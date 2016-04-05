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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4846484748484849
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 15:24

"Cпроситє людєй на уліце - надо посадіть"?
Zelensky Called Him a Criminal. Now Ukraine Calls Him for Guns and Ammo.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 15:30

  yama написав:
  budivelnik написав:Хочте вірте, хочте ні..
Але проблема цих всіх бруківок/барабанів була не в спробі вкрасти( в основній своїй масі)
А в обовязку чиновника освоїти кошти , при чому освоїти можна тільки по тим статтям по яким вони розписані в бюджеті...
Правда недавно якимсь законом дозволили перенаправляти кошти з будь-яких статей на допомогу воєнним..але поки воно запрацює...
І останнє
В останній час спостерігається різке зменшення надходжень від населеннядо волонтерів...
Пояснення просте як двері
Податкова різко активізувалась і зараз викопує все що можна і не можна за 2021 рік і виставляє до оплати у виглядів штрафів...
Бізнес, який звик планувати свою діяльність - змушений враховувати ймовірність штрафів і тому зменшив благодійну допомогу...
З іншого боку - податкова активізувалась тому , що хоче досягнути рівня(обємів) сплат 2021-2022 років...при цьому забуваючи що 30% населення вже точно не працюють в бізнесі

Як на мене ця спроба гетьманцева з компанією це терористичний акт спрямований проти України
Адже бізнес України - це Титанік , який не змогли розвернути москалі своєю агресією з використанням 400 000 армії
А гетьманцев з допомогою 28000 податківців легко змусить закритись ще 30%..і після цього москалям принесуть золотий ключик від України на блюдці.
Цікаво хтось в стані пояснити мудельману що він робить?
Хоч хтось з контррозвідки чи СБУ чи НАБУ - прписутній на цих сторінках і в стані проаналізувати що творить цей зелений?
хтось з медіа облич говорив щось типу - " чому за вашу війну мають платити податки громадяни інших країн, в той час як ваші громадяни мають полегшений режим оподаткування, чому умовний німець має із своїх податків допомогати Україні більше ніж такий же платник податків в Україні" це не моя теза , це хтось із "інфлюенсерів" казав
Я трошечки про інше..
1 Я не проти податків
2 Я за те щоб єдиний поступово наближався до загальної системи опопдаткування...але в той час щоб і загальна система потихеньку спрощувалась в сторону єдиного


Але суть в іншому
Я за прогнозованість...
Згадайте -
2021 - ковід, влада декларує зменшення перевірок і не нарахування штрафів...
бізнес не вірить і сало переховує
2022 - війна, влада декларує що бізнес хай виживає самостійно і до нього жодних претензій...бізнес затягує паски , забуває про 30% втраченого потенціалу і сплачує самостійно на 30% більше з одиниці..тобто виходить на рівень 2021 року
2023 - перших пів року - те саме що і в 2022..але в другій половині, влада забуває про обіцянку не штрафувати за періоди 2021-2022 - і починає присалати рішення про штрафи...

Що зробить бізнес?
Правильно
1 Скоротить плани на розвиток
2 Почне зменшувати податкові платежі з метою створення подушки безпеки на ймовірні штрафи періоду 2021-2022...

Тобто надходження як до бюджету так і до волонтерів різко зменшаться.
Волонтери це швидкість реакції на необхідне..якщо не зреагують волонтери - прийдеться реагувати бюрократам а це довше і дорожче
Щоб зреагувати бюрократам треба більше грошей - а грошей менше, бізнес сховався і чекає...

От і виходить
влада у лиці гетьманцева свідомо чи по плану рубає сук на якому сидить...
Зараз в цієї влади нема свалу щоб підписати здачу інтересів України
А якщо через пів року виявиться що Україна фінансовий банкрут?

Ви ж розумієте , що волонтери(читай суспільство) показало Заходу що ми самі відібємось тому у ваших інтересах нам допомагати щоб драка на ваших кордонах закінчилась пошвидше і нашою перемогою
а якщо дії гетьманцева приведуть до фінансового колапсу - навіщо тоді нам допомагати, якщо ми навіть після перемоги перетворимось на бліду копію педерації з авторитарною владою?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 15:48

  yama написав: хтось з медіа облич говорив щось типу - " чому за вашу війну мають платити податки громадяни інших країн, в той час як ваші громадяни мають полегшений режим оподаткування.."

Для того, щоб війна згодом не завітала до їхніх країн. Дешевше зупинити ворога на чужій території та чужими руками/чужою кров'ю. Хіба не очевидно?
Наші громадяни мають (мали) полегшений режим оподаткування, щоб бізнес міг розвиватися та економіка в умовах війни не загнулася безповоротно.
Шкода, що медіа обличчя не розуміють простих речей або свідомо працюють проти країни.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 15:59

  fler написав:Для того, щоб війна згодом не завітала до їхніх країн.
рф нападёт на США?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 16:03

  fler написав:
  yama написав: хтось з медіа облич говорив щось типу - " чому за вашу війну мають платити податки громадяни інших країн, в той час як ваші громадяни мають полегшений режим оподаткування.."

Для того, щоб війна згодом не завітала до їхніх країн. Дешевше зупинити ворога на чужій території та чужими руками/чужою кров'ю. Хіба не очевидно?

Це не просто не очевидно, це не вірно. Громадянам Німеччини(а тим більше США) на щастя(або нажаль) ніяка війна не загрожує.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 16:18

  vitaliiangel написав:
  fler написав:Для того, щоб війна згодом не завітала до їхніх країн.
рф нападёт на США?


ні, покровителі рф нападуть на 51-й штат, тобто на Тайвань ))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 16:25

Мислення інфузорного типу

  andrijk777 написав:
  fler написав:
  yama написав: хтось з медіа облич говорив щось типу - " чому за вашу війну мають платити податки громадяни інших країн, в той час як ваші громадяни мають полегшений режим оподаткування.."

Для того, щоб війна згодом не завітала до їхніх країн. Дешевше зупинити ворога на чужій території та чужими руками/чужою кров'ю. Хіба не очевидно?

Це не просто не очевидно, це не вірно. Громадянам Німеччини(а тим більше США) на щастя(або нажаль) ніяка війна не загрожує.

Вам не спадало на думку (вибачте, про що це я? звісно, не спадало), що якби Київ було захоплено за три дні, то громадяни Німеччини вже б воювали десь у Польщі або у себе. Тому що після України пуйло планував захопити Прибалтику, яка на той час була зовсім не готова до війни.
Кацапи на США не нападуть? Я стільки чула про Аляску... То не США?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 16:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Вам не спадало на думку (вибачте, про що це я? звісно, не спадало), що якби Київ було захоплено за три дні, то громадяни Німеччини вже б воювали десь у Польщі або у себе. Тому що після України пуйло планував захопити Прибалтику, яка на той час була зовсім не готова до війни.


з язика зняли.
вже знаючи безумство путінізму, можна спрогнозувати що вдале захоплення України за пару днів підняло б апетити росіян як мінімум до рівня "сувальський коридор" та "відновлення памятників у Польші" а як максимум реінкарнація варшавського договору = окупація східної європи
Letusrock
 
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