корови) або мають вади здоров'я...

Коротше, були б ми на Волині, як на початках - зовсім було б по-іншому ;)
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 12:34

Допис від Мосійчука

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Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 12:38

  Letusrock написав:Допис від Мосійчука

Зображення

Тоді до цього треба дописати, що потрібно ВІДКРИТИ двері і в ЗСУ! :mrgreen:
Тобто, дозволити ВИБІР - хто хоче залишається, а хто вже не хоче воювати - може йти додому :D :lol:

Все по-чесному! :D
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 12:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Тоді до цього треба дописати, що потрібно ВІДКРИТИ двері і в ЗСУ!
Тобто, дозволити ВИБІР - хто хоче залишається, а хто вже не хоче воювати - може йти додому

Все по-чесному!


Саме так, а хто буде останній хай в Чопі виключить світло))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 12:53

  Letusrock написав:
  Успіх написав:Тоді до цього треба дописати, що потрібно ВІДКРИТИ двері і в ЗСУ!
Тобто, дозволити ВИБІР - хто хоче залишається, а хто вже не хоче воювати - може йти додому

Все по-чесному!


Саме так, а хто буде останній хай в Чопі виключить світло))

:D Та нехай вже погоджусь на те, щоб з ЗСУ відпускали лише в межах країни!
Щоб там десь за кордон ми не вивезли якісь "таємниці" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 12:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

обговоримо прокментуєте ? https://youtu.be/5X2aTqaPZLs я чомусь вірю його прогнозам в основному десь з 15 хвилини грубо , суть - війна буде йти до кінця педерації
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 13:44

  vitaliiangel написав:Зображення



печалька...

фозі був одним з перших великих гіпермаркетів (відкрився десь 20 років тому), МETRO
може на рік-два після нього (фото за фозі офис-Бизнес, там е фірма від якої два конкракти зробив у 2010/2011)
суки вони кончені
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 13:49

  Успіх написав:Відстань 900км :mrgreen:
Ризиковість(як один мій побратим каже - я не хочу ризикувати життям своєї дружини!)
А так, то на 3дні 900км ніхто з дружин не їде, якщо вони мають дітей, чи тримають господарку(кури/свині/корови) або мають вади здоров'я...

А особисто вам без чого погано, без дружини, без дітей, або без господарства?
Переїджають, якщо немає великого хУзяйства, локального бізнесу і живуть десь у Новій Одесі. Діти до школи(або онлайн), садочка. Батя раз на тиждень приїхав "уроки" перевірить.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 13:52

  Letusrock написав:Допис від Мосійчука

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Це хороший спосіб для популіста типу Мосійчук. Для влади цей спосіб не хороший.
Хороший спосіб - зробити виїзд платним(офіційно). Десь $10000 норм по-моєму.
Але на це не підуть бо популісти будуть кричати що багатим - за кордон, бідним - війна. І "бідні" їх підтримають.
Тому залишиться так як є - багаті будуть платити хабарі, бідні воювати, казна одержить 0.
Чого бідні - бо дурні, чого дурні - бо бідні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 13:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:е хороший спосіб для популіста типу Мосійчук. Для влади цей спосіб не хороший.
Хороший спосіб - зробити виїзд платним(офіційно). Десь $10000 норм по-моєму.
Але на це не підуть бо популісти будуть кричати що багатим - за кордон, бідним - війна. І "бідні" їх підтримають.
Тому залишиться так як є - багаті будуть платити хабарі, бідні воювати, казна одержить 0.
Чого бідні - бо дурні, чого дурні - бо бідні.

Було ж в них нормальне рішення минулого року: лишаєш завдаток 200к грн., якщо не повернувся - держава його забирає на користь ЗСУ. Жаль не працює.
Дюрі-бачі
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