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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 14 сер, 2023 21:08
budivelnik написав: andrijk777 написав:
Я не бізнесмен, але моє слово як громадянина рівне слову будь-якого бізнесмена.
Слово - рівне...
От тільки на фронті потрібні не слова а матеріальні цінності..
І тут ти як громадянин України повинен уважно слухати і максимально допомагати тому бізнесмену який виділяє в 100-1000 разів більше від тебе, хоча захищає не тільки себе а й тебе і твою родину.
А ти що робиш?
Користуєшся своїм правом слова і всіх зневажаєш/обзиваєш?
Простий приклад
Монобанк обявив збір 250 млн на 10 000 дронів
За перших 6 годин - 50 млн внесло 100 000 осіб
От тільки нюанс - 8 млн внесло 1 особа і 5 організацій...серед них і Нова пошта з Розеткою
То в цих шістьох такі самі права як і в тебе?
чи може знімеш подякуєш їм , а сам тихенько сховаєшся бо не прислав навіть середньостатистичних 500 грн
Я нікого тут не ображав першим, першим завжди ображали мене. Ти нагло брешеш.
Не вказуй мені що мені робити і не вчи мене життю. Це виглядає дурнувато. Тут ніхто правди не говорить і розміром віртуальної піпіськи я мірятись не буду.
Ніякий Чечоткін мене не захищає, це така сама казка як і те що Україна захищає Німеччину.
Більше того я вважаю що Розетка НІЧОГО КОРИСНОГО Україні не приносить по тій простій причині що її місце без проблем займуть конкуренти і можливо будуть платити більше податків ніж платить Розетка. Правда, це до тебе не дійде через складність і нетиповість такої думки.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Пон 14 сер, 2023 21:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 21:10
pesikot написав:
Или ещё раз перечитаешь
ця влада воює і точно не програла цю війну в не рівному бої, а недогєтьман все здав, зробив всіх голими і босими дефолтним девалом, зараз порохоботська пропаганда це співпадіння з пуйловькою на 90%, чому ж так виходить?
так що пєтя це агент пуйла 100% і ще жадібне і тупе.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 21:14
somilitark написав: pesikot написав:
Или ещё раз перечитаешь
ця влада воює і точно не програла цю війну в не рівному бої, а недогєтьман все здав, зробив всіх голими і босими дефолтним девалом, зараз порохоботська пропаганда це співпадіння з пуйловькою на 90%, чому ж так виходить?
так що пєтя це агент пуйла 100% і ще жадібне і тупе.
КРАПКА!!!
Был Сомік человек и нет человека
Ты потерял реальность
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Додано: Пон 14 сер, 2023 21:18
pesikot
погано колю люди 1+1 не можуть скласти і вірять в порохоботську пропаганду, а потім дивуються, що за пуйла 80% на роісі? методи і "контент" однаковий в роботі з лохами!!!
а все тому, що грають на другорядних факторах і тупості, порохоботи то кончєні люди, доказано соловйовим(((
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