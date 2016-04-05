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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4854485548564857
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 19:34

А потім дивуються - "Успіх, ну що ти ще хочеш?"

  Успіх написав:
  beee написав:Хотя в прошлое воскресенье поехал на озеро по Обуховской - тысячи машин. Море людей. Такого количества я не видел на пляже при совке. Вчера в парке дружбы народов, не меньше было
Надіюсь - ТЦК нас тут читають :D
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 19:36

война до 2027?

Німеччина хоче давати по 5 млрд євро щороку на військову допомогу Україні до 2027-го, — міністр фінансів ФРН.
успих потерпи ещё всего 4 года
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 14 сер, 2023 19:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 19:37

  pesikot написав:Твоя зелена наволочь, за яку ти досі вписуєшься

може досить цієї порохоботської шизи?
доречі, а де зараз гетьман надцяти мінсків і в одночас "жму руку обнімаю?"
з бабою 200 гуляють в ландонах на гроші, які прикурили при дефолтному девалі 14-15-хх років?
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 19:42

  somilitark написав:
  pesikot написав:Твоя зелена наволочь, за яку ти досі вписуєшься
може досить цієї порохоботської шизи?
Давайте так
Україна це не Зеленський і Порошенко
Це ще 603 628+ квадратних кілометрів територій і 40+ мільйонів населення.

І якщо якийсь гетьманцев чи Зеленський .єрмак/портнов/татаров - роблять погано - то їх критика це не боротьба за Порошенка...Це боротьба за Україну..

Бо яким би сонцесяно рівним , український Черчіль і так далі - не був наш Президент
Але він не безгрішний і повинен якомога швидше виправити свої помилки по шашликам , пояснити втечу баканова і дати офіційну посаду голові скрепок і папірців Єрмаку
Щоб потім , у випадку негараздів чи перемог ми мали можливість їх нагороджувати чи розстрілювати.

ПС
Ось є така інформація
Понад два мільярди витратив на допомогу ЗСУ Фонд Порошенка та ГО “Справа Громад” Загальна сума, спрямована Фондом Порошенка спільно з волонтерами на допомогу ЗСУ, сягнула 2 мільярди 102 мільйонів гривень, або 63,67 мільйонів доларів США.15 лют. 2023 р.

На кожну здану гривню волонтерами Порошенко додає одну свою
Отже - 2 млрд всього=1 млрд грн Порошенко.

Скільки скинув Зеленський/Єрмак/Гетьманцев ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 19:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Я не бізнесмен,

Ключове. Знаєш прокацапська морда, негоже хвалитися донатами, але я це сьогодні зроблю перший і останній раз. Відправляв пацанам чергову посилку новою поштою разом з деякими корисними речами відправив на їх прохання пластикові стяжки, знаєш такі от якими рукі в'яжуть мокшанам полоненим, це копійчана річ, але вона мені найбільш приємна, це донецький напрямок, стяжки для в'язки орків на донеччині це символічне, це саме приємне що я робив за весь час війни. Ти ніколи цього не зрозумієш, ти ніеоли не відчуєш от такого кайфу в нашу Перемогу бо ти ...
Василь-Рівне
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