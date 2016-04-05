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Додано: Пон 14 сер, 2023 15:24
"Cпроситє людєй на уліце - надо посадіть"?
Додано: Пон 14 сер, 2023 15:30
Я трошечки про інше..
1 Я не проти податків
2 Я за те щоб єдиний поступово наближався до загальної системи опопдаткування...але в той час щоб і загальна система потихеньку спрощувалась в сторону єдиного
Але суть в іншому
Я за прогнозованість...
Згадайте -
2021 - ковід, влада декларує зменшення перевірок і не нарахування штрафів...
бізнес не вірить і сало переховує
2022 - війна, влада декларує що бізнес хай виживає самостійно і до нього жодних претензій...бізнес затягує паски , забуває про 30% втраченого потенціалу і сплачує самостійно на 30% більше з одиниці..тобто виходить на рівень 2021 року
2023 - перших пів року - те саме що і в 2022..але в другій половині, влада забуває про обіцянку не штрафувати за періоди 2021-2022 - і починає присалати рішення про штрафи...
Що зробить бізнес?
Правильно
1 Скоротить плани на розвиток
2 Почне зменшувати податкові платежі з метою створення подушки безпеки на ймовірні штрафи періоду 2021-2022...
Тобто надходження як до бюджету так і до волонтерів різко зменшаться.
Волонтери це швидкість реакції на необхідне..якщо не зреагують волонтери - прийдеться реагувати бюрократам а це довше і дорожче
Щоб зреагувати бюрократам треба більше грошей - а грошей менше, бізнес сховався і чекає...
От і виходить
влада у лиці гетьманцева свідомо чи по плану рубає сук на якому сидить...
Зараз в цієї влади нема свалу щоб підписати здачу інтересів України
А якщо через пів року виявиться що Україна фінансовий банкрут?
Ви ж розумієте , що волонтери(читай суспільство) показало Заходу що ми самі відібємось тому у ваших інтересах нам допомагати щоб драка на ваших кордонах закінчилась пошвидше і нашою перемогою
а якщо дії гетьманцева приведуть до фінансового колапсу - навіщо тоді нам допомагати, якщо ми навіть після перемоги перетворимось на бліду копію педерації з авторитарною владою?
Додано: Пон 14 сер, 2023 15:48
Для того, щоб війна згодом не завітала до їхніх країн. Дешевше зупинити ворога на чужій території та чужими руками/чужою кров'ю. Хіба не очевидно?
Наші громадяни мають (мали) полегшений режим оподаткування, щоб бізнес міг розвиватися та економіка в умовах війни не загнулася безповоротно.
Шкода, що медіа обличчя не розуміють простих речей або свідомо працюють проти країни.
Додано: Пон 14 сер, 2023 15:59
Додано: Пон 14 сер, 2023 16:03
Це не просто не очевидно, це не вірно. Громадянам Німеччини(а тим більше США) на щастя(або нажаль) ніяка війна не загрожує.
Додано: Пон 14 сер, 2023 16:18
Додано: Пон 14 сер, 2023 16:25
Мислення інфузорного типу
Вам не спадало на думку (вибачте, про що це я? звісно, не спадало), що якби Київ було захоплено за три дні, то громадяни Німеччини вже б воювали десь у Польщі або у себе. Тому що після України пуйло планував захопити Прибалтику, яка на той час була зовсім не готова до війни.
Кацапи на США не нападуть? Я стільки чула про Аляску... То не США?
Додано: Пон 14 сер, 2023 16:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
з язика зняли.
вже знаючи безумство путінізму, можна спрогнозувати що вдале захоплення України за пару днів підняло б апетити росіян як мінімум до рівня "сувальський коридор" та "відновлення памятників у Польші" а як максимум реінкарнація варшавського договору = окупація східної європи
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