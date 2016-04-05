yama написав:суть - війна буде йти до кінця педерації
слишком пессимистично. я вижу такие сценарии 1. до смерти путена 2. пока у РФ покупают нефть и газ. перестанут покупать и война сразу закончится. 3. Возможно Западу это когда-то надоест и введут войска НАТО. с НАТО РФ воевать не захочет или к тому моменту уже будет нечем. Поделят Украину на зоны влияния.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 14 сер, 2023 14:08, всього редагувалось 6 разів.
andrijk777 написав:е хороший спосіб для популіста типу Мосійчук. Для влади цей спосіб не хороший. Хороший спосіб - зробити виїзд платним(офіційно). Десь $10000 норм по-моєму. Але на це не підуть бо популісти будуть кричати що багатим - за кордон, бідним - війна. І "бідні" їх підтримають. Тому залишиться так як є - багаті будуть платити хабарі, бідні воювати, казна одержить 0. Чого бідні - бо дурні, чого дурні - бо бідні.
Було ж в них нормальне рішення минулого року: лишаєш завдаток 200к грн., якщо не повернувся - держава його забирає на користь ЗСУ. Жаль не працює.
А моряки как Продиджи и прочие дальнобойщики как выезжали? По оригиналу контракта с синими печатями или с них тоже 5 куе залога за возвращение удерживали?
Сейчас заморожены/находятся под арестом в Европе, США сотни миллиардов долларов/евро. В случае победы московитов, да даже при соглашении чего-то типа "Анкара-1", эти активы (деньги + яхты + ...) должны быть ей возвращены + какие-то % по ним, + "недополученная выгода" + ...
+ суды рашки со странами, "незаконно" заморозившими их активы.
Согласится ли руководство всех тех стран на такое продолжение? И что скажут их избиратели?
Имхо, даже только по этой причине Украина будет поддерживаться в войне с московией до ее (оркостана) поражения.
А какое мнение форумчан?
P.S. мост в Армянске, через который после разрушения моста в Чонгаре, идет военная техника в сторону Мелитополя:
Успіх написав:А тепер всі просто хочуть тільки додому хіба, якщо відвести нас в "рідну область"
Шо заважає винаймати житло в кавуневому місті, куди "заселятись" з дружиною, а іноді з дружиною та дітьми?
Відстань 900км Ризиковість(як один мій побратим каже - я не хочу ризикувати життям своєї дружини!)
А так, то хто молодший і бездітний - то до них приїжджає раз на місяць-два на 3дні дружина. Навіть, в тилове село(де всі ми можемо знаходитись) і де прилітають/дістають ланцети/гради... - знімають собі сільську хату і "гойра" 3дні - комбат дозволяє... як і дозволяє поїхати на 3дні в Херсон, чи Миколаїв, якщо туди приїхала ваша дружина. Але це одиниці таке роблять! Так як не всі молоді - одружені і бездітні! А так, то на 3дні 900км ніхто з дружин не їде, якщо вони мають дітей, чи тримають господарку(кури/свині/корови) або мають вади здоров'я...
Коротше, були б ми на Волині, як на початках - зовсім було б по-іншому
Успіху повідомили, що в нього вдома у Львові народився син. Скупа чоловіча сльоза стікла з його ока. Успіх не був вдома вже Х років .
budivelnik написав:Так і ми витрачаємо сьогодні на війну 125% ДОВОЄННОГО бюджету...але всього 50% сьогоднішнього
Добре, згоден з Вами, що 125% бюджету, 60% ВВП. Це вже схоже на "воювати по серйозному". Але от всі ці бруківки і барабани показують, що єкуди додавати.
Хочте вірте, хочте ні.. Але проблема цих всіх бруківок/барабанів була не в спробі вкрасти( в основній своїй масі) А в обовязку чиновника освоїти кошти , при чому освоїти можна тільки по тим статтям по яким вони розписані в бюджеті... Правда недавно якимсь законом дозволили перенаправляти кошти з будь-яких статей на допомогу воєнним..але поки воно запрацює... І останнє В останній час спостерігається різке зменшення надходжень від населеннядо волонтерів... Пояснення просте як двері Податкова різко активізувалась і зараз викопує все що можна і не можна за 2021 рік і виставляє до оплати у виглядів штрафів... Бізнес, який звик планувати свою діяльність - змушений враховувати ймовірність штрафів і тому зменшив благодійну допомогу... З іншого боку - податкова активізувалась тому , що хоче досягнути рівня(обємів) сплат 2021-2022 років...при цьому забуваючи що 30% населення вже точно не працюють в бізнесі
Як на мене ця спроба гетьманцева з компанією це терористичний акт спрямований проти України Адже бізнес України - це Титанік , який не змогли розвернути москалі своєю агресією з використанням 400 000 армії А гетьманцев з допомогою 28000 податківців легко змусить закритись ще 30%..і після цього москалям принесуть золотий ключик від України на блюдці. Цікаво хтось в стані пояснити мудельману що він робить? Хоч хтось з контррозвідки чи СБУ чи НАБУ - прписутній на цих сторінках і в стані проаналізувати що творить цей зелений?
budivelnik написав:З іншого боку - податкова активізувалась тому , що хоче досягнути рівня(обємів) сплат 2021-2022 років...при цьому забуваючи що 30% населення вже точно не працюють в бізнесі
хтось з медіа облич говорив щось типу - " чому за вашу війну мають платити податки громадяни інших країн, в той час як ваші громадяни мають полегшений режим оподаткування, чому умовний німець має із своїх податків допомогати Україні більше ніж такий же платник податків в Україні" це не моя теза , це хтось із "інфлюенсерів" казав