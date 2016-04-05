The_Rebel написав:Якби висадка десанту в Гостомелі пройшла успішно
слишком много если бы. А Херсон что помешало удержать?
Так ось - Херсон же змогли захопити за декілька днів, бо його покинуло військове кервіництво (в т.ч. СБУ). Так само і Київ могли, якби Зеленський втік. Зразу б повилазили всілякі шуфричі і бойки та тягнули владу на себе. І залишки армії могли б бути дезорієнтовані. По Енергодару видно - навіть якщо усе місто вийшло проти окупантів, але самій окупації це не завадило
The_Rebel написав:Якби висадка десанту в Гостомелі пройшла успішно
слишком много если бы. А Херсон что помешало удержать?
Так ось - Херсон же змогли захопити за декілька днів, бо його покинуло військове кервіництво (в т.ч. СБУ). Так само і Київ могли, якби Зеленський втік. Зразу б повилазили всілякі шуфричі і бойки та тягнули владу на себе. І залишки армії могли б бути дезорієнтовані. По Енергодару видно - навіть якщо усе місто вийшло проти окупантів, але самій окупації це не завадило
расчёт на то что враг испугается и сам убежит не признак высокой проф.продготовки. Такое бывает, но рассчитывать на это нельзя. Киев даже не пытались брать. Несколько дрг это капля в море от необходимых ресурсов.. В Стамбуле попросили дать им спокойно уйти, и все стороны увидели для себя в этом бонус. Поэтому на пресс конференции с обоих сторон лилась эйфория.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 14 сер, 2023 18:17, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:расчёт на то что враг испугается и сам убежит не признак высокой проф.продготовки. Такое бывает, но рассчитывать на это нельзя. Киев не пытались брать. Несколько дрг это капля в море от необходимых ресурсов..
Ага, не пытались. И в Гостомеле не пытались высадится Просто мимо прогуливались, заблудились немного
budivelnik написав:А гетьманцев з допомогою 28000 податківців легко змусить
budivelnik написав:Хоч хтось з контррозвідки чи СБУ чи НАБУ - прписутній на цих сторінках і в стані проаналізувати що творить цей зелений
Бджоли проти меду? Здогадайтесь з 3-х разів хто два команду псам ФАС! Це все влада якою керує самі знаєте хто. З чого гниє риба теж знаєте і від них вже стогне не лише малий бізнес а і великий : "Гірше, ніж до війни": співвласники Rozetka та Нової пошти заявили про посилення тиску влади https://24tv.ua/rozetka-noviy-poshti-za ... o_n2371342
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 14 сер, 2023 18:23, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:расчёт на то что враг испугается и сам убежит не признак высокой проф.продготовки. Такое бывает, но рассчитывать на это нельзя. Киев не пытались брать. Несколько дрг это капля в море от необходимых ресурсов..
Ага, не пытались. И в Гостомеле не пытались высадится Просто мимо прогуливались, заблудились немного
может и реку Ирпень пытались форсировать? или обойти её через БОЯРКУ?
Дюрі-бачі написав:
vitaliiangel написав:расчёт на то что враг испугается и сам убежит не признак высокой проф.продготовки.
Медведчук і ко. освоїли мільярди і рапортували, що буде хліб-сіль, десь так, як в Херсоні.
они запустили ложь в виде пропаганды, а потом сами в неё поверили.