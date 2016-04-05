слишком много если бы. Ладно Киев, а Херсон что помешало удержать? его взяли без боя. и серьёзных группировок ВСУ в том районе не было. Проблемы армии рф - системные.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 18:02
слишком много если бы. Ладно Киев, а Херсон что помешало удержать? его взяли без боя. и серьёзных группировок ВСУ в том районе не было. Проблемы армии рф - системные.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 14 сер, 2023 18:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 14 сер, 2023 18:03
vitaliiangel
Значить, просто тримаються завдяки своїй чисельності як м'яса, так і старої, але чисельної техніки...
Додано: Пон 14 сер, 2023 18:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 14 сер, 2023 18:05
Додано: Пон 14 сер, 2023 18:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не мені Вам розказувати, що не тільки за рахунок м'яса. Як би ми не хотіли, але вони швидко учаться на свої помилках і на ті ж дрони держава виділили купу грошей майже на рік раніше ніж ми.
Додано: Пон 14 сер, 2023 18:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
завадило його утримати як мінімум невзяття Миколаїва та Одеси
хлопці ж планували як болід за пару днів доїхати хоча б до лінії Кропивницький-Кишинів, але щось пішло не так
Додано: Пон 14 сер, 2023 18:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
наша нова РСЗВ -це удосконалення радянських аналогів 70-80х років,
ясна річ що КБ не робило все з нуля, на середину 2000х конкуренти по ринку зброї вже мали сучасні РЗСВ, що спонукало до розроблення(глибокої модернізації) в Україні
існуючих комплексів
«Буревій» — реактивна система залпового вогню калібром 220 мм. Розроблена ДП «Шепетівський ремонтний завод» для заміни БМ-27 «Ураган».
«Ві́льха» — український тактичний ракетний комплекс з коригованим боєприпасом калібру 300 мм. Розроблений на основі радянської реактивної системи залпового вогню 9К58 «Смерч». Прийнятий на озброєння української армії у 2018
«Верба» — українська реактивна система залпового вогню калібру 122 мм на базі вантажівки КрАЗ-6322 і бойової частини БМ-21 «Град»
Комплекс прийнятий на озброєння України у 2019 році.
звісно, що це закрита інформація, скільки наші заводи встигли виробити нових комплексів РЗСВ (з 2018/2019 до початку війни) десять , п'ятнадцять?
БМ-21УМ «Берест»-виготовлено 1
Додано: Пон 14 сер, 2023 18:07
Збирати - можна в сараї
Виготовляти комплектуючі - тільки на спецпідприємствах ...але вони і так в США/Європі/Тайвані/Кореї...
І останнє
Плутати стратегічну ракету з тактичною - якось не варто...Р5 Корольова точно була важча/більша від танка
Так що не вмикайте дурника..ви і так не далеко від нього втекли
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 14 сер, 2023 18:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 14 сер, 2023 18:08
Додано: Пон 14 сер, 2023 18:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тут хай народ з фронту розповість скільки наших героїв 200/300 від дронів.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 14 сер, 2023 18:11, всього редагувалось 1 раз.
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