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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 14 сер, 2023 17:04
andrijk777 написав:
"не загрожує" вжито в теперішньому часі, а не в минулому.
Та й взагалі, навіщо щось доводити мені? Спитайте в рядового німця(американця). Думаю вони на 99% згідні зі мною, а не з вами.
Нажаль це правда, нам (більшості Українців) теж до 24 нічого не загрожувало.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 17:04
Треба вчити історію.
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
Це не просто не очевидно, це не вірно. Громадянам Німеччини(а тим більше США) на щастя(або нажаль) ніяка війна не загрожує.
Треба вчити історію: Гітлер теж не загрожував Франції (а тим більше США) коли захоплював Австрію, Польщу...
Загрожував Франції!
В 1937/38 Франція і Англія РЕАЛЬНО
боялись Гітрера і реально не хотіли воювати. Тому і здали Чехословаччину. Прямо так і говорили - "Ми не бажаємо воювати за Чехословаччину"! Це було ДО
Австрії і Польщі.
Після Австрії і Польщі(нападу на неї) вже ніхто не сумнівався що буде велика війна.
Нічого такого зараз немає навіть приблизно. Ніхто в Німеччині не боїться путіна РЕАЛЬНО
. Як мінімум я такого ніколи не чув.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Пон 14 сер, 2023 17:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 17:08
ЛАД написав:
Мне тут доказывали невозможность производить танки при существующих работающих заводах. И тут же пишут (правда, другие люди, но это не вызывает возражений) о выпуске ракет и ракетных систем. Интересно, пишущие думают, что ракета это просто металлическая труба, в которую впихнули заряд взрывчатки и бак с топливом, и всё? А радиолокатор это кабина на шасси грузовика с тарелкой на крыше?
Для тих в кого рація на бронепоїзді...
1 Танк важить мінімум 40 тонн
Стартова вага Нептуна - 870 кг
2 Танк має розмір
довжина 8-9 м, ширина - 3-4 м, висота 2+м
Ракета
5 метрів*0,4 м*0,4 м
3 Електроніка і так далі може виготовлятись за сотні кілометрів і зібратись в готовий виріб на протязі 24 годин
Тобто від початку зборки до завершення - менше доби+ неясно що збирають в ангарі і в якому ангарі збирають бо подібних десятки тисяч по Україні
Танк від початку збирання до завершення( думаю що добрий місяць) буде стояти в одній і тій самій точці і до нього постійно будуть підвозити деталі вагою від 500 кг....(двигун, ствол,коробка, гусениці, катки...)
Тепер доходить чому можна збирати ракети і не вийде збирати танки?
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Додано: Пон 14 сер, 2023 17:09
Letusrock написав:
ні, покровителі рф нападуть на 51-й штат, тобто на Тайвань ))
это к нашей войне каким боком? разве что туда будут слать военную помощь, а не к нам.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 17:14
Letusrock написав: fler написав:
Вам не спадало на думку (вибачте, про що це я? звісно, не спадало), що якби Київ було захоплено за три дні, то громадяни Німеччини вже б воювали десь у Польщі або у себе. Тому що після України пуйло планував захопити Прибалтику, яка на той час була зовсім не готова до війни.
з язика зняли.
вже знаючи безумство путінізму, можна спрогнозувати що вдале захоплення України за пару днів підняло б апетити росіян як мінімум до рівня "сувальський коридор" та "відновлення памятників у Польші" а як максимум реінкарнація варшавського договору = окупація східної європи
изначально Киев как цель невыполнимая. Они Херсон не смогли удержать, а логистика на Киев гораздо сложнее. И Киев в 10р. больше. Отключайте фантазию. Максимум что им по зубам это Мариуполь у самой границы и ЛЕВЫЙ берег Херсонской области - из-за сложной логистики для нас. Это было понятно еще весной 2022. А вы снова долдоните про Киев за 3 дня.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 14 сер, 2023 17:16, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 17:14
budivelnik
Угу.
Пойдите расскажите на Южмаше или Луче, что ракеты и комплексы "можно виготовляти десь в сараї". Сильно повеселятся люди.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 17:15
ЛАД написав:
Нормально.
Херсонці тикають на захід, а Успіху пропонують жінку з дітьми перевезти до Херсону.
Вдала пропозиція, я б не допетрив
новий вид трудової міграції : хто "хоче" воювати забирає всю родину в прифронтове місто, а хто не хоче, переїзжає у Франківськ
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Додано: Пон 14 сер, 2023 17:16
vitaliiangel написав: Letusrock написав: fler написав:
Вам не спадало на думку (вибачте, про що це я? звісно, не спадало), що якби Київ було захоплено за три дні, то громадяни Німеччини вже б воювали десь у Польщі або у себе. Тому що після України пуйло планував захопити Прибалтику, яка на той час була зовсім не готова до війни.
з язика зняли.
вже знаючи безумство путінізму, можна спрогнозувати що вдале захоплення України за пару днів підняло б апетити росіян як мінімум до рівня "сувальський коридор" та "відновлення памятників у Польші" а як максимум реінкарнація варшавського договору = окупація східної європи
изначально Киев как цель невыполнимая. Они Херсон не смогли удержать, а логистика на Киев гораздо сложнее. И Киев в 10р. больше. Отключайте фантазию. Максимум что им по зубам это Мариуполь у самой границы и ЛЕВЫЙ берег Херсонской области - из-за сложной логистики для нас.
26-28 февраля 2022 Вы в этом были так же уверены?
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Додано: Пон 14 сер, 2023 17:17
ЛАД написав:
26-28 февраля 2022 Вы в этом были так же уверены?
vitaliiangel написав:Это было понятно еще весной 2022.
весной 2022 да. между ними и Киевом было 8км и река Ирпень, которую они форсировать не рискнули. Может быть такое что брать Киев там вообще задача не стояла (как и брать Харьков с Сумами). Те кто говорят про Киев за 3 дня - жертвы путинской пропаганды.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
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Додано: Пон 14 сер, 2023 17:20
vitaliiangel написав:
изначально Киев как цель невыполнимая. Они Херсон не смогли удержать, а логистика на Киев гораздо сложнее. И Киев в 10р. больше. Отключайте фантазию. Максимум что им по зубам это Мариуполь у самой границы и ЛЕВЫЙ берег Херсонской области - из-за сложной логистики для нас.
в Києві розрахунок був на "відбиття агресії по кримські", типу війскові деморалізовано здаються а цивільні радісно виносять самовар
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