Додано: Пон 14 сер, 2023 14:22

Дюрі-бачі написав: budivelnik написав: Так і ми витрачаємо сьогодні на війну 125% ДОВОЄННОГО бюджету...але всього 50% сьогоднішнього Так і ми витрачаємо сьогодні на війну 125% ДОВОЄННОГО бюджету...але всього 50% сьогоднішнього Добре, згоден з Вами, що 125% бюджету, 60% ВВП. Це вже схоже на "воювати по серйозному". Але от всі ці бруківки і барабани показують, що єкуди додавати. Добре, згоден з Вами, що 125% бюджету, 60% ВВП. Це вже схоже на "воювати по серйозному". Але от всі ці бруківки і барабани показують, що єкуди додавати.

Хочте вірте, хочте ні..Але проблема цих всіх бруківок/барабанів була не в спробі вкрасти( в основній своїй масі)А в обовязку чиновника освоїти кошти , при чому освоїти можна тільки по тим статтям по яким вони розписані в бюджеті...Правда недавно якимсь законом дозволили перенаправляти кошти з будь-яких статей на допомогу воєнним..але поки воно запрацює...І останнєВ останній час спостерігається різке зменшення надходжень від населеннядо волонтерів...Пояснення просте як дверіПодаткова різко активізувалась і зараз викопує все що можна і не можна за 2021 рік і виставляє до оплати у виглядів штрафів...Бізнес, який звик планувати свою діяльність - змушений враховувати ймовірність штрафів і тому зменшив благодійну допомогу...З іншого боку - податкова активізувалась тому , що хоче досягнути рівня(обємів) сплат 2021-2022 років...при цьому забуваючи що 30% населення вже точно не працюють в бізнесіЯк на мене ця спроба гетьманцева з компанією це терористичний акт спрямований проти УкраїниАдже бізнес України - це Титанік , який не змогли розвернути москалі своєю агресією з використанням 400 000 арміїА гетьманцев з допомогою 28000 податківців легко змусить закритись ще 30%..і після цього москалям принесуть золотий ключик від України на блюдці.Цікаво хтось в стані пояснити мудельману що він робить?Хоч хтось з контррозвідки чи СБУ чи НАБУ - прписутній на цих сторінках і в стані проаналізувати що творить цей зелений?