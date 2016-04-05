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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 48504851485248534854>
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 17:39

  ЛАД написав:Простите, пошёл гулять с внуками.

это обязательно нам знать?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 17:40

  ЛАД написав:Простите, пошёл гулять с внуками.
Столько бреда, как на этой ветке, никогда не читал.

Ця гілка не для простих людей, тут тільки сильні духом витримують. :mrgreen: :mrgreen: Слабаки тут довго не живуть. :D
*тут навіть лайки заборонені, настільки все сурово. :evil:
**тільки тут людей банять, але вони далі пишуть, їх банять, але вони знову пишуть... :(
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 14 сер, 2023 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 17:43

  ЛАД написав:"Весной" это когда? В мае? Да.
Но я спросил о 26-28 февраля 2022.
у меня особых инсайдов не было в феврале-марте многие (не только я) думали, что на нас напала 2я армия мира. Где-то с апреля я один из первых начал доказывать что их армия - мыльный пузырь, сборище деградантов.
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 17:48

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:"Весной" это когда? В мае? Да.
Но я спросил о 26-28 февраля 2022.
у меня особых инсайдов не было в феврале-марте многие (не только я) думали, что на нас напала 2я армия мира.

Да... В перші дні була жесть. Темпи "наступу" були вражаючі.
Правда я завжди вірив в ЗСУ. Вірив що Київ не візьмуть. І тоді не вилізав з компа, тому миттєво був в курсі усіх подій, в тому числі розгромів руських колон.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 17:50

  andrijk777 написав:Правда я завжди вірив в ЗСУ. Вірив що Київ не візьмуть. І тоді не вилізав з компа, тому миттєво був в курсі усіх подій, в тому числі розгромів руських колон.
а я всегда верил в тебя . что ты не покинешь свой пост за компом. :D
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 17:54

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Востаннє редагувалось Успіх в Пон 14 сер, 2023 18:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 17:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Заднім числом усі такі впевнені і розумні, що прийдеться підтримати Лада. Чомусь в кінці лютого так не було і все могло повернутися в будь-яку сторону. Тому навіть не можна виключати 3 дні на захоплення Києва. І не можна виключати Януковоща. Я пам'ятаю і дрг, що вже доходили до Банкової. І бої йшли вже в самому Києві. І ефір по українському радіо з Шуфричем, де вже навіть проукраїнські журналісти обговорювали нове майбутнє під Росією. І була якась така нотка у всіх... Ніби добре що є Шуфрич і проросійський Опоблок, можна буде передати владу їм, бо Путін їм довіряє і Україна при цьому не так постраждає. Тому є багато "але". Якби висадка десанту в Гостомелі пройшла успішно, якби Зеленський вилетів як йому пропонували США, і ще деякий збіг обставин, про які ми не знаємо, то все могло бути ще набагато гірше
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 17:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:І саме тому ми півтора року не можемо значно зачистити свою землю від тої мильної бульки/дегенератів/слабаків-ушльопків зі старезними танками?

А нам допомагають зброєю і технікою 100500 країн...

То або щось в першому абзаці - не так...
Або...

Москалі минулого року виділили 4,5% ВВП на війну, цього - 9 %.
Наші союзники виділили 0,25% ВВП.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 17:59

  Успіх написав:А нам допомагають зброєю і технікою 100500 країн...
то что их много не отменяет того что они деграданты. был бы у тебя телеграмм я бы миллион доказательств тебе переслал из их же каналов. То что нам помогают недостаточно говорят из каждого утюга, в т.ч. здесь ребята пишут достаточно у нас оружия или нет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 18:01

  vitaliiangel написав:а я всегда верил в тебя . что ты не покинешь свой пост за компом. :D

Кожному своє. Кесарю кесарево, як Хтось казав. :D
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 14 сер, 2023 18:02, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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