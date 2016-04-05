|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 14 сер, 2023 18:25
pesikot написав: vitaliiangel написав:
расчёт на то что враг испугается и сам убежит не признак высокой проф.продготовки. Такое бывает, но рассчитывать на это нельзя. Киев не пытались брать. Несколько дрг это капля в море от необходимых ресурсов..
Ага, не пытались. И в Гостомеле не пытались высадится
Просто мимо прогуливались, заблудились немного
Цікаво, Бородянку, Гостомель, Бучу взяли, Ірпінь розбили деякі вулиці майже вщент, але Київ брати не збирались... Хм, то може їх ціль була саме бучанський район, а не Київ
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 89
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 сер, 2023 18:27
vitaliiangel написав:
самому не смешно? люди ехали брать Киев а форсировать небольшую реку не смогли.
Не смішно. Герої із ЗСУ їх зупинили. Спрацював ефект неочікуваності. Як і при нашому наступі на Харківщині.
Нажаль, досвід показує, що другий раз вони будуть їхати більш готовими.
Дивіться Чеченські війни.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Пон 14 сер, 2023 18:28, всього редагувалось 1 раз.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1163
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 142 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 сер, 2023 18:28
Ой да ладно. Чечоткін в перший місяць війни розказував що треба згортати бізнес бо повна ж*па. Нова Пошта по-моєму те саме було. Плакальщики ще ті.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 5036
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 сер, 2023 18:29
The_Rebel написав: pesikot написав: vitaliiangel написав:
расчёт на то что враг испугается и сам убежит не признак высокой проф.продготовки. Такое бывает, но рассчитывать на это нельзя. Киев не пытались брать. Несколько дрг это капля в море от необходимых ресурсов..
Ага, не пытались. И в Гостомеле не пытались высадится
Просто мимо прогуливались, заблудились немного
Цікаво, Бородянку, Гостомель, Бучу взяли, Ірпінь розбили деякі вулиці майже вщент, але Київ брати не збирались... Хм, то може їх ціль була саме бучанський район, а не Київ
каким образом разрушение Ирпеня помогало взять Киев?
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18753
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2181 раз.
- Подякували: 3128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 сер, 2023 18:30
vitaliiangel написав: pesikot написав: vitaliiangel написав:
расчёт на то что враг испугается и сам убежит не признак высокой проф.продготовки. Такое бывает, но рассчитывать на это нельзя. Киев не пытались брать. Несколько дрг это капля в море от необходимых ресурсов..
Ага, не пытались. И в Гостомеле не пытались высадится
Просто мимо прогуливались, заблудились немного
может и реку Ирпень пытались форсировать? или обойти её через БОЯРКУ?
Ты манипулируешь
Исходя из факта, что реку Ирпень не форсировали, то и Киев брать не хотели
Формировать не смогли, вот и искали пути обхода
Примерно, как у нас под Черниговом. Через взорваный мост на объездной не могли пройти, то искали самое узкое место на Десне и там пытались наводить понтоны.
И смогли пройти и блокировать Чернигов с юга
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8320
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 528 раз.
- Подякували: 1246 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Пон 14 сер, 2023 18:30
Дюрі-бачі написав:
Не смішно. Герої із ЗСУ їх зупинили. Спрацював ефект неочікуваності. Як і при нашому наступі на Харківщині.
Нажаль, досвід показує, що другий раз вони будуть їхати більш готовими.
в якому сенсі другий раз? рф же на днях розвалиться і буряти з ракетами закінчились рік тому
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 753
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 сер, 2023 18:31
Дюрі-бачі написав:
Не смішно. Герої із ЗСУ їх зупинили.
почему в Херсоне или перед Мелитополем-Энергодаром не остановили? Или там не было героев?
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18753
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2181 раз.
- Подякували: 3128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 сер, 2023 18:34
pesikot написав:
не смогли, вот и искали пути обхода
я же тебе назвал путь обхода через Боярку. Житомирская трасса на участке Стоянка - Бородянка была под их контролем. До Боярки там 40 минут ехать. Но не поехали. Значит ни окружение ни взятие Киева с боями в планах не было. Без боя бы взяли. Как Херсон-Мелитополь. Мозги включайте.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 14 сер, 2023 18:35, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18753
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2181 раз.
- Подякували: 3128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 сер, 2023 18:34
vitaliiangel написав:
почему в Херсоне или перед Мелитополем-Энергодаром не остановили? Или там не было героев?
Не хочу нікого образити, але зрадників там, особливо в командуванні, було значно більше.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1163
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 142 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 сер, 2023 18:36
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
почему в Херсоне или перед Мелитополем-Энергодаром не остановили? Или там не было героев?
Не хочу нікого образити, але зрадників там, особливо в командуванні, було значно більше.
и предатели со стороны рф вынудили их самих оставить Херсон? какие-то штампы в стиле арестовича.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18753
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2181 раз.
- Подякували: 3128 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|119078
|
|
|6076
|495277
|
|
|1
|6035
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|