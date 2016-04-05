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Додано: Пон 14 сер, 2023 19:34
А потім дивуються - "Успіх, ну що ти ще хочеш?"
Додано: Пон 14 сер, 2023 19:36
война до 2027?
успих потерпи ещё всего 4 года
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 14 сер, 2023 19:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 14 сер, 2023 19:37
Додано: Пон 14 сер, 2023 19:42
Давайте так
Україна це не Зеленський і Порошенко
Це ще 603 628+ квадратних кілометрів територій і 40+ мільйонів населення.
І якщо якийсь гетьманцев чи Зеленський .єрмак/портнов/татаров - роблять погано - то їх критика це не боротьба за Порошенка...Це боротьба за Україну..
Бо яким би сонцесяно рівним , український Черчіль і так далі - не був наш Президент
Але він не безгрішний і повинен якомога швидше виправити свої помилки по шашликам , пояснити втечу баканова і дати офіційну посаду голові скрепок і папірців Єрмаку
Щоб потім , у випадку негараздів чи перемог ми мали можливість їх нагороджувати чи розстрілювати.
ПС
Ось є така інформація
На кожну здану гривню волонтерами Порошенко додає одну свою
Отже - 2 млрд всього=1 млрд грн Порошенко.
Скільки скинув Зеленський/Єрмак/Гетьманцев ?
Додано: Пон 14 сер, 2023 19:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ключове. Знаєш прокацапська морда, негоже хвалитися донатами, але я це сьогодні зроблю перший і останній раз. Відправляв пацанам чергову посилку новою поштою разом з деякими корисними речами відправив на їх прохання пластикові стяжки, знаєш такі от якими рукі в'яжуть мокшанам полоненим, це копійчана річ, але вона мені найбільш приємна, це донецький напрямок, стяжки для в'язки орків на донеччині це символічне, це саме приємне що я робив за весь час війни. Ти ніколи цього не зрозумієш, ти ніеоли не відчуєш от такого кайфу в нашу Перемогу бо ти ...
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