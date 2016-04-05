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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4856485748584859
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 21:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:ви чули щось про західну допомогу?


Бо не просто було отримувати зброю в ті часи.
Та й за таких умов це вдавалося - Байрактари, Джавеліни ...
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 21:51

Кто бы что ни говорил о Порошенко, но в смелости ему не откажешь.

Порошенко освистали в Крыму
Пятница, 28 февраля 2014, 21:26

Нардеп Петр Порошенко, который прилетел в Симферополь в пятницу вечером для проведения переговоров с властями автономии, не смог попасть в здание крымского парламента.

Радикально настроенные жители освистали нардепа, кидали в него бумажками, скандировали "Россия", "Беркут", "Вон из Крыма".

Петр Порошенко попытался объяснить, что приехал на мирные переговоры, однако его никто не слушает.
...
Порошенко прилетел в Симферополь для проведения переговоров с властями автономии. По его словам, в настоящий момент необходимо сохранить суверенитет и целостность Украины и не допустить кровопролития.

"Я приехал опровергнуть слухи о въезде сюда каких-то людей, чтобы устроить гражданское противостояние. В Крыму действуют законы Украины, Крым — это часть Украины", — сказал Порошенко.
...

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/02/28/7016707/

Петр Порошенко в Симферополе 28 февраля 2014 года


(видео подписано "Петр Порошенко и Алексей Гончаренко в Симферополе, 28 февраля 2014 года", но Гончаренко я что-то не заметил)

А ведь к этому времени
В Крыму садятся российские самолеты, на Симферополь идут БТРы
Пятница, 28 февраля 2014, 16:43

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/02/28/7016674/

Кто еще из видных украинских политиков, кроме него, решился в то время посетить Крым в целом, и Симферополь в частности?
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 21:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:можна працювати тільки на заводі


"Завод" - узагальнене поняття в розумінні "роботи".
Але узагальнення - це для тебе заскладно ;)
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 22:06

  somilitark написав:
  V2 написав:
  somilitark написав:чому не боролись за Донецьк


Чим? Ким?
Було чим воювати в 2014 р.
Добре зараз говорити, коли армія була створена, одягнута, озброєна.
І не було яєць по 17 грн.!

а скільки складів зі зброєю ваш "гетьман" висадив в повітря!!!

Так, це він особисто запускав дрони з московії по радянських складах, де більшість боєприпасів (навіть до градів) зберігалась під відкритим небом.
Фозі в Одесі також "гетьман" висадив в повітря.
  somilitark написав:бо реальне завдання було просрати все?

Заміновано "Чонгар", танкова бригада під Києвом, ракетні програми - щоб просрати все.
Розміновано "Чонгар", розформована танкова бригада під Києвом, зупинені ракетні програми - все заради перемоги?
Логічно ж.
Кармі ще працювати і працювати.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 14 сер, 2023 22:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 22:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Цікаве прочитав:

"Табачник - зрадник - помічником був
Шкарлет,
Сівкович - зрадник - помічник Гетьманцев,
Тадеєв - зрадник
- помічником був Єрмак

Йозеф Кнехт:
В Україні аномальне викривлення реальності, чим більше затримують слуг народу хабарників та колаборантів, тим більше у північного кутка ненависть до "порохоскоту" та Порошенка".
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 22:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

V2 написав:Цікаве прочитав:

"Табачник - зрадник - помічником був
Шкарлет,
Сівкович - зрадник - помічник Гетьманцев,
Тадеєв - зрадник
- помічником був Єрмак

Йозеф Кнехт:
В Україні аномальне викривлення реальності, чим більше затримують слуг народу хабарників та колаборантів, тим більше у північного кутка ненависть до "порохоскоту" та Порошенка".
Видно хто Чекалкіна читає :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 22:26

Faceless
Почитую.
І не тільки його ;)
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 22:39

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Я не бізнесмен, але моє слово як громадянина рівне слову будь-якого бізнесмена.
Слово - рівне...
От тільки на фронті потрібні не слова а матеріальні цінності..
І тут ти як громадянин України повинен уважно слухати і максимально допомагати тому бізнесмену який виділяє в 100-1000 разів більше від тебе, хоча захищає не тільки себе а й тебе і твою родину.

