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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4857485848594860
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 22:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

budivelnik написав:
  Faceless написав:
V2 написав:Цікаве прочитав:
"Табачник - зрадник - помічником був
Шкарлет,
Сівкович - зрадник - помічник Гетьманцев,
Тадеєв - зрадник
- помічником був Єрмак
Йозеф Кнехт:
В Україні аномальне викривлення реальності, чим більше затримують слуг народу хабарників та колаборантів, тим більше у північного кутка ненависть до "порохоскоту" та Порошенка".
Видно хто Чекалкіна читає :mrgreen:
А по суті?
Можете заперечити?
Гетьманцев не був помічником Сівковича?
Єрмак не був помічником Тадеєва?
Шкарлет не був помічником Табачника?

То яка різниця хто оприлюднив правильні данні?

Чи все що сказав сонцесяйний - правда
А все що сказав барига - брехня?
Я якби не заперечував. Сам читаю часом
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 23:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Портников только что всё наванговал. Оказывается, корейская война приостановилась так: север.корея хотела мира, южная - продолжение войны. США не хотели обострения с ссср. Ссср не давало добро северной кореи на подписание мира.
Перекрестные хотелки . Всё один в один с сегодняшней ситуацией.
до сих пор есть договорняк между ссср , США и северной кореи. Южная Корея по сей день в нём не участвовала.
beee
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 23:28

  budivelnik написав:А в чому нетиповість твоєї думки?
У фантазії що якщо закрити Розетку то прийде ТОСЯ яка буде краща..
Так от це вже давно проходили...Кухарка не може керувати Державою...але має право мріяти що колись покерує...

Нахапався штампів і тичиш їх тут. Перш ніж щось бовкати подумай чи це доречно.
Розетка це не держава! Розеток є сотні і є вільна конкуренція(якщо є) між такими ж маркетплейсами. Якщо кухарка не справиться, прийде 99 інших кухарок і хтось таки справиться, не переживай.
Якщо не буде конкуренції, то і я справлюсь.
Всі бізнеси типу купи-продай(якщо це не йде на експорт) не є цінність для держави тому що будуть легко замінені у разі потреби. Головне щоб були покупці, Розетки з'являться.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 23:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Якщо не буде конкуренції, то і я справлюсь.
Ти так і не зрозумів основного
Права - випливають з обовязків...
От якщо справишся ( реалізуєш обовязок) - тоді в тебе виникне право на слово
А поки що ти фантазуєш і теліпаєш язиком, так нічого і не зробивши.
Таких фантазерів - вагон і маленька тачечка - от тільки для Держави толку від них менше разів в 1 000 000 від бізнесів купи-продай
Для соціал-комуняки для розвитку знань
У світі бізнеси купи/продай/надай послуги - створюють 70% ВВП..а значит і 70% податкових надходжень.

І наступне
Якщо ти просто працюєш і ВСЕ зароблене витрачаєш на унітаз і шмотки - то від тебе для Держави толку практично нуль
З сплаченого ПДФО - за тебе воюють , вчать дітей( і тебе в тому числі) , лікують
З сплаченого ЄСВ ти потім будеш отримувати пенсію
Тобто такий собі утилізатор всього(часу/ресурсів) на нуль без користі для Держави
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 23:47

  beee написав:Портников только что всё наванговал. Оказывается, корейская война приостановилась так: север.корея хотела мира, южная - продолжение войны. США не хотели обострения с ссср. Ссср не давало добро северной кореи на подписание мира.
Перекрестные хотелки . Всё один в один с сегодняшней ситуацией.
до сих пор есть договорняк между ссср , США и северной кореи. Южная Корея по сей день в нём не участвовала.

Портников звичайно толковий чувак, але там ситуація була зовсім інша.
Там ТОП-країни реально воювали, посилали своїх солдат. І самих Корей ніхто особливо не питав, бо залежність була тотальна. І результат достатньо логічний - ні тим ні тим. Поділили 50 на 50.
За нас ніхто не воює, солдат не посилає. Ми, хоч і залежимо від Заходу але самі приймаємо рішення(як мінімум поки що). А РФ взагалі ні від кого не залежна, що хоче то робить.

Як не печально це звучить, але наша війна сильно схожа на Ірано-іракську війну, яка тривала аж 8 років.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 00:08

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Якщо не буде конкуренції, то і я справлюсь.
Ти так і не зрозумів основного
Права - випливають з обовязків...
От якщо справишся ( реалізуєш обовязок) - тоді в тебе виникне право на слово
А поки що ти фантазуєш і теліпаєш язиком, так нічого і не зробивши.
Таких фантазерів - вагон і маленька тачечка - от тільки для Держави толку від них менше разів в 1 000 000 від бізнесів купи-продай
Для соціал-комуняки для розвитку знань
У світі бізнеси купи/продай/надай послуги - створюють 70% ВВП..а значит і 70% податкових надходжень.

Тут усі теліпають язиком і ти в тому числі.
Хто що зробив корисного не тобі судити. Ти ніхто і звуть тебе ніяк. Що я зроби чи не зробив - не твоє діло.
Я вважаю що зробив набагато більше ніж ти в цьому житті.

І головне.
І ти і інші бізнесмени роблять це все не для держави а для СЕБЕ! І за це ти одержуєш винагороду - гроші(прибуток). Якби не було цієї винагороди ніхто б Розеток не будував.

Ще раз повторюю - так, вони створюють ВВП, але якби їх не було то гарантую тобі на 100% то таке ж ВВП створювати б інші люди(можливо і я). ВВП створюють не вони а покупці!, тобто прості люди. І доведення дуже просте - Алі створює ВВП в сотню раз більше ніж Розетка. Не здогадуєшся чому?
andrijk777
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