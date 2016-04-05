это обязательно нам знать?
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Додано: Пон 14 сер, 2023 17:39
Додано: Пон 14 сер, 2023 17:40
Ця гілка не для простих людей, тут тільки сильні духом витримують. Слабаки тут довго не живуть.
*тут навіть лайки заборонені, настільки все сурово.
**тільки тут людей банять, але вони далі пишуть, їх банять, але вони знову пишуть...
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 14 сер, 2023 17:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 14 сер, 2023 17:43
Додано: Пон 14 сер, 2023 17:48
Да... В перші дні була жесть. Темпи "наступу" були вражаючі.
Правда я завжди вірив в ЗСУ. Вірив що Київ не візьмуть. І тоді не вилізав з компа, тому миттєво був в курсі усіх подій, в тому числі розгромів руських колон.
Додано: Пон 14 сер, 2023 17:50
Додано: Пон 14 сер, 2023 17:54
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 14 сер, 2023 18:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 14 сер, 2023 17:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Заднім числом усі такі впевнені і розумні, що прийдеться підтримати Лада. Чомусь в кінці лютого так не було і все могло повернутися в будь-яку сторону. Тому навіть не можна виключати 3 дні на захоплення Києва. І не можна виключати Януковоща. Я пам'ятаю і дрг, що вже доходили до Банкової. І бої йшли вже в самому Києві. І ефір по українському радіо з Шуфричем, де вже навіть проукраїнські журналісти обговорювали нове майбутнє під Росією. І була якась така нотка у всіх... Ніби добре що є Шуфрич і проросійський Опоблок, можна буде передати владу їм, бо Путін їм довіряє і Україна при цьому не так постраждає. Тому є багато "але". Якби висадка десанту в Гостомелі пройшла успішно, якби Зеленський вилетів як йому пропонували США, і ще деякий збіг обставин, про які ми не знаємо, то все могло бути ще набагато гірше
Додано: Пон 14 сер, 2023 17:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Москалі минулого року виділили 4,5% ВВП на війну, цього - 9 %.
Наші союзники виділили 0,25% ВВП.
Додано: Пон 14 сер, 2023 17:59
то что их много не отменяет того что они деграданты. был бы у тебя телеграмм я бы миллион доказательств тебе переслал из их же каналов. То что нам помогают недостаточно говорят из каждого утюга, в т.ч. здесь ребята пишут достаточно у нас оружия или нет.
Додано: Пон 14 сер, 2023 18:01
Кожному своє. Кесарю кесарево, як Хтось казав.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 14 сер, 2023 18:02, всього редагувалось 1 раз.
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