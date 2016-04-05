Додано: Пон 14 сер, 2023 22:39

andrijk777 написав: budivelnik написав: andrijk777 написав: Я не бізнесмен, але моє слово як громадянина рівне слову будь-якого бізнесмена. Я не бізнесмен, але моє слово як громадянина рівне слову будь-якого бізнесмена. Слово - рівне...

От тільки на фронті потрібні не слова а матеріальні цінності..

І тут ти як громадянин України повинен уважно слухати і максимально допомагати тому бізнесмену який виділяє в 100-1000 разів більше від тебе, хоча захищає не тільки себе а й тебе і твою родину.



А ти що робиш?

Користуєшся своїм правом слова і всіх зневажаєш/обзиваєш?



Простий приклад

Монобанк обявив збір 250 млн на 10 000 дронів

За перших 6 годин - 50 млн внесло 100 000 осіб

От тільки нюанс - 8 млн внесло 1 особа і 5 організацій...серед них і Нова пошта з Розеткою

То в цих шістьох такі самі права як і в тебе?

чи може знімеш подякуєш їм , а сам тихенько сховаєшся бо не прислав навіть середньостатистичних 500 грн Слово - рівне...От тільки на фронті потрібні не слова а матеріальні цінності..І тут ти як громадянин України повинен уважно слухати і максимально допомагати тому бізнесмену який виділяє в 100-1000 разів більше від тебе, хоча захищає не тільки себе а й тебе і твою родину.А ти що робиш?Користуєшся своїм правом слова і всіх зневажаєш/обзиваєш?Простий прикладМонобанк обявив збір 250 млн на 10 000 дронівЗа перших 6 годин - 50 млн внесло 100 000 осібОт тільки нюанс - 8 млн внесло 1 особа і 5 організацій...серед них і Нова пошта з РозеткоюТо в цих шістьох такі самі права як і в тебе?чи може знімеш подякуєш їм , а сам тихенько сховаєшся бо не прислав навіть середньостатистичних 500 грн

Я нікого тут не ображав першим, першим завжди ображали мене. Ти нагло брешеш.

Не вказуй мені що мені робити і не вчи мене життю. Це виглядає дурнувато. Тут ніхто правди не говорить і розміром віртуальної піпіськи я мірятись не буду.



Ніякий Чечоткін мене не захищає, це така сама казка як і те що Україна захищає Німеччину.

Більше того я вважаю що Розетка НІЧОГО КОРИСНОГО Україні не приносить по тій простій причині що її місце без проблем займуть конкуренти і можливо будуть платити більше податків ніж платить Розетка. Правда, це до тебе не дійде через складність і нетиповість такої думки. Я нікого тут не ображав першим, першим завжди ображали мене. Ти нагло брешеш.Не вказуй мені що мені робити і не вчи мене життю. Це виглядає дурнувато. Тут ніхто правди не говорить і розміром віртуальної піпіськи я мірятись не буду.Ніякий Чечоткін мене не захищає, це така сама казка як і те що Україна захищає Німеччину.Більше того я вважаю що Розетка НІЧОГО КОРИСНОГО Україні не приносить по тій простій причині що її місце без проблем займуть конкуренти і можливо будуть платити більше податків ніж платить Розетка. Правда, це до тебе не дійде через складність і нетиповість такої думки.

А в чому нетиповість твоєї думки?У фантазії що якщо закрити Розетку то прийде ТОСЯ яка буде краща..Так от це вже давно проходили...Кухарка не може керувати Державою...але має право мріяти що колись покерує...Але її право буде реалізоване тільки в тому випадку , коли вона візьме на себе ще й обовязки...Спеціально для тебеТи маєш право нафантазовувати будь-які дурниці...Але реалізувати ці дурниці ти зможеш тільки в тому випадку коли виконаєш певний набір обовязків.На прикладі з РозеткоюТвій обовязока - створити компанію андрійчик777б - економічно задавити розетку надаючи кращі послуги за менші ціни і при цьому більше виплачуючи податків...Тільки в цьому випадку твоє право мати думку про Розетку - стане реальним.ПСРозетка це суміш досвіду Амазону+Аліекспресу+ТаобаоНова Пошта це симбіоз кращих рішень з УкрПошти і Федексекспрес...А які обовязки виконав ти перед Державою - щоб мати право засуджувати того хто виконав більше від тебе?Навіть якщо той хто більше виконав тебе ображає...( тебе ж ображали в школі коли ставили трійку...але чомусь це вважалось заохоченням а не образою... чи все таки образою?