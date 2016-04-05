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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 485248534854485548564857>
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 18:11

  Letusrock написав:
  vitaliiangel написав:слишком много если бы. Ладно Киев, а Херсон что помешало удержать? его взяли без боя. и серьёзных группировок ВСУ в том районе не было.


завадило його утримати як мінімум невзяття Миколаїва та Одеси
хлопці ж планували як болід за пару днів доїхати хоча б до лінії Кропивницький-Кишинів, але щось пішло не так

я общался со свидетелями тех событий как русская армия по советским картам по ошибке вышла на Баштанку. У них тогда закончилось топливо и часть техники они просто бросили в поле без боя.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 14 сер, 2023 18:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 18:11

  vitaliiangel написав:
  The_Rebel написав:Якби висадка десанту в Гостомелі пройшла успішно
слишком много если бы. А Херсон что помешало удержать?

Так ось - Херсон же змогли захопити за декілька днів, бо його покинуло військове кервіництво (в т.ч. СБУ). Так само і Київ могли, якби Зеленський втік. Зразу б повилазили всілякі шуфричі і бойки та тягнули владу на себе. І залишки армії могли б бути дезорієнтовані. По Енергодару видно - навіть якщо усе місто вийшло проти окупантів, але самій окупації це не завадило
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 18:13

  The_Rebel написав:
  vitaliiangel написав:
  The_Rebel написав:Якби висадка десанту в Гостомелі пройшла успішно
слишком много если бы. А Херсон что помешало удержать?

Так ось - Херсон же змогли захопити за декілька днів, бо його покинуло військове кервіництво (в т.ч. СБУ). Так само і Київ могли, якби Зеленський втік. Зразу б повилазили всілякі шуфричі і бойки та тягнули владу на себе. І залишки армії могли б бути дезорієнтовані. По Енергодару видно - навіть якщо усе місто вийшло проти окупантів, але самій окупації це не завадило

расчёт на то что враг испугается и сам убежит не признак высокой проф.продготовки. Такое бывает, но рассчитывать на это нельзя. Киев даже не пытались брать. Несколько дрг это капля в море от необходимых ресурсов.. В Стамбуле попросили дать им спокойно уйти, и все стороны увидели для себя в этом бонус. Поэтому на пресс конференции с обоих сторон лилась эйфория.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 14 сер, 2023 18:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 18:16

  vitaliiangel написав:расчёт на то что враг испугается и сам убежит не признак высокой проф.продготовки. Такое бывает, но рассчитывать на это нельзя. Киев не пытались брать. Несколько дрг это капля в море от необходимых ресурсов..

Ага, не пытались. И в Гостомеле не пытались высадится
Просто мимо прогуливались, заблудились немного
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 18:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  The_Rebel написав:Так само і Київ могли, якби Зеленський втік. Зразу б повилазили всілякі шуфричі і бойки
Не факт
Історія показує що вилізли
Демченки,Луценки,Порошенки,Клички....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 18:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:А гетьманцев з допомогою 28000 податківців легко змусить
  budivelnik написав:Хоч хтось з контррозвідки чи СБУ чи НАБУ - прписутній на цих сторінках і в стані проаналізувати що творить цей зелений

Бджоли проти меду? Здогадайтесь з 3-х разів хто два команду псам ФАС! Це все влада якою керує самі знаєте хто. З чого гниє риба теж знаєте і від них вже стогне не лише малий бізнес а і великий :
"Гірше, ніж до війни": співвласники Rozetka та Нової пошти заявили про посилення тиску влади
https://24tv.ua/rozetka-noviy-poshti-za ... o_n2371342
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 14 сер, 2023 18:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 18:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:расчёт на то что враг испугается и сам убежит не признак высокой проф.продготовки.
Медведчук і ко. освоїли мільярди і рапортували, що буде хліб-сіль, десь так, як в Херсоні.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 18:18

  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:расчёт на то что враг испугается и сам убежит не признак высокой проф.продготовки. Такое бывает, но рассчитывать на это нельзя. Киев не пытались брать. Несколько дрг это капля в море от необходимых ресурсов..

Ага, не пытались. И в Гостомеле не пытались высадится
Просто мимо прогуливались, заблудились немного

может и реку Ирпень пытались форсировать? или обойти её через БОЯРКУ?
  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:расчёт на то что враг испугается и сам убежит не признак высокой проф.продготовки.
Медведчук і ко. освоїли мільярди і рапортували, що буде хліб-сіль, десь так, як в Херсоні.
они запустили ложь в виде пропаганды, а потом сами в неё поверили.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 18:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:может реку Ирпень пытались форсировать?

https://www.facebook.com/GeneralStaff.u ... 2925396793
Силами оборони України відбито спробу форсування противником річки Ірпінь в районі населеного пункту Мощун, противника відкинуто, населений пункт звільнено

  vitaliiangel написав:они запустили ложь в виде пропаганды, а потом сами в неё поверили.
чесно кажучи ми від них не так аж і сильно в цьому відмінні.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 14 сер, 2023 18:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 18:24

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:может реку Ирпень пытались форсировать?

https://www.facebook.com/GeneralStaff.u ... 2925396793
Силами оборони України відбито спробу форсування противником річки Ірпінь в районі населеного пункту Мощун, противника відкинуто, населений пункт звільнено

самому не смешно? люди ехали брать Киев а форсировать небольшую реку не смогли.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 14 сер, 2023 18:26, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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