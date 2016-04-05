Додано: Пон 14 сер, 2023 15:30

yama написав: budivelnik написав: Хочте вірте, хочте ні..

Але проблема цих всіх бруківок/барабанів була не в спробі вкрасти( в основній своїй масі)

А в обовязку чиновника освоїти кошти , при чому освоїти можна тільки по тим статтям по яким вони розписані в бюджеті...

Правда недавно якимсь законом дозволили перенаправляти кошти з будь-яких статей на допомогу воєнним..але поки воно запрацює...

І останнє

В останній час спостерігається різке зменшення надходжень від населеннядо волонтерів...

Пояснення просте як двері

Податкова різко активізувалась і зараз викопує все що можна і не можна за 2021 рік і виставляє до оплати у виглядів штрафів...

Бізнес, який звик планувати свою діяльність - змушений враховувати ймовірність штрафів і тому зменшив благодійну допомогу...

З іншого боку - податкова активізувалась тому , що хоче досягнути рівня(обємів) сплат 2021-2022 років...при цьому забуваючи що 30% населення вже точно не працюють в бізнесі



Як на мене ця спроба гетьманцева з компанією це терористичний акт спрямований проти України

Адже бізнес України - це Титанік , який не змогли розвернути москалі своєю агресією з використанням 400 000 армії

А гетьманцев з допомогою 28000 податківців легко змусить закритись ще 30%..і після цього москалям принесуть золотий ключик від України на блюдці.

Цікаво хтось в стані пояснити мудельману що він робить?

Хоч хтось з контррозвідки чи СБУ чи НАБУ - прписутній на цих сторінках і в стані проаналізувати що творить цей зелений? Хочте вірте, хочте ні..Але проблема цих всіх бруківок/барабанів була не в спробі вкрасти( в основній своїй масі)А в обовязку чиновника освоїти кошти , при чому освоїти можна тільки по тим статтям по яким вони розписані в бюджеті...Правда недавно якимсь законом дозволили перенаправляти кошти з будь-яких статей на допомогу воєнним..але поки воно запрацює...І останнєВ останній час спостерігається різке зменшення надходжень від населеннядо волонтерів...Пояснення просте як дверіПодаткова різко активізувалась і зараз викопує все що можна і не можна за 2021 рік і виставляє до оплати у виглядів штрафів...Бізнес, який звик планувати свою діяльність - змушений враховувати ймовірність штрафів і тому зменшив благодійну допомогу...З іншого боку - податкова активізувалась тому , що хоче досягнути рівня(обємів) сплат 2021-2022 років...при цьому забуваючи що 30% населення вже точно не працюють в бізнесіЯк на мене ця спроба гетьманцева з компанією це терористичний акт спрямований проти УкраїниАдже бізнес України - це Титанік , який не змогли розвернути москалі своєю агресією з використанням 400 000 арміїА гетьманцев з допомогою 28000 податківців легко змусить закритись ще 30%..і після цього москалям принесуть золотий ключик від України на блюдці.Цікаво хтось в стані пояснити мудельману що він робить?Хоч хтось з контррозвідки чи СБУ чи НАБУ - прписутній на цих сторінках і в стані проаналізувати що творить цей зелений? хтось з медіа облич говорив щось типу - " чому за вашу війну мають платити податки громадяни інших країн, в той час як ваші громадяни мають полегшений режим оподаткування, чому умовний німець має із своїх податків допомогати Україні більше ніж такий же платник податків в Україні" це не моя теза , це хтось із "інфлюенсерів" казав хтось з медіа облич говорив щось типу - " чому за вашу війну мають платити податки громадяни інших країн, в той час як ваші громадяни мають полегшений режим оподаткування, чому умовний німець має із своїх податків допомогати Україні більше ніж такий же платник податків в Україні" це не моя теза , це хтось із "інфлюенсерів" казав

Я трошечки про інше..1 Я не проти податків2 Я за те щоб єдиний поступово наближався до загальної системи опопдаткування...але в той час щоб і загальна система потихеньку спрощувалась в сторону єдиногоАле суть в іншомуЯ за прогнозованість...Згадайте -2021 - ковід, влада декларує зменшення перевірок і не нарахування штрафів...бізнес не вірить і сало переховує2022 - війна, влада декларує що бізнес хай виживає самостійно і до нього жодних претензій...бізнес затягує паски , забуває про 30% втраченого потенціалу і сплачує самостійно на 30% більше з одиниці..тобто виходить на рівень 2021 року2023 - перших пів року - те саме що і в 2022..але в другій половині, влада забуває про обіцянку не штрафувати за періоди 2021-2022 - і починає присалати рішення про штрафи...Що зробить бізнес?Правильно1 Скоротить плани на розвиток2 Почне зменшувати податкові платежі з метою створення подушки безпеки на ймовірні штрафи періоду 2021-2022...Тобто надходження як до бюджету так і до волонтерів різко зменшаться.Волонтери це швидкість реакції на необхідне..якщо не зреагують волонтери - прийдеться реагувати бюрократам а це довше і дорожчеЩоб зреагувати бюрократам треба більше грошей - а грошей менше, бізнес сховався і чекає...От і виходитьвлада у лиці гетьманцева свідомо чи по плану рубає сук на якому сидить...Зараз в цієї влади нема свалу щоб підписати здачу інтересів УкраїниА якщо через пів року виявиться що Україна фінансовий банкрут?Ви ж розумієте , що волонтери(читай суспільство) показало Заходу що ми самі відібємось тому у ваших інтересах нам допомагати щоб драка на ваших кордонах закінчилась пошвидше і нашою перемогоюа якщо дії гетьманцева приведуть до фінансового колапсу - навіщо тоді нам допомагати, якщо ми навіть після перемоги перетворимось на бліду копію педерації з авторитарною владою?