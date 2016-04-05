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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 14 сер, 2023 19:42
somilitark написав: pesikot написав:
Твоя зелена наволочь, за яку ти досі вписуєшься
може досить цієї порохоботської шизи?
Давайте так
Україна це не Зеленський і Порошенко
Це ще 603 628+ квадратних кілометрів територій і 40+ мільйонів населення.
І якщо якийсь гетьманцев чи Зеленський .єрмак/портнов/татаров - роблять погано - то їх критика це не боротьба за Порошенка...Це боротьба за Україну..
Бо яким би сонцесяно рівним , український Черчіль і так далі - не був наш Президент
Але він не безгрішний і повинен якомога швидше виправити свої помилки по шашликам , пояснити втечу баканова і дати офіційну посаду голові скрепок і папірців Єрмаку
Щоб потім , у випадку негараздів чи перемог ми мали можливість їх нагороджувати чи розстрілювати.
ПС
Ось є така інформація
Понад два мільярди витратив на допомогу ЗСУ Фонд Порошенка та ГО “Справа Громад” Загальна сума, спрямована Фондом Порошенка спільно з волонтерами на допомогу ЗСУ, сягнула 2 мільярди 102 мільйонів гривень, або 63,67 мільйонів доларів США.15 лют. 2023 р.
На кожну здану гривню волонтерами Порошенко додає одну свою
Отже - 2 млрд всього=1 млрд грн Порошенко.
Скільки скинув Зеленський/Єрмак/Гетьманцев ?
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Додано: Пон 14 сер, 2023 19:47
andrijk777 написав:
Я не бізнесмен,
Ключове. Знаєш прокацапська морда, негоже хвалитися донатами, але я це сьогодні зроблю перший і останній раз. Відправляв пацанам чергову посилку новою поштою
разом з деякими корисними речами поклав в посилку на їх прохання пластикові стяжки, знаєш такі от якими рукі в'яжуть мокшанам полоненим, це копійчана річ, але вона мені найбільш приємна і цінна, це донецький напрямок, стяжки для в'язки орків на донеччині це символічне, це саме приємне що я робив за весь час війни. Ти ніколи цього не зрозумієш, ти ніколи не відчуєш от такого кайфу вкладу в нашу Перемогу бо ти ...
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Додано: Пон 14 сер, 2023 19:52
The Financial Times: Рубль – нефтяная валюта. Нефть составляет четверть российского экспорта. Цена на нефть марки Brent, которая по-прежнему является международным эталоном, за последние два месяца выросла на 20%. Несмотря на это, курс российской валюты по отношению к доллару упал почти на столько же. Россия, видимо, испытывает все большее желание увеличить экспорт сырой нефти. Но она пообещала членам ОПЕК+ сократить добычу на 500 тыс. баррелей в день. Потолок цен на российскую нефть не сработал. В рублевом выражении международная цена Urals выросла на 60% с середины июня. Обещание ОПЕК+ приводит к тому, что Россия прижимается носом к стеклу метафорической витрины со сладостями. Ей не помешали бы дополнительные доходы от экспорта. Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина может вскоре повысить процентные ставки. Неудивительно, что цены на акции местных компаний на Московской бирже взлетели в качестве хеджирования инфляции. Акции «Роснефти» в этом году выросли более чем на 50% в рублевом выражении. Слабый рубль дает России стимул наращивать экспорт нефти как раз тогда, когда Саудовская Аравия сокращает поставки, отчасти для того, чтобы поддержать своего товарища по ОПЕК+.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 19:57
Уряд Німеччини запланував щорічну військову підтримку Україні у розмірі 5 млрд євро. Надавати її планують до 2027 року.
Про це повідомив міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер. Рішення уряду має затвердити Бундестаг.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 19:57
somilitark написав: pesikot написав:
Твоя зелена наволочь, за яку ти досі вписуєшься
може досить цієї порохоботської шизи?
доречі, а де зараз гетьман надцяти мінсків і в одночас "жму руку обнімаю?"
Только вот те, кто опубликовал эти плёнки - держ.зрадники
Ты поддерживаешь держ.зрадників ?
Дубинский вообще сейчас поёт соловьём
somilitark написав:
з бабою 200 гуляють в ландонах на гроші, які прикурили при дефолтному девалі 14-15-хх років?
Тебя в гугле забанили ?
Куча роликов помощи Порошенко армии
И попутно, это не Арестович говорил про "2-3 недели", это не Буданов говорил, что ракеты уже почти закончились ?
Тебе бы лучше было промолчать
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Додано: Пон 14 сер, 2023 19:59
Дюрі-бачі написав:
Москалі минулого року виділили 4,5% ВВП на війну, цього - 9 %.
Наші союзники виділили 0,25% ВВП.
москали 1,5% мирового ввп
наши партнеры овер 50% мирового ввп
калькулятор есть?
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Додано: Пон 14 сер, 2023 20:08
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
расчёт на то что враг испугается и сам убежит не признак высокой проф.продготовки.
Медведчук і ко. освоїли мільярди і рапортували, що буде хліб-сіль, десь так, як в Херсоні.
в Херсоне никакого хлеб-соль не было
может потому что там нет угорцэв???
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Додано: Пон 14 сер, 2023 21:01
pesikot написав:
Тебе бы лучше было промолчать
одноклітинне старе створіння, чому ольгінська модерація дуже любить будь яку критику влади, а все погане в бік "недогетьмана" одразу витарає, не здогадалися чому?
бо вас корисніх ідіотів треба підтримувати в боротьбі за агента пуйла, а ця влада для рашистів погана, бо не здавала все, а дала по зубам бензоколонці, але примітивним порохоботам то ніколи не допетрати((((
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Додано: Пон 14 сер, 2023 21:07
somilitark написав: pesikot написав:
Тебе бы лучше было промолчать
одноклітинне старе створіння, чому ольгінська модерація дуже любить будь яку критику влади, а все погане в бік "недогетьмана" одразу витарає, не здогадалися чому?
бо вас корисніх ідіотів треба підтримувати в боротьбі за агента пуйла, а ця влада для рашистів погана, бо не здавала все, а дала по зубам бензоколонці, але примітивним порохоботам то ніколи не допетрати((((
Сомік, притормози
Ты не прав
А я тебе напомню, что по всем, кто публиковал всякие плёнки о Порошенко - заведены уголовные дела о гос.измене
А Дубинский поёт соловьём, что это всё исходило из ОПы
Сам догадаешься, что ты провайдер ольгино ? Или ещё раз перечитаешь
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