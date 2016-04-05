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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 14 сер, 2023 18:02
The_Rebel написав:
Якби висадка десанту в Гостомелі пройшла успішно
слишком много если бы. Ладно Киев, а Херсон что помешало удержать? его взяли без боя. и серьёзных группировок ВСУ в том районе не было. Проблемы армии рф - системные.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 14 сер, 2023 18:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 18:03
vitaliiangel
Значить, просто тримаються завдяки своїй чисельності як м'яса, так і старої, але чисельної техніки...
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Додано: Пон 14 сер, 2023 18:05
Дюрі-бачі написав:
Москалі минулого року виділили 4,5% ВВП на війну, цього - 9 %.
Наші союзники виділили 0,25% ВВП
Ну от...
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Додано: Пон 14 сер, 2023 18:05
Успіх написав:vitaliiangel
Значить, просто тримаються завдяки своїй чисельності як м'яса, так і старої, але чисельної техніки...
старая техника тоже способна стрелять.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 18:06
Успіх написав:
Значить, просто тримаються завдяки своїй чисельності як м'яса, так і старої, але чисельної техніки...
Не мені Вам розказувати, що не тільки за рахунок м'яса. Як би ми не хотіли, але вони швидко учаться на свої помилках і на ті ж дрони держава виділили купу грошей майже на рік раніше ніж ми.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 18:07
vitaliiangel написав:
слишком много если бы. Ладно Киев, а Херсон что помешало удержать? его взяли без боя. и серьёзных группировок ВСУ в том районе не было.
завадило його утримати як мінімум невзяття Миколаїва та Одеси
хлопці ж планували як болід за пару днів доїхати хоча б до лінії Кропивницький-Кишинів, але щось пішло не так
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Додано: Пон 14 сер, 2023 18:07
ЛАД написав:
Это означает, что это не какой-то новый комплекс и новая ракета, а какая-то модернизация/модификация уже существующего.
наша нова РСЗВ -це удосконалення радянських аналогів 70-80х років,
ясна річ що КБ не робило все з нуля, на середину 2000х конкуренти по ринку зброї вже мали сучасні РЗСВ, що спонукало до розроблення(глибокої модернізації) в Україні
існуючих комплексів«Буревій»
— реактивна система залпового вогню калібром 220 мм. Розроблена ДП «Шепетівський ремонтний завод» для заміни БМ-27 «Ураган»
.«Ві́льха»
— український тактичний ракетний комплекс з коригованим боєприпасом калібру 300 мм. Розроблений на основі радянської реактивної системи залпового вогню 9К58 «Смерч». Прийнятий на озброєння української армії у 2018«Верба»
— українська реактивна система залпового вогню калібру 122 мм на базі вантажівки КрАЗ-6322 і бойової частини БМ-21 «Град»
Комплекс прийнятий на озброєння України у 2019 році
.
звісно, що це закрита інформація, скільки наші заводи встигли виробити нових комплексів РЗСВ (з 2018/2019 до початку війни) десять , п'ятнадцять?
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Додано: Пон 14 сер, 2023 18:07
ЛАД написав:
budivelnik
budivelnik написав: ЛАД написав:
Мне тут доказывали невозможность производить танки при существующих работающих заводах. И тут же пишут (правда, другие люди, но это не вызывает возражений) о выпуске ракет и ракетных систем. Интересно, пишущие думают, что ракета это просто металлическая труба, в которую впихнули заряд взрывчатки и бак с топливом, и всё? А радиолокатор это кабина на шасси грузовика с тарелкой на крыше?
Для тих в кого рація на бронепоїзді...
1 Танк важить мінімум 40 тонн
Стартова вага Нептуна - 870 кг
2 Танк має розмір
довжина 8-9 м, ширина - 3-4 м, висота 2+м
Ракета
5 метрів*0,4 м*0,4 м
3 Електроніка і так далі може виготовлятись за сотні кілометрів і зібратись в готовий виріб на протязі 24 годин
Тобто від початку зборки до завершення - менше доби+ неясно що збирають в ангарі і в якому ангарі збирають бо подібних десятки тисяч по Україні
Танк від початку збирання до завершення( думаю що добрий місяць) буде стояти в одній і тій самій точці і до нього постійно будуть підвозити деталі вагою від 500 кг....(двигун, ствол,коробка, гусениці, катки...)
Тепер доходить чому можна збирати ракети і не вийде збирати танки?
Угу.
Пойдите расскажите на Южмаше или Луче, что ракеты и комплексы "можно виготовляти десь в сараї". Сильно повеселятся люди.
Збирати - можна в сараї
Виготовляти комплектуючі - тільки на спецпідприємствах ...але вони і так в США/Європі/Тайвані/Кореї...
І останнє
Плутати стратегічну ракету з тактичною - якось не варто...Р5 Корольова точно була важча/більша від танка
Так що не вмикайте дурника..ви і так не далеко від нього втекли
Востаннє редагувалось budivelnik
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Додано: Пон 14 сер, 2023 18:08
Дюрі-бачі написав:
. Як би ми не хотіли, але вони швидко учаться на свої помилках і на ті ж дрони держава виділили купу грошей майже на рік раніше ніж ми.
и что им это дало? они захватили дронами Харьков или Одессу?
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Додано: Пон 14 сер, 2023 18:11
vitaliiangel написав:
и что им это дало? они захватили дронами Харьков или Одессу?
Тут хай народ з фронту розповість скільки наших героїв 200/300 від дронів.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Пон 14 сер, 2023 18:11, всього редагувалось 1 раз.
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