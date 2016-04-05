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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 14 сер, 2023 15:48
yama написав:
хтось з медіа облич говорив щось типу - " чому за вашу війну мають платити податки громадяни інших країн
, в той час як ваші громадяни мають полегшений режим оподаткування.."
Для того, щоб війна згодом не завітала до їхніх країн. Дешевше зупинити ворога на чужій території та чужими руками/чужою кров'ю. Хіба не очевидно?
Наші громадяни мають (мали) полегшений режим оподаткування, щоб бізнес міг розвиватися та економіка в умовах війни не загнулася безповоротно.
Шкода, що медіа обличчя не розуміють простих речей або свідомо працюють проти країни.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 15:59
fler написав:
Для того, щоб війна згодом не завітала до їхніх країн.
рф нападёт на США?
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vitaliiangel
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Додано: Пон 14 сер, 2023 16:03
fler написав: yama написав:
хтось з медіа облич говорив щось типу - " чому за вашу війну мають платити податки громадяни інших країн
, в той час як ваші громадяни мають полегшений режим оподаткування.."
Для того, щоб війна згодом не завітала до їхніх країн. Дешевше зупинити ворога на чужій території та чужими руками/чужою кров'ю. Хіба не очевидно?
Це не просто не очевидно, це не вірно. Громадянам Німеччини(а тим більше США) на щастя(або нажаль) ніяка війна не загрожує.
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andrijk777
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Додано: Пон 14 сер, 2023 16:18
vitaliiangel написав: fler написав:
Для того, щоб війна згодом не завітала до їхніх країн.
рф нападёт на США?
ні, покровителі рф нападуть на 51-й штат, тобто на Тайвань ))
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Додано: Пон 14 сер, 2023 16:25
andrijk777 написав: fler написав: yama написав:
хтось з медіа облич говорив щось типу - " чому за вашу війну мають платити податки громадяни інших країн
, в той час як ваші громадяни мають полегшений режим оподаткування.."
Для того, щоб війна згодом не завітала до їхніх країн. Дешевше зупинити ворога на чужій території та чужими руками/чужою кров'ю. Хіба не очевидно?
Це не просто не очевидно, це не вірно. Громадянам Німеччини(а тим більше США) на щастя(або нажаль) ніяка війна не загрожує.
Вам не спадало на думку (вибачте, про що це я? звісно, не спадало), що якби Київ було захоплено за три дні, то громадяни Німеччини вже б воювали десь у Польщі або у себе. Тому що після України пуйло планував захопити Прибалтику, яка на той час була зовсім не готова до війни.
Кацапи на США не нападуть? Я стільки чула про Аляску... То не США?
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Додано: Пон 14 сер, 2023 16:37
fler написав:
Вам не спадало на думку (вибачте, про що це я? звісно, не спадало), що якби Київ було захоплено за три дні, то громадяни Німеччини вже б воювали десь у Польщі або у себе. Тому що після України пуйло планував захопити Прибалтику, яка на той час була зовсім не готова до війни.
з язика зняли.
вже знаючи безумство путінізму, можна спрогнозувати що вдале захоплення України за пару днів підняло б апетити росіян як мінімум до рівня "сувальський коридор" та "відновлення памятників у Польші" а як максимум реінкарнація варшавського договору = окупація східної європи
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Додано: Пон 14 сер, 2023 16:46
andrijk777 написав:
Це не просто не очевидно, це не вірно. Громадянам Німеччини(а тим більше США) на щастя(або нажаль) ніяка війна не загрожує.
Треба вчити історію: Гітлер теж не загрожував Франції (а тим більше США) коли захоплював Австрію, Польщу...
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Додано: Пон 14 сер, 2023 16:51
Успіх написав:
...........
Бо знову ж таки - треба було раніше думати(як і з преміями - не треба було зразу такі бабки давати, як і також півроку тому - їх обрізати!)
Треба було ще минулого літа по-трошки робити заміни(а не зразу умовних 500 міняти на 500)
Тобто - одного місяця замінили 50К, наступного 50К і так далі...
А через рік-півтора-два - знову, тих, що замінили першими - знову на фронт по 50К... і так щомісяця замінювати...
........
По прошлому.
1. Большие зарплаты установили, рассчитывая/надеясь привлечь большое количество опытных "диких гусей" с Запада. Почему-то не вышло. Точнее, привлекли, но явно недостаточно. не столько, сколько надеялись.
2. "Наверху", очевидно, не рассчитывали на такую длительную войну, понимая, что Украина столько не выдержит, и надеясь, что "партнёры" будут помогать значительно активнее.
По сегодняшнему.
Вы уверены, что если сегодня заменить 50К, то через год они согласятся снова на фронт?
Или их придётся так же "вылавливать", как делают ТЦК сегодня?
Гораздо больше огорчает безделье в тылу.
Тут не принято вспоминать, как жили и работали в тылу в Союзе во время ВОВ, но достаточно часто пишут о том, как было в США и Англии. У нас такого и близко нет.
P.s. Мне тут доказывали невозможность производить танки при существующих работающих заводах. И тут же пишут (правда, другие люди, но это не вызывает возражений) о выпуске ракет и ракетных систем. Интересно, пишущие думают, что ракета это просто металлическая труба, в которую впихнули заряд взрывчатки и бак с топливом, и всё? А радиолокатор это кабина на шасси грузовика с тарелкой на крыше?
Смешно слушать об утверждении, что в 2015 "уряд України затвердив технічне завдання на розробку ЗРК..." с характеристиками "ну як для 2015 цілком непогано", а уже "в 2016, 1 грудня відбулися пуски на полігоні". Это означает, что это не какой-то новый комплекс и новая ракета, а какая-то модернизация/модификация уже существующего.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 16:57
fler написав:
Вам не спадало на думку (вибачте, про що це я? звісно, не спадало), що якби Київ було захоплено за три дні, то громадяни Німеччини вже б воювали десь у Польщі або у себе. Тому що після України пуйло планував захопити Прибалтику, яка на той час була зовсім не готова до війни.
Кацапи на США не нападуть? Я стільки чула про Аляску... То не США?
"не загрожує" вжито в теперішньому часі, а не в минулому.
Та й взагалі, навіщо щось доводити мені? Спитайте в рядового німця(американця). Думаю вони на 99% згідні зі мною, а не з вами.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 16:59
Water написав: Успіх написав:
А тепер всі просто хочуть тільки додому хіба, якщо відвести нас в "рідну область"
Шо заважає винаймати житло в кавуневому місті, куди "заселятись" з дружиною, а іноді з дружиною та дітьми?
Нормально.
Херсонці тикають на захід, а Успіху пропонують жінку з дітьми перевезти до Херсону.
Вдала пропозиція, я б не допетрив.
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