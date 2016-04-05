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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4857485848594860
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 00:08

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Якщо не буде конкуренції, то і я справлюсь.
Ти так і не зрозумів основного
Права - випливають з обовязків...
От якщо справишся ( реалізуєш обовязок) - тоді в тебе виникне право на слово
А поки що ти фантазуєш і теліпаєш язиком, так нічого і не зробивши.
Таких фантазерів - вагон і маленька тачечка - от тільки для Держави толку від них менше разів в 1 000 000 від бізнесів купи-продай
Для соціал-комуняки для розвитку знань
У світі бізнеси купи/продай/надай послуги - створюють 70% ВВП..а значит і 70% податкових надходжень.

Тут усі теліпають язиком і ти в тому числі.
Хто що зробив корисного не тобі судити. Ти ніхто і звуть тебе ніяк. Що я зроби чи не зробив - не твоє діло.
Я вважаю що зробив набагато більше ніж ти в цьому житті.

І головне.
І ти і інші бізнесмени роблять це все не для держави а для СЕБЕ! І за це ти одержуєш винагороду - гроші(прибуток). Якби не було цієї винагороди ніхто б Розеток не будував.

Ще раз повторюю - так, вони створюють ВВП, але якби їх не було то гарантую тобі на 100% то таке ж ВВП створювати б інші люди(можливо і я). ВВП створюють не вони а покупці!, тобто прості люди. І доведення дуже просте - Алі створює ВВП в сотню раз більше ніж Розетка. Не здогадуєшся чому?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 00:59

  vitaliiangel написав:
  The_Rebel написав:Якби висадка десанту в Гостомелі пройшла успішно
слишком много если бы. Ладно Киев, а Херсон что помешало удержать? его взяли без боя. и серьёзных группировок ВСУ в том районе не было. Проблемы армии рф - системные.


вы прикалываетесь? удерживать город который нужно снабжать через мост?
после того как стало понятно что Николаев и Кривой Рог они не смогут взять - то и судьба Херсона была предрешена.
mephala
 
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