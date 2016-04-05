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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 14 сер, 2023 17:21
Letusrock написав: vitaliiangel написав:
изначально Киев как цель невыполнимая. Они Херсон не смогли удержать, а логистика на Киев гораздо сложнее. И Киев в 10р. больше. Отключайте фантазию. Максимум что им по зубам это Мариуполь у самой границы и ЛЕВЫЙ берег Херсонской области - из-за сложной логистики для нас.
в Києві розрахунок був на "відбиття агресії по кримські", типу війскові деморалізовано здаються а цивільні радісно виносять самовар
умные полководцы на такое рассчитывают? тупая авантюра взять кого то на понт. как и 2я армия мира.
и когда тут некоторые пишут
fler написав:
Для того, щоб війна згодом не завітала до їхніх країн.
они сами не понимают что повторяют ложь тупой русской пропаганды. пуйло нападает только на тех, кто слабее.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 14 сер, 2023 17:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 17:27
ЛАД написав:
По прошлому.
1. Большие зарплаты установили, рассчитывая/надеясь привлечь большое количество опытных "диких гусей" с Запада. Почему-то не вышло. Точнее, привлекли, но явно недостаточно. не столько, сколько надеялись.
2. "Наверху", очевидно, не рассчитывали на такую длительную войну, понимая, что Украина столько не выдержит, и надеясь, что "партнёры" будут помогать значительно активнее.
Ну ок.
То як пролюбили ці два моменти - то світ не зупинився! Треба далі було щось придумувати і впроваджувати!(нехай з нового року було кожен місяць замінювати 50К і т.д.)
ЛАД написав:
По сегодняшнему.
Вы уверены, что если сегодня заменить 50К, то через год они согласятся снова на фронт?
Или их придётся так же "вылавливать", как делают ТЦК сегодня?
Так взяти підпис про не виїзд за кордон з кожного заміненого на фронті + закон, по якому карається 5р. ув'язнення за неявку в ТЦК і т.п.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 17:30
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andrijk777
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Додано: Пон 14 сер, 2023 17:30
andrijk777 написав:
Це хороший спосіб для популіста типу Мосійчук. Для влади цей спосіб не хороший.
Хороший спосіб - зробити виїзд платним(офіційно). Десь $10000 норм по-моєму.
Але на це не підуть бо популісти будуть кричати що багатим - за кордон, бідним - війна. І "бідні" їх підтримають.
Тому залишиться так як є - багаті будуть платити хабарі, бідні воювати, казна одержить 0.
Чого бідні - бо дурні, чого дурні - бо бідні.
Для государства плохи оба способа.
Ваш, возможно, чуть лучше.
И Ваше же возражение верно. "Бедные" тоже хотят жить. Почему они должны отдавать жизни за то, что "богатые" хорошо жили до войны и будут жить после?
Интересно, сколько "богатый" согласится заплатить, чтобы " бедный" согласился пойти вместо
него на фронт?
И за какую сумму на это согласится "бедный"?
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ЛАД
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Додано: Пон 14 сер, 2023 17:31
vitaliiangel написав:
весной 2022 да. между ними и Киевом было 8км и река Ирпень, которую они форсировать не рискнули. Может быть такое что брать Киев там вообще задача не стояла (как и брать Харьков с Сумами). Те кто говорят про Киев за 3 дня - жертвы путинской пропаганды.
Не весь Київ, достатньо було взяти Банкову і посадити Януковича, який би підписав акт капітуляції.
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 14 сер, 2023 17:31
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Додано: Пон 14 сер, 2023 17:35
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
26-28 февраля 2022 Вы в этом были так же уверены?
vitaliiangel написав:Это было понятно еще весной 2022.
весной 2022 да. между ними и Киевом было 8км и река Ирпень, которую они форсировать не рискнули. Может быть такое что брать Киев там вообще задача не стояла (как и брать Харьков с Сумами). Те кто говорят про Киев за 3 дня - жертвы путинской пропаганды.
"Весной" это когда? В мае? Да.
Но я спросил о 26-28 февраля 2022.
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ЛАД
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Додано: Пон 14 сер, 2023 17:36
Дюрі-бачі написав:
Не весь Київ, достатньо було взяти Банкову і посадити Януковича, який би підписав акт капітуляції.
Президент не тот кто сидит на банковой, а тот чью власть не оспаривают на майданах. Поэтому он и сбежал, хотя большинство парламента и все силовики оставались под его контролем, на майдане стояло всего 3-5 тыс человек. А тут бы вернулся? ну сказки. кто бы его принял вдобавок с истекшим сроком годности.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 14 сер, 2023 17:45, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 17:36
ЛАД написав:
Почему они должны отдавать жизни за то, что "богатые" хорошо жили до войны и будут жить после?
Так воно так і є по факту!!! Нажаль це не зміниться щоб влада не придумувала. - цього "бідні"(і ви) не розуміють. Так влаштований світ.
Влада може змінити тільки куди підуть гроші(хабарі) - або в казну або баригам. Нажаль навіть це елементарне питання команда Зе не може вирішити, точніше вирішила - поміняла одних бариг на інших.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Пон 14 сер, 2023 17:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 17:37
Простите, пошёл гулять с внуками.
Столько бреда, как на этой ветке, никогда не читал.
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