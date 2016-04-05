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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4846484748484849>
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 14:01

  yama написав:обговоримо прокментуєте ? https://youtu.be/5X2aTqaPZLs я чомусь вірю його прогнозам в основному десь з 15 хвилини грубо , суть - війна буде йти до кінця педерації

Теоретично вірно, але практично все може кардинально змінитись за 1 день і це НІХТО не може передбачити. Пригожин це довів.
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 14:02

  yama написав:суть - війна буде йти до кінця педерації
слишком пессимистично. я вижу такие сценарии 1. до смерти путена 2. пока у РФ покупают нефть и газ. перестанут покупать и война сразу закончится. 3. Возможно Западу это когда-то надоест и введут войска НАТО. с НАТО РФ воевать не захочет или к тому моменту уже будет нечем. Поделят Украину на зоны влияния.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 14 сер, 2023 14:08, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 14:03

  Дюрі-бачі написав:Було ж в них нормальне рішення минулого року: лишаєш завдаток 200к грн., якщо не повернувся - держава його забирає на користь ЗСУ. Жаль не працює.

Це нормальне рішення, згідний.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 14:11

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:е хороший спосіб для популіста типу Мосійчук. Для влади цей спосіб не хороший.
Хороший спосіб - зробити виїзд платним(офіційно). Десь $10000 норм по-моєму.
Але на це не підуть бо популісти будуть кричати що багатим - за кордон, бідним - війна. І "бідні" їх підтримають.
Тому залишиться так як є - багаті будуть платити хабарі, бідні воювати, казна одержить 0.
Чого бідні - бо дурні, чого дурні - бо бідні.

Було ж в них нормальне рішення минулого року: лишаєш завдаток 200к грн., якщо не повернувся - держава його забирає на користь ЗСУ. Жаль не працює.

А моряки как Продиджи и прочие дальнобойщики как выезжали? По оригиналу контракта с синими печатями или с них тоже 5 куе залога за возвращение удерживали?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 14:14

Взгляд на войну с другой стороны.

Сейчас заморожены/находятся под арестом в Европе, США сотни миллиардов долларов/евро. В случае победы московитов, да даже при соглашении чего-то типа "Анкара-1", эти активы (деньги + яхты + ...) должны быть ей возвращены + какие-то % по ним, + "недополученная выгода" + ...

+ суды рашки со странами, "незаконно" заморозившими их активы.

Согласится ли руководство всех тех стран на такое продолжение? И что скажут их избиратели?

Имхо, даже только по этой причине Украина будет поддерживаться в войне с московией до ее (оркостана) поражения.

А какое мнение форумчан?


P.S. мост в Армянске, через который после разрушения моста в Чонгаре, идет военная техника в сторону Мелитополя:
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yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 14:16

  Успіх написав:
  Water написав:
  Успіх написав:А тепер всі просто хочуть тільки додому хіба, якщо відвести нас в "рідну область"

Шо заважає винаймати житло в кавуневому місті, куди "заселятись" з дружиною, а іноді з дружиною та дітьми?

Відстань 900км :mrgreen:
Ризиковість(як один мій побратим каже - я не хочу ризикувати життям своєї дружини!)

А так, то хто молодший і бездітний - то до них приїжджає раз на місяць-два на 3дні дружина. Навіть, в тилове село(де всі ми можемо знаходитись) і де прилітають/дістають ланцети/гради... - знімають собі сільську хату і "гойра" 3дні :mrgreen: - комбат дозволяє... як і дозволяє поїхати на 3дні в Херсон, чи Миколаїв, якщо туди приїхала ваша дружина.
Але це одиниці таке роблять!
Так як не всі молоді - одружені і бездітні!
А так, то на 3дні 900км ніхто з дружин не їде, якщо вони мають дітей, чи тримають господарку(кури/свині/корови) або мають вади здоров'я...

Коротше, були б ми на Волині, як на початках - зовсім було б по-іншому ;)

Успіху повідомили, що в нього вдома у Львові народився син.
Скупа чоловіча сльоза стікла з його ока. Успіх не був вдома вже Х років . :cry:
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 14:22

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Так і ми витрачаємо сьогодні на війну 125% ДОВОЄННОГО бюджету...але всього 50% сьогоднішнього
Добре, згоден з Вами, що 125% бюджету, 60% ВВП. Це вже схоже на "воювати по серйозному". Але от всі ці бруківки і барабани показують, що єкуди додавати.
Хочте вірте, хочте ні..
Але проблема цих всіх бруківок/барабанів була не в спробі вкрасти( в основній своїй масі)
А в обовязку чиновника освоїти кошти , при чому освоїти можна тільки по тим статтям по яким вони розписані в бюджеті...
Правда недавно якимсь законом дозволили перенаправляти кошти з будь-яких статей на допомогу воєнним..але поки воно запрацює...
І останнє
В останній час спостерігається різке зменшення надходжень від населеннядо волонтерів...
Пояснення просте як двері
Податкова різко активізувалась і зараз викопує все що можна і не можна за 2021 рік і виставляє до оплати у виглядів штрафів...
Бізнес, який звик планувати свою діяльність - змушений враховувати ймовірність штрафів і тому зменшив благодійну допомогу...
З іншого боку - податкова активізувалась тому , що хоче досягнути рівня(обємів) сплат 2021-2022 років...при цьому забуваючи що 30% населення вже точно не працюють в бізнесі

Як на мене ця спроба гетьманцева з компанією це терористичний акт спрямований проти України
Адже бізнес України - це Титанік , який не змогли розвернути москалі своєю агресією з використанням 400 000 армії
А гетьманцев з допомогою 28000 податківців легко змусить закритись ще 30%..і після цього москалям принесуть золотий ключик від України на блюдці.
Цікаво хтось в стані пояснити мудельману що він робить?
Хоч хтось з контррозвідки чи СБУ чи НАБУ - прписутній на цих сторінках і в стані проаналізувати що творить цей зелений?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 14:54

  budivelnik написав:Адже бізнес України - це Титанік , який не змогли розвернути москалі своєю агресією з використанням 400 000 армії

Титан, а не Титаник. Это маленькая, но важная ремарочка. В остальном Будивельник - Вы лучший )))
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 15:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:З іншого боку - податкова активізувалась тому , що хоче досягнути рівня(обємів) сплат 2021-2022 років...при цьому забуваючи що 30% населення вже точно не працюють в бізнесі
хтось з медіа облич говорив щось типу - " чому за вашу війну мають платити податки громадяни інших країн, в той час як ваші громадяни мають полегшений режим оподаткування, чому умовний німець має із своїх податків допомогати Україні більше ніж такий же платник податків в Україні" це не моя теза , це хтось із "інфлюенсерів" казав
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 15:18

  budivelnik написав:Адже бізнес України - це Титанік , який не змогли розвернути москалі своєю агресією з використанням 400 000 армії

Кожен хвалить своє болото.
Цей "Титанік" давно б потонув якби не допомога(фінансова) Заходу. В першу чергу курс гривні в сотню, а за нею і весь бізнес України.
Хоч ми це вже проходили в набагато менш проблемному 2014 році. Масштаби 2014 в рази менші масштабів 2022 (були б, якби не допомога).
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