А ти що робиш?
Користуєшся своїм правом слова і всіх зневажаєш/обзиваєш?

Простий приклад
Монобанк обявив збір 250 млн на 10 000 дронів
За перших 6 годин - 50 млн внесло 100 000 осіб
От тільки нюанс - 8 млн внесло 1 особа і 5 організацій...серед них і Нова пошта з Розеткою
То в цих шістьох такі самі права як і в тебе?
чи може знімеш подякуєш їм , а сам тихенько сховаєшся бо не прислав навіть середньостатистичних 500 грн

Я нікого тут не ображав першим, першим завжди ображали мене. Ти нагло брешеш.
Не вказуй мені що мені робити і не вчи мене життю. Це виглядає дурнувато. Тут ніхто правди не говорить і розміром віртуальної піпіськи я мірятись не буду.

Ніякий Чечоткін мене не захищає, це така сама казка як і те що Україна захищає Німеччину.
Більше того я вважаю що Розетка НІЧОГО КОРИСНОГО Україні не приносить по тій простій причині що її місце без проблем займуть конкуренти і можливо будуть платити більше податків ніж платить Розетка. Правда, це до тебе не дійде через складність і нетиповість такої думки.
А в чому нетиповість твоєї думки?
У фантазії що якщо закрити Розетку то прийде ТОСЯ яка буде краща..
Так от це вже давно проходили...Кухарка не може керувати Державою...але має право мріяти що колись покерує...
Але її право буде реалізоване тільки в тому випадку , коли вона візьме на себе ще й обовязки...

Спеціально для тебе
Ти маєш право нафантазовувати будь-які дурниці...
Але реалізувати ці дурниці ти зможеш тільки в тому випадку коли виконаєш певний набір обовязків.
На прикладі з Розеткою
Твій обовязок
а - створити компанію андрійчик777
б - економічно задавити розетку надаючи кращі послуги за менші ціни і при цьому більше виплачуючи податків...
Тільки в цьому випадку твоє право мати думку про Розетку - стане реальним.

ПС
Розетка це суміш досвіду Амазону+Аліекспресу+Таобао
Нова Пошта це симбіоз кращих рішень з УкрПошти і Федексекспрес...

А які обовязки виконав ти перед Державою - щоб мати право засуджувати того хто виконав більше від тебе?
Навіть якщо той хто більше виконав тебе ображає...( тебе ж ображали в школі коли ставили трійку...але чомусь це вважалось заохоченням а не образою... чи все таки образою?
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 22:41

  ЛАД написав:
  Water написав:
  Успіх написав:А тепер всі просто хочуть тільки додому хіба, якщо відвести нас в "рідну область"

Шо заважає винаймати житло в кавуневому місті, куди "заселятись" з дружиною, а іноді з дружиною та дітьми?

Нормально.
Херсонці тикають на захід, а Успіху пропонують жінку з дітьми перевезти до Херсону.
Вдала пропозиція, я б не допетрив. :)

Хто як не дружина проконтролює чи п`яний її чоловік, якщо так, то є вирогідність залишитись без премії. Сам чоловік буде краще нагодований та задоволений. Відповідно саме місто буде краще захищено. :)
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 22:43

  Faceless написав:
V2 написав:Цікаве прочитав:
"Табачник - зрадник - помічником був
Шкарлет,
Сівкович - зрадник - помічник Гетьманцев,
Тадеєв - зрадник
- помічником був Єрмак
Йозеф Кнехт:
В Україні аномальне викривлення реальності, чим більше затримують слуг народу хабарників та колаборантів, тим більше у північного кутка ненависть до "порохоскоту" та Порошенка".
Видно хто Чекалкіна читає :mrgreen:
А по суті?
Можете заперечити?
Гетьманцев не був помічником Сівковича?
Єрмак не був помічником Тадеєва?
Шкарлет не був помічником Табачника?

То яка різниця хто оприлюднив правильні данні?

Чи все що сказав сонцесяйний - правда
А все що сказав барига - брехня?
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