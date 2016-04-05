somilitark написав:ця влада воює і точно не програла цю війну в не рівному бої, а недогєтьман все здав, зробив всіх голими і босими дефолтним девалом, зараз порохоботська пропаганда це співпадіння з пуйловькою на 90%, чому ж так виходить? так що пєтя це агент пуйла 100% і ще жадібне і тупе. КРАПКА!!!
Порошенко поганий, бо курс обвалився, і ти гроші втратиа? То дякуй богу, що ти жив не в Маріуполі на час повномасштабного вторггення. Краще заткнись.
За даними СБУ, одним з учасників групи є народний депутат України Андрій Деркач, роллю якого було координувати створення низки приватних охоронних фірм в різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення влади в Україні. ... Нардеп Деркач уже не вперше потрапляє в епіцентр політичних скандалів. Найгучнішим з них став скандал з “плівками Деркача” – нібито матеріалами прослуховування розмов Петра Порошенка та Джо Байдена, які Деркач разом з нардепом від “Слуги народу” Дубінським опублікував в травні 2020 року.
Під час проведення слідчих дій було встановлено, що народний обранець упродовж 2019-2022 років від розвідувальних органів Російської Федерації за підривну діяльність проти України отримав щонайменше 567 тис. дол. США.
"Гроші він відпрацьовував через вчинення різноманітних дій, зокрема й в публічній площині, спрямованих на дискредитацію іміджу України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин між США та Україною, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО", — йдеться у повідомленні НАБУ.
somilitark написав:pesikot погано колю люди 1+1 не можуть скласти і вірять в порохоботську пропаганду, а потім дивуються, що за пуйла 80% на роісі? методи і "контент" однаковий в роботі з лохами!!! а все тому, що грають на другорядних факторах і тупості, порохоботи то кончєні люди, доказано соловйовим(((
Ну там 80%, у нас 73% - майже адінарот? Какаяразніца...?
Чим? Ким? Було чим воювати в 2014 р. Добре зараз говорити, коли армія була створена, одягнута, озброєна. І не було яєць по 17 грн.!
а скільки складів зі зброєю ваш "гетьман" висадив в повітря!!! напевне пару ярдів баксів за такій фінт отримав(((( п.с. ого скільки вас порохоботів, реально страшно, бо нормальні не воюють на форумах, а працюють і на фронті...
Востаннє редагувалось somilitark в Пон 14 сер, 2023 21:42, всього редагувалось 1 раз.