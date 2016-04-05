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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 14 сер, 2023 18:38
Дюрі-бачі написав:
vitaliiangel написав:
и что им это дало? они захватили дронами Харьков или Одессу?
Тут хай народ з фронту розповість скільки наших героїв 200/300 від дронів.
Взагалі, не згадуйте про дронів - бо мене зразу #кровнаглазаливає, що їх до недавна було, як хрущів над вишнями!
І головне, що їх бачать, ще й навіть кажуть на якій вони висоті в даний момент і навіть, які вони - великий(Орлан), чи малий (дронщики фото скидають карти, де позначають - де саме/в якому місці летять дрони) - Але!!!
Але дуже рідко по них гатять!(інколи сам чую, як працює кулемет/зенітка)
Та я би вже за ПІВТОРА РОКИ наставив би по лінії фронту, через кожен км - як не зенітку, то якусь електронну радіорушницю, чи ще якийсь міні-РЕБ, щоб просто ворожі дрони падали від "хвиль", як дохлі мухи - а не кружляли в наш тил і назад, намотуючи кола...
п.с.
Розказували, що орки йдуть на хитрість ланцетами, чи іншими дронами-камікадзе... - запускають 2шт, один в полі зору іншого... - перший кружляє собі/розвідує... і як десь по ньому почали стріляти - то він робить більше коло/різні маневри, відвертаючи на себе увагу - а тим часом, інший дрон який був неподалік - просто летить на всій швидкості у відкриту позицію!( з якої стріляють по першому дрону)
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Додано: Пон 14 сер, 2023 18:39
vitaliiangel написав: The_Rebel написав: pesikot написав:
Ага, не пытались. И в Гостомеле не пытались высадится
Просто мимо прогуливались, заблудились немного
Цікаво, Бородянку, Гостомель, Бучу взяли, Ірпінь розбили деякі вулиці майже вщент, але Київ брати не збирались... Хм, то може їх ціль була саме бучанський район, а не Київ
каким образом разрушение Ирпеня помогало взять Киев?
В цій війні оборона будується на містах. Ірпінь був західним форпостом Києва, якщо б він упав, то атакували б уже сам Київ. Наприклад, Сєвєродонецьк та Лисичанськ також виконували функцію форпостів для наших основних сил на Донбасі. Якби не вони, то була велика загроза оточення
Востаннє редагувалось The_Rebel
в Пон 14 сер, 2023 18:41, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 18:40
andrijk777 написав:
Ой да ладно. Чечоткін в перший місяць війни розказував що треба згортати бізнес бо повна ж*па. Нова Пошта по-моєму те саме було. Плакальщики ще ті.
Сказав andrijk777 с аганьком саціалістічєской справєливасті в глазах
Ти бізнесмен? Можеш не відповідати, питання риторичне. Сперечатися про смак устриць з тими хто їх ніколи не коштував марно. всі твої посили і чого ти вартуєш як громадянин України тут всім відомі - немає блювотного смайлика тут , на жаль.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 18:57
andrijk777 написав:
Ой да ладно. Чечоткін в перший місяць війни розказував що треба згортати бізнес бо повна ж*па. Нова Пошта по-моєму те саме було
. Плакальщики ще ті.
Насчёт Новой Почты не знаю, заявляли они такое или нет, но в конце марта 2022 года рашисты отошли от Чернигова, а 12 апреля 2022 уже заработали отделения Новой Почты в Чернигове
С позиции, как ты говоришь "Плакальщики ще ті" хрен бы они так быстро возобновили доставку
Я сам отправлял из "эвакуации" в Чернигов через Новую Почту большую коробку самого необходимого - бытовые товары, лекарства
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Додано: Пон 14 сер, 2023 19:00
Василь-Рівне написав: andrijk777 написав:
Ой да ладно. Чечоткін в перший місяць війни розказував що треба згортати бізнес бо повна ж*па. Нова Пошта по-моєму те саме було. Плакальщики ще ті.
Сказав andrijk777 с аганьком саціалістічєской справєливасті в глазах
Ти бізнесмен? Можеш не відповідати, питання риторичне. Сперечатися про смак устриць з тими хто їх ніколи не коштував марно. всі твої посили і чого ти вартуєш як громадянин України тут всім відомі - немає блювотного смайлика тут , на жаль.
При чому тут "саціалістічєской справєливасті"?
В нормальних капіталістичних країнах такі крупні компанії як Розетка платять величезні податки, а не крихти, які платить Розетка, та ще й плаче як йому тяжко-важко.
Я не бізнесмен, але моє слово як громадянина рівне слову будь-якого бізнесмена.
І ти за усіх не розписуйся, тим більше за усю Україну. Сильно багато на себе береш, не нарвись.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 19:05
Letusrock написав:
рф же на днях розвалиться і буряти з ракетами закінчились рік тому
Правда - скільки такої піздьожі було?!
Щось тепер не чути такого... - лише ще "в Криму до кінця літа" залишилось почекати 2 тижні.
vitaliiangel написав:
почему в Херсоне или перед Мелитополем-Энергодаром не остановили? Или там не было героев?
Ясно, що не було!
Он аж з-під Польського і Білоруського кордону погнали Успіхів на Мико-область!(привіт Первомайське/Білозірка/Новоолександрівка і інші...)
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Додано: Пон 14 сер, 2023 19:06
andrijk777 написав:
Я не бізнесмен, але моє слово як громадянина рівне слову будь-якого бізнесмена.
А это сейчас на каком языке было написано ?
Гражданин ты наш
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Додано: Пон 14 сер, 2023 19:10
Успіх написав: Letusrock написав:
рф же на днях розвалиться і буряти з ракетами закінчились рік тому
Правда - скільки такої піздьожі було?!
Так а хто це триндів ?
Твоя зелена наволочь, за яку ти досі вписуєшься
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Додано: Пон 14 сер, 2023 19:28
vitaliiangel написав: Дюрі-бачі написав:
Не смішно. Герої із ЗСУ їх зупинили.
почему в Херсоне или перед Мелитополем-Энергодаром не остановили? Или там не было героев?
Герої були, тільки без зброї, бо "наш вирок" дуже інтенсивно готувався до війни.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 19:31
andrijk777 написав:
Я не бізнесмен, але моє слово як громадянина рівне слову будь-якого бізнесмена.
Слово - рівне...
От тільки на фронті потрібні не слова а матеріальні цінності..
І тут ти як громадянин України повинен уважно слухати і максимально допомагати тому бізнесмену який виділяє в 100-1000 разів більше від тебе, хоча захищає не тільки себе а й тебе і твою родину.
А ти що робиш?
Користуєшся своїм правом слова і всіх зневажаєш/обзиваєш?
Простий приклад
Монобанк обявив збір 250 млн на 10 000 дронів
За перших 6 годин - 50 млн внесло 100 000 осіб
От тільки нюанс - 8 млн внесло 1 особа і 5 організацій...серед них і Нова пошта з Розеткою
То в цих шістьох такі самі права як і в тебе?
чи може знімеш подякуєш їм , а сам тихенько сховаєшся бо не прислав навіть середньостатистичних 500 грн
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