RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 48534854485548564857>
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 18:25

  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:расчёт на то что враг испугается и сам убежит не признак высокой проф.продготовки. Такое бывает, но рассчитывать на это нельзя. Киев не пытались брать. Несколько дрг это капля в море от необходимых ресурсов..

Ага, не пытались. И в Гостомеле не пытались высадится
Просто мимо прогуливались, заблудились немного

Цікаво, Бородянку, Гостомель, Бучу взяли, Ірпінь розбили деякі вулиці майже вщент, але Київ брати не збирались... Хм, то може їх ціль була саме бучанський район, а не Київ
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 89
З нами з: 01.06.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 18:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:самому не смешно? люди ехали брать Киев а форсировать небольшую реку не смогли.

Не смішно. Герої із ЗСУ їх зупинили. Спрацював ефект неочікуваності. Як і при нашому наступі на Харківщині.
Нажаль, досвід показує, що другий раз вони будуть їхати більш готовими.
Дивіться Чеченські війни.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 14 сер, 2023 18:28, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1163
З нами з: 29.07.22
Подякував: 142 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 18:28

  Василь-Рівне написав:"Гірше, ніж до війни": співвласники Rozetka та Нової пошти заявили про посилення тиску влади
https://24tv.ua/rozetka-noviy-poshti-za ... o_n2371342

Ой да ладно. Чечоткін в перший місяць війни розказував що треба згортати бізнес бо повна ж*па. Нова Пошта по-моєму те саме було. Плакальщики ще ті.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5036
З нами з: 11.11.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 18:29

  The_Rebel написав:
  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:расчёт на то что враг испугается и сам убежит не признак высокой проф.продготовки. Такое бывает, но рассчитывать на это нельзя. Киев не пытались брать. Несколько дрг это капля в море от необходимых ресурсов..

Ага, не пытались. И в Гостомеле не пытались высадится
Просто мимо прогуливались, заблудились немного

Цікаво, Бородянку, Гостомель, Бучу взяли, Ірпінь розбили деякі вулиці майже вщент, але Київ брати не збирались... Хм, то може їх ціль була саме бучанський район, а не Київ

каким образом разрушение Ирпеня помогало взять Киев?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18753
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2181 раз.
Подякували: 3128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 18:30

  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:расчёт на то что враг испугается и сам убежит не признак высокой проф.продготовки. Такое бывает, но рассчитывать на это нельзя. Киев не пытались брать. Несколько дрг это капля в море от необходимых ресурсов..

Ага, не пытались. И в Гостомеле не пытались высадится
Просто мимо прогуливались, заблудились немного

может и реку Ирпень пытались форсировать? или обойти её через БОЯРКУ?

Ты манипулируешь
Исходя из факта, что реку Ирпень не форсировали, то и Киев брать не хотели
Формировать не смогли, вот и искали пути обхода

Примерно, как у нас под Черниговом. Через взорваный мост на объездной не могли пройти, то искали самое узкое место на Десне и там пытались наводить понтоны.
И смогли пройти и блокировать Чернигов с юга
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8320
З нами з: 31.08.09
Подякував: 528 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 18:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Не смішно. Герої із ЗСУ їх зупинили. Спрацював ефект неочікуваності. Як і при нашому наступі на Харківщині.
Нажаль, досвід показує, що другий раз вони будуть їхати більш готовими.


в якому сенсі другий раз? рф же на днях розвалиться і буряти з ракетами закінчились рік тому
Letusrock
 
Повідомлень: 753
З нами з: 03.05.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 18:31

  Дюрі-бачі написав:Не смішно. Герої із ЗСУ їх зупинили.
почему в Херсоне или перед Мелитополем-Энергодаром не остановили? Или там не было героев?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18753
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2181 раз.
Подякували: 3128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 18:34

  pesikot написав:не смогли, вот и искали пути обхода
я же тебе назвал путь обхода через Боярку. Житомирская трасса на участке Стоянка - Бородянка была под их контролем. До Боярки там 40 минут ехать. Но не поехали. Значит ни окружение ни взятие Киева с боями в планах не было. Без боя бы взяли. Как Херсон-Мелитополь. Мозги включайте.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 14 сер, 2023 18:35, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18753
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2181 раз.
Подякували: 3128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 18:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:почему в Херсоне или перед Мелитополем-Энергодаром не остановили? Или там не было героев?

Не хочу нікого образити, але зрадників там, особливо в командуванні, було значно більше.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1163
З нами з: 29.07.22
Подякував: 142 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 18:36

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:почему в Херсоне или перед Мелитополем-Энергодаром не остановили? Или там не было героев?

Не хочу нікого образити, але зрадників там, особливо в командуванні, було значно більше.

и предатели со стороны рф вынудили их самих оставить Херсон? какие-то штампы в стиле арестовича.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18753
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2181 раз.
Подякували: 3128 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 48534854485548564857>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119078
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 495277
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6035
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5071)
14.08.2023 19:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.