Додано: Пон 14 сер, 2023 18:38

Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав: и что им это дало? они захватили дронами Харьков или Одессу? и что им это дало? они захватили дронами Харьков или Одессу?

Тут хай народ з фронту розповість скільки наших героїв 200/300 від дронів. Тут хай народ з фронту розповість скільки наших героїв 200/300 від дронів.

Взагалі, не згадуйте про дронів - бо мене зразу #кровнаглазаливає, що їх до недавна було, як хрущів над вишнями!І головне, що їх бачать, ще й навіть кажуть на якій вони висоті в даний момент і навіть, які вони - великий(Орлан), чи малий (дронщики фото скидають карти, де позначають - де саме/в якому місці летять дрони) - Але!!!Але дуже рідко по них гатять!(інколи сам чую, як працює кулемет/зенітка)Та я би вже за ПІВТОРА РОКИ наставив би по лінії фронту, через кожен км - як не зенітку, то якусь електронну радіорушницю, чи ще якийсь міні-РЕБ, щоб просто ворожі дрони падали від "хвиль", як дохлі мухи - а не кружляли в наш тил і назад, намотуючи кола...п.с.Розказували, що орки йдуть на хитрість ланцетами, чи іншими дронами-камікадзе... - запускають 2шт, один в полі зору іншого... - перший кружляє собі/розвідує... і як десь по ньому почали стріляти - то він робить більше коло/різні маневри, відвертаючи на себе увагу - а тим часом, інший дрон який був неподалік - просто летить на всій швидкості у відкриту позицію!( з якої стріляють по першому дрону)