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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 48564857485848594860>
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 21:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Сомік, притормози

Ты не прав


Таким не варто щось доводити.
Їм по Г+Г сказали, що все буде квартал, ось вони і вірять :(
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 21:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:ця влада воює і точно не програла цю війну в не рівному бої, а недогєтьман все здав, зробив всіх голими і босими дефолтним девалом, зараз порохоботська пропаганда це співпадіння з пуйловькою на 90%, чому ж так виходить?
так що пєтя це агент пуйла 100% і ще жадібне і тупе.
КРАПКА!!!

Порошенко поганий, бо курс обвалився, і ти гроші втратиа? То дякуй богу, що ти жив не в Маріуполі на час повномасштабного вторггення. Краще заткнись.
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 21:27

somilitark
Погано, коли люди навіть 1+1 не бачать

Хто такий нардеп Андрій Деркач, якого СБУ звинуватила в роботі на російську розвідку
За даними СБУ, одним з учасників групи є народний депутат України Андрій Деркач, роллю якого було координувати створення низки приватних охоронних фірм в різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення влади в Україні.
...
Нардеп Деркач уже не вперше потрапляє в епіцентр політичних скандалів. Найгучнішим з них став скандал з “плівками Деркача” – нібито матеріалами прослуховування розмов Петра Порошенка та Джо Байдена, які Деркач разом з нардепом від “Слуги народу” Дубінським опублікував в травні 2020 року.

Це що, порохоботська пропаганда ?

Держзрада та незаконне збагачення: НАБУ і САП завершили розслідування проти Деркача (фото)
Під час проведення слідчих дій було встановлено, що народний обранець упродовж 2019-2022 років від розвідувальних органів Російської Федерації за підривну діяльність проти України отримав щонайменше 567 тис. дол. США.

"Гроші він відпрацьовував через вчинення різноманітних дій, зокрема й в публічній площині, спрямованих на дискредитацію іміджу України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин між США та Україною, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО", — йдеться у повідомленні НАБУ.

Теж порохоботська пропаганда ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 21:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:чому не боролись за Донецьк


Чим? Ким?
Було чим воювати в 2014 р.
Добре зараз говорити, коли армія була створена, одягнута, озброєна.
І не було яєць по 17 грн.!
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 21:41

  somilitark написав:pesikot
погано колю люди 1+1 не можуть скласти і вірять в порохоботську пропаганду, а потім дивуються, що за пуйла 80% на роісі? методи і "контент" однаковий в роботі з лохами!!!
а все тому, що грають на другорядних факторах і тупості, порохоботи то кончєні люди, доказано соловйовим(((

Ну там 80%, у нас 73% - майже адінарот? Какаяразніца...?
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 21:41

  V2 написав:
  somilitark написав:чому не боролись за Донецьк


Чим? Ким?
Було чим воювати в 2014 р.
Добре зараз говорити, коли армія була створена, одягнута, озброєна.
І не було яєць по 17 грн.!

а скільки складів зі зброєю ваш "гетьман" висадив в повітря!!!
напевне пару ярдів баксів за такій фінт отримав((((
п.с. ого скільки вас порохоботів, реально страшно, бо нормальні не воюють на форумах, а працюють і на фронті...
Востаннє редагувалось somilitark в Пон 14 сер, 2023 21:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 21:41

  Прохожий написав:
  Дюрі-бачі написав:Москалі минулого року виділили 4,5% ВВП на війну, цього - 9 %.
Наші союзники виділили 0,25% ВВП.

москали 1,5% мирового ввп
наши партнеры овер 50% мирового ввп
калькулятор есть?

Калькулятор:
На війну
Союзники - 0,125% світового ВВП
раша - 0,135% світового ВВП
:?
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 21:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:нормальні не воюють на форумах, а працюють і на фронті...


Ти зараз на заводі чи в окопі?
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 21:45

То хто саме хоче воювати довго... до кордонів 91го? Диванні

В кінці ролика - класний вірш від простого солдата...
Мабуть, такі вірші пишуть від того, що "дуже хочуть" ще воювати... "дуже хочуть" затяжної війни ;)
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 21:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:а скільки складів зі зброєю ваш "гетьман" висадив в повітря!!!


Скільки сховищ для зброї найвеличніший збудував?
Скільки снарядів закупив?
Як поповнив втрати у зброї?!! ;)
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