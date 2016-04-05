budivelnik написав:Ти так і не зрозумів основного
Права - випливають з обовязків...
От якщо справишся ( реалізуєш обовязок) - тоді в тебе виникне право на слово
А поки що ти фантазуєш і теліпаєш язиком, так нічого і не зробивши.
Таких фантазерів - вагон і маленька тачечка - от тільки для Держави толку від них менше разів в 1 000 000 від бізнесів купи-продай
Для соціал-комуняки для розвитку знань
У світі бізнеси купи/продай/надай послуги - створюють 70% ВВП..а значит і 70% податкових надходжень.
Тут усі теліпають язиком і ти в тому числі.
Хто що зробив корисного не тобі судити. Ти ніхто і звуть тебе ніяк. Що я зроби чи не зробив - не твоє діло.
Я вважаю що зробив набагато більше ніж ти в цьому житті.
І головне.
І ти і інші бізнесмени роблять це все не для держави а для СЕБЕ! І за це ти одержуєш винагороду - гроші(прибуток). Якби не було цієї винагороди ніхто б Розеток не будував.
Ще раз повторюю - так, вони створюють ВВП, але якби їх не було то гарантую тобі на 100% то таке ж ВВП створювати б інші люди(можливо і я). ВВП створюють не вони а покупці!, тобто прості люди. І доведення дуже просте - Алі створює ВВП в сотню раз більше ніж Розетка. Не здогадуєшся чому